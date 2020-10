Apple is van plan om de MagSafe terug te brengen, zo beweert een bron. Apple verwerkt mageneten in een nieuwe iPhone-case en komt ook met twee magnetische opladers.

Hoewel Apple’s AirPower-project niet gelukt is, zit Apple niet stil als het om draadloos opladen gaat. Om het gebruik van draadloze opladers makkelijker te maken, werkt Apple volgens bronnen aan een oplossing met magneten. Er waren al eerder berichten over magneten in de iPhone 12, maar nu stelt een bron uit China dat Apple een reeks magnetische accessoires uitbrengt. Daarbij keert de term MagSafe weer terug.



‘MagSafe komt terug: magnetische oplader en hoesjes voor iPhone 12’

De MagSafe is de magnetische oplader die Apple jarenlang gebruikte voor de MacBooks. Dankzij deze oplader schiet deze automatisch in de oplaadpoort van de MacBook. Het was een geliefde en tegelijkertijd slimme oplossing voor onhandige laptop-opladers, maar sinds de overstap naar usb-c gebruikt Apple dit niet meer. Voor de iPhone 12 zou MagSafe dus weer terugkomen.

Het gaat om een drietal accessoires: een hoes met magnetische aansluiting en twee magnetische opladers. De laders zouden MagSafe Charger en MagSafe Duo Charger heten. Hoe de laders eruitzien en wat je er precies mee kan, is nog onduidelijk. De MagSafe Duo Charger doet vermoeden dat je er twee apparaten tegelijkertijd mee kan opladen. Of dat twee iPhones of bijvoorbeeld een iPhone en Apple Watch zijn, is nog maar de vraag. De oplader heeft een vermogen van 15W.

Mocht dit gerucht kloppen, dan verwachten we dat de nieuwe MagSafe-accessoires tijdens het oktober-event aangekondigd worden. Lees ook onze verwachtingen van het iPhone 12-event van 13 oktober.