De iPhone 12-serie krijgt naar verwachting wederom een aantal verbeteringen met betrekking tot de camera. In dit artikel zetten we de mogelijke verbeteringen voor de iPhone 12-camera op een rijtje, zowel voor de standaardmodellen als de toptoestellen.

Elk jaar verbetert Apple de iPhone op een aantal belangrijke punten. Eens in de paar jaar vernieuwt Apple het design, maar de grootste verbeteringen vinden we bij de prestaties en de camera. Wat betreft de iPhone 12-camera is er al het één en ander uitgelekt. Zo is het zo goed als zeker dat Apple een nieuwe LiDAR Scanner toevoegt en weten ook al meer over de lenzen die Apple gebruikt. Alles wat we weten over de iPhone 12-camera lees je hier.



Camera iPhone 12 serie: opnieuw dubbele en drievoudige lenzen

Vorig jaar introduceerde Apple voor het eerst een derde cameralens, op de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max. Dit jaar blijft dat vermoedelijk op de Pro-modellen ongewijzigd, terwijl de standaard iPhone 12 twee lenzen behoudt. Hieronder vind je in de tabel in het kort wat we nu al weten van de camera van de iPhone 12-serie:

Het is dus de verwachting dat de LiDAR Scanner alleen op de twee duurste Pro-modellen komt. Net als vorig jaar moet je dus bij de duurdere Pro-modellen zijn als je de beste camera wil. Over de exacte resolutie van de lenzen is nog weinig bekend. Momenteel vinden we in de iPhone 11-serie een 12-megapixel cameralens, zowel bij de achterste als voorste camera. Apple gebruikt al sinds de iPhone 6s een 12-megapixel lens, dus het is goed mogelijk dat Apple dit jaar het aantal megapixels opschroeft. Veel bewijs daarvoor is er nog niet.

Maar welke verbeteringen kan je dan precies verwachten? Wat kan je er praktisch gezien mee? Deze drie belangrijke verbeteringen voor de camera verwachten we.

#1 Betere AR-functies met LiDAR Scanner

De LiDAR Scanner kennen we al van de nieuwste iPad Pro. Deze scanner gebruikt lasers om de omgeving in 3D in kaart te brengen. Hierdoor zijn verbeterde AR-functies mogelijk. In de Meten-app op de iPad Pro kan je bijvoorbeeld automatisch de lengte van personen opmeten. En andere apps die gebruikmaken van ARKit, hoeven niet meer gekalibreerd te worden. Het enige wat je hoeft te doen, is je toestel te richten. Hoewel de toepassingen nu nog beperkt zijn, denken we dat Apple met de iPhone 12-serie wel wat meer verbeteringen op de planning heeft staan.

#2 Verder inzoomen

Vorig jaar gingen er al geruchten dat Apple een betere optische zoom toe zou voegen. Met optische zoom kun je inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Het is het tegenovergestelde van de digitale zoom, waarbij het beeld met software ingezoomd wordt. Momenteel kun je met de iPhone 11 Pro-modellen tot twee keer optisch inzoomen. Dit is onveranderd ten opzichte van de generatie ervoor. Uitzoomen doe je met de ultra-groothoeklens.

Nu zou Apple toch drie keer zoomen met de camera toevoegen aan de iPhone 12 Pro-serie. Er zijn concurrerende smartphones op de markt verschenen waarmee je nog veel verder optisch kan inzoomen, dus Apple kan wat dat betreft niet achterblijven. Je kunt daarmee objecten op grotere afstand met een betere beeldkwaliteit vastleggen. Omdat de standaard iPhone 12 geen telelens krijgt, zit de verbeterde zoom zeer waarschijnlijk niet in dat model.

#3 Verbeterde autofocus

Met de autofocus zorgt je iPhone ervoor dat hij automatisch scherpstelt op het te fotograferen object. Je kunt altijd nog handmatig de focus aanpassen, maar met de autofocus doet de iPhone het werk voor je. De iPhone 12 zou een verbeterde autofocus krijgen, mede doordat Apple verbeterde onderdelen van nieuwe leveranciers zou gebruiken. Je kunt daardoor sneller scherpstellen, waardoor even snel een mooie foto schieten nog makkelijker gaat.

#4 Verbeterde beeldstabilisatie

Apple maakt nog altijd gebruik van optische beeldstabilisatie. Dit zorgt ervoor dat tijdens het maken van video’s en foto’s een vaste hand minder van belang is. De iPhone past de beelden aan, zodat foto’s minder wazig zijn en video’s minder beweeglijk. In plaats van optische beeldstabilisatie kiest Apple voor de iPhone 12 mogelijk voor sensorstabilisatie. Bovendien vind je de beeldstabilisatie nu alleen nog in de groothoeklens en de telelens en dus nog niet in de ultra-groothoeklens. Daar zou dit jaar zomaar verandering in kunnen komen.

#5 Overige wensen voor verbeteringen

Apple verbetert de camera vaak op een aantal kleine andere punten. Deze verbeteringen zijn vaak mogelijk dankzij een verbeterde processor, die dankzij de Neural Engine allerlei processen kan verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de portretmodus, waarbij de camera een persoon scherp in beeld brengt en de achtergrond wazig. Dit is mogelijk dankzij software en de Neural Engine. Wij zouden graag zien dat Apple de portretmodus nog verder verbeterd, hoewel daar nog geen concrete aanwijzingen voor zijn. De portretmodus levert nu nog te vaak een wat gekunsteld resultaat op. Ook zien we graag portretvideo’s.

De nachtmodus werd vorig jaar toegevoegd. Met de nachtmodus van de iPhone-camera maak je veel mooiere foto’s bij slechte lichtomstandigheden, bijvoorbeeld in de avond en nacht. Bij de ultra-groothoeklens is de nachtmodus nog niet beschikbaar, dus we hopen dat Apple daar dit jaar verandering in breng.t