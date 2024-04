Wat kun je verwachten van de volgende iPhone SE, die ook wel de iPhone SE 4 genoemd wordt? In dit artikel lees je over de verwachte functies en meer.

De iPhone SE 4, zoals de aankomende vierde generatie iPhone SE ook wel genoemd wordt, verschijnt volgens de meeste geruchten in 2025. En daarbij gaat er veel veranderen ten opzichte van het huidige model. De iPhone SE staat straks niet meer synoniem voor kleiner en compacter, want de nieuwe iPhone SE 2025 krijgt een groter scherm, geheel nieuw design en meer. In dit artikel lees je onze meest recente verwachtingen voor de iPhone SE 4 en wanneer de nieuwe iPhone SE mogelijk verschijnt.

#1 Design iPhone SE 4: een iPhone anno nu

De huidige iPhone SE 2022 heeft een traditioneel design, dat we al kennen van de iPhone 8 uit 2017. Je zou het inmiddels anno 2024 ook wat ouderwets mogen noemen. Maar dat gaat vermoedelijk veranderen met de iPhone SE4. Dit model zou qua ontwerp namelijk gebaseerd zijn op de iPhone 13 en iPhone 14 (die twee zijn nagenoeg gelijk aan elkaar). Dat betekent dus een grotere behuizing van aluminium, met platte zijkanten.

Het is voor Apple een beproefd concept: pak een iPhone van een aantal jaar geleden en hergebruik dat ontwerp en behuizing voor een nieuwer budgetmodel. Dat is precies wat Apple in 2020 al gedaan had bij de tweede generatie iPhone SE en zelfs in 2016 bij de eerste iPhone SE. Tegen de tijd dat de iPhone SE 4 verschijnt, is de iPhone 13 definitief uit Apple’s assortiment. Maar we verwachten dat zelfs de iPhone 14 dan gaat verdwijnen om plaats te maken voor de iPhone SE 2025.

Hieronder hebben we in de tabel de afmetingen van de huidige iPhone SE en de iPhone 13 en iPhone 14 op een rij gezet, zodat je weet wat je kan verwachten.

iPhone SE 2022 iPhone 13 iPhone 14 Hoogte 138,4mm 146,7mm 146,7mm Breedte 67,3mm 71,5mm 71,5mm Diepte 7,3mm 7,65mm 7,8mm

#2 Scherm: flink stuk groter

Een grotere behuizing betekent ook een groter scherm. De iPhone SE 4 krijgt volgens bronnen hetzelfde 6,1-inch OLED display als in de iPhone 13 en iPhone 14. Het scherm heeft smalle schermranden en dus geen zwarte balken boven en onder meer, zoals bij de huidige iPhone SE. De nieuwe iPhone SE ziet er daardoor moderner uit. Dat Apple voor OLED gaat, betekent ook dat er geen LCD-display maar in de iPhone line-up zou zitten. Apple zou nog getwijfeld hebben om voor het scherm van de iPhone SE 4 voor LCD te gaan, maar uiteindelijk zou dus gekozen zijn voor OLED.

#3 Face ID: geen Touch ID iPhones meer

Dat het toestel gebaseerd is op de iPhone 13 of iPhone 14, betekent ook dat er Face ID op komt. Daarmee nemen we afscheid van de laatste iPhone met Touch ID. Touch ID werd in 2013 geïntroduceerd bij de iPhone 5s (toevallig het model waar de eerste iPhone SE qua design op gebaseerd is) en de iPhone SE 2022 is daarmee dus ook het laatste iPhone-model met vingerafdrukscanner. In 2017 werd dit opgevolgd door Face ID-gezichtsherkenning in de iPhone X.

Er waren nog wel eens geruchten dat Apple werkte aan een iPhone met Touch ID-sensor in de zijknop, maar dat lijkt er niet meer van te komen. Op de iPad heeft Apple wel voor zo’n soort oplossing gekozen, namelijk bij de iPad mini en iPad Air. Daar zit de Touch ID-sensor in de langwerpige powerknop. Maar bij de iPhone SE 4 wordt dus toch gekozen voor Face ID, zo lijkt het.

#4 Camera: nog steeds een enkele camera

Dat de iPhone SE niet de allernieuwste technieken heeft, is inmiddels bekend. De iPhone SE moet het dan ook al die tijd met slechts één camera aan de achterkant doen. Bij de vierde generatie iPhone SE blijft dat waarschijnlijk zo. Qua achterkant zou het nieuwe toestel namelijk lijken op de iPhone XR, die ook maar een enkele camera had. Overigens heeft de huidige iPhone SE 2022 ook een camera die geïnspireerd is op die van de iPhone XR. Je kan er wel portretfoto’s mee maken, die vooral door software gemaakt worden. Een tweede telelens of ultra-groothoeklens ontbreekt dus.

#5 Usb-c: toekomstbestendige poort

Dat Apple voor de nieuwe iPhone SE gaat kiezen voor usb-c, zal geen verrassing zijn. Sinds de iPhone 15 hebben alle iPhones usb-c in plaats van Lightning, dus dat zal voor de iPhone SE van volgend jaar ook het geval zijn. Wij gaan er vanuit dat Apple kiest voor dezelfde type usb-c-poort als in de gewone iPhone 15.

#6 Chip: snel, maar niet het allersnelst

De iPhone SE heeft altijd de nieuwste chip van dat moment en we verwachten dat dat bij de iPhone SE 4 ook het geval zal zijn. Zodra de iPhone SE 4 verschijnt, is de A17-chip op dat moment de nieuwste en snelste die je in de standaard iPhones vindt. Op dit moment heeft de iPhone 15 nog een A16-chip, maar vermoedelijk krijgt de iPhone 16 aankomende september de A17-chip. Als een half jaar later de iPhone SE 4 uit komt, denken we dat daar dezelfde A17-chip in komt.

Een A16-chip klinkt wat ons betreft onlogisch, omdat dat dat een wel hele kleine stap is ten opzichte van de A15-chip in de huidige iPhone SE 2022. Er zijn overigens nog geen concrete geruchten geweest over welke chip er in de iPhone SE 4 komt.

#7 Overige verwachte specs iPhone SE 4

Er zijn nog meer (mogelijke) specificaties gelekt:

Kleine notch, geen Dynamic Island

60Hz verversingsgraad van display (geen ProMotion), zonder always-on

5G, NFC, Bluetooth 5.3, wifi 6, Ultra-Wideband-chip (nieuw)

Ondersteuning voor MagSafe

Dergelijke informatie is afkomstig van een aantal minder bekende geruchtenlekkers op X (Twitter). We hebben de meest waarschijnlijk hierboven voor je verzameld, maar de bronnen melden nog meer informatie zoals batterijcapaciteit. Wij vinden dit echter niet allemaal even logisch.

#8 Prijs: nog steeds het meest betaalbaar

De iPhone SE-serie kenmerkt zich door een meer betaalbare prijs en dat zal bij de iPhone SE 4 ook het geval zijn. We verwachten dat Apple een prijs van rond de €500,- gaat hanteren. Momenteel heeft de iPhone SE 2022 een adviesprijs van €529,-, maar bij veel winkels vind je hem vaak veel goedkoper.

Prijzen iPhone SE 2022

#9 Release iPhone SE 4: in 2025

De nieuwe iPhone SE 4 verwachten we in de eerste helft van 2025. Apple heeft er een traditie van gemaakt om een nieuwe iPhone SE in het voorjaar uit te brengen: dat is tot nu toe met elk model het geval geweest. Daarmee zit hij de release van de allernieuwste iPhones niet in de weg en krijgt ook de iPhone SE zelf voldoende aandacht. Waarschijnlijk zal de release in maart of april 2025 zijn.

Klinkt de iPhone SE 4 voor jou als muziek in de oren of hoop je toch op iets anders? Laat het ons weten in de reacties.