Gerucht: ‘iOS 19 geeft je een virtuele dokter met vernieuwde Gezondheid-app’ (maar komt dit ooit naar Nederland?)

Apple heeft met haar producten al jaren een sterke focus op gezondheid. Er is een uitgebreide Gezondheid-app en de Apple Watch heeft tal van sensoren die allerlei gezondheidsstatistieken over jou bijhouden. Maar Apple wil verder gaan, met name wat betreft het interpreteren van de gegevens en het geven van advies. Onder de noemer Project Mulberry werkt Apple voor iOS 19 aan een compleet vernieuwde Gezondheid-app in combinatie met een gezondheidscoach. Deze virtuele dokter zou je allerlei advies moeten gaan geven.

‘Virtuele dokter in iOS 19 als gezondheidscoach’

In de basis zou de Gezondheid-app nog op dezelfde manier werken als nu. Van talloze apparaten worden er gegevens verzameld, die in de app samen komen. Maar de nieuwe virtuele dokter (als een soort AI-coach) zou die informatie gebruiken om op maat gemaakte gezondheidsadviezen te geven. Ziet de Gezondheid-app dat je slaappatroon niet goed is, dan kan de virtuele je dokter je pro-actief adviezen geven om dit te verbeteren.

Op dit moment blijft Apple nog ver weg van het geven van gezondheidsadviezen en worden er alleen algemene symptomen en redenen voor bepaalde metingen gegeven. Zo legt Apple bijvoorbeeld uit waardoor een hoge polstemperatuur van de Apple Watch door veroorzaakt wordt. Maar je krijgt geen medisch advies over wat er precies in jouw geval mankeert.

De AI-dokter zou getraind worden door artsen die Apple al in zijn team heeft. Ook doktoren van buitenaf zouden ingehuurd worden om video’s op te nemen, die gebruikt worden als uitlegvideo’s over bepaalde gezondheidscondities. Apple zou ook nog op zoek zijn naar een speciale host voor de nieuwe dienst, die intern Health+ genoemd wordt.

De dienst zou volgens planning met iOS 19.4 in het voorjaar of de zomer van 2026 kunnen verschijnen. Het is overigens niet de eerste keer dat we over deze dienst horen. Al in 2023 schreven we over Project Quartz, dat toen ook al omschreven werd als een coachingdienst voor je gezondheid.

Komt dit ooit naar Nederland?

De vraag is niet zozeer of deze dienst er echt komt, maar meer of dit uberhaupt ooit in Nederland beschikbaar komt. Allereerst hebben we in Nederland nog steeds geen toegang tot Fitness+, Apple’s sportdienst waarmee je thuis workouts kan doen met allerlei video’s. Daarnaast ligt Apple momenteel onder een vergrootglas bij de EU, waardoor functies maar mondjesmaat hier uitgerold worden (of zelfs helemaal niet verschijnen). Het is daarom maar de vraag of zoiets persoonlijks als een virtuele dokter hier ooit het levenslicht zal zien. De Gezondheid-app mist momenteel in Europa al heel wat functies, zoals koppelingen met doktoren, die in de VS wel beschikbaar zijn. De VS heeft ook een heel ander zorgsysteem dan we hier in Nederland gewend zijn.