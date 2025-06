AirPods zijn voor veel mensen niet meer weg te denken uit het dagelijks leven of het nu voor muziek, videogesprekken of beide is. Apple blijft voortdurend werken aan het verbeteren van die gebruikerservaring en voegt regelmatig indrukwekkende nieuwe functies toe. Volgens 9to5Mac komt iOS 26 opnieuw met een aantal slimme vernieuwingen voor de AirPods. We zetten alle mogelijke nieuwe functies voor je op een rij.

Nieuwe hoofdgebaren voor AirPods

Tijdens WWDC vorig jaar introduceerde Apple een slimme nieuwe functie voor de AirPods: sinds iOS 18 kun je met de AirPods Pro 2 en AirPods 4 telefoongesprekken aannemen of weigeren door simpelweg te knikken of je hoofd te schudden.

Volgens berichten breidt Apple deze functie binnenkort verder uit. Zo zou het binnenkort mogelijk zijn om via hoofdgebaren ook andere functies te bedienen, zoals Gespreksdetectie. Met één beweging zou je die modus kunnen uitschakelen en teruggaan naar je vorige instellingen.

Bekijk ook Gespreksdetectie op de AirPods: wat is het en hoe activeer je het? Gespreksdetectie is een handige functie op bepaalde AirPods-modellen, waarmee je automatisch het volume kan verlagen. Wij laten je zien hoe je dit inschakelt, op welke modellen het werkt en meer.

Live vertalen op je AirPods

In maart meldde Mark Gurman dat Apple werkt aan een mogelijke live vertaalfunctie voor de AirPods. Met deze nieuwe functie zou je in verschillende talen met elkaar kunnen spreken, waarna je iPhone het gesprek direct vertaalt en de vertaling via je AirPods afspeelt in jouw gewenste taal.

Welke iPhone hiervoor nodig is, blijft vooralsnog onduidelijk. Wel is duidelijk dat de functie behoorlijk wat rekenkracht vereist om vertalingen lokaal te verwerken. Het ligt dan ook voor de hand dat deze mogelijkheid uitsluitend beschikbaar zal zijn op iPhones die ondersteuning bieden voor Apple Intelligence.

Bekijk ook Gerucht: ‘AirPods krijgen live vertaalfunctie in iOS 19’ Apple werkt volgens nieuwe geruchten aan een live vertaalfunctie voor AirPods. Hiermee wordt wat je zegt live vertaald voor je gesprekspartner, en vice versa.

Automatische pauze voor slaap

Veel mensen luisteren ’s avonds nog muziek of kijken een aflevering van een serie voordat ze gaan slapen. Maar zonder een ingestelde slaapstand blijft de content gewoon doorspelen. Zo mis je niet alleen een groot deel van je serie, maar wordt ook je batterij onnodig verbruikt.

Apple lijkt dit probleem nu aan te pakken. Er wordt gewerkt aan een functie die automatisch herkent wanneer je in slaap valt, waarna het afspelen van audio of video wordt gepauzeerd. Mogelijk is dit een op zichzelf staande functie, maar het zou ook geïntegreerd kunnen worden met de slaaptracking van de Apple Watch. Of Apple heeft de functie in voorbereiding voor een toekomstige AirPod met hartslagsensor, die in combinatie met de bewegingssensoren kan zien of je slaapt.

Bekijk ook Slaapfuncties op de Apple Watch: vanaf watchOS 11 ook voor middagdutjes De Apple Watch heeft diverse slaapfuncties. Hoe het werkt zie je in deze gids, waarin we alles langslopen: van het instellen van je slaapschema tot het bekijken van je slaapfasen. Dit moet je weten over slapen met de Apple Watch!

Afstandsbediening voor de camera

Onder het motto beter laat dan nooit lijkt het binnenkort mogelijk om je iPhone-camera te bedienen met je AirPods. Bij de bedrade EarBuds kon dit al langer: een simpele klik op de volumeknop volstond om een foto te maken. Of het nodig is om een AirPod in je oren te hebben of dat je hem ook gewoon vast kunt houden als een soort afstandsbediening, is nog niet duidelijk. Tot nu toe was de Apple Watch de enige manier om op afstand een foto te maken met je iPhone, via de speciale Camera-app op je Apple Watch. Hoe dat precies werkt, lees je in onze handige tip.

Bekijk ook Zo gebruik je de Camera-app op de Apple Watch (nu met video pauzeren!) Op de Apple Watch vind je een Camera-app, die bedoeld is als afstandsbediening voor de iPhone-camera. Hiermee kun je gemakkelijk een selfie of groepsfoto maken, waarbij je zelf goed in beeld bent.

Audio Mix voor Airpods

Waar Apple vorig jaar met de iPhone 16 de functie Audiomix introduceerde tijdens het filmen, lijkt het bedrijf die technologie nu ook naar de AirPods te willen brengen. Audiomix maakt gebruik van machine learning om stemmen te onderscheiden van achtergrondgeluid, waardoor gesprekken helderder klinken, zelfs in rumoerige omgevingen.

Bekijk ook Zo werkt Audiomix bij het videofilmen met je iPhone Wanneer je video’s opneemt met de nieuwste iPhone-modellen, wordt er extra data vastgelegd. Neem je video op met ruimtelijke audio ingeschakeld, dan kun je later het videogeluid bewerken en bijvoorbeeld achtergrondruis weghalen. Je gebruikt hiervoor de nieuwe functies Audiomix.

Betere verbinding met meerdere AirPods

Apple werkt aan een functie die het koppelen van AirPods op (gedeelde) iPads moet verbeteren, met name in omgevingen zoals klaslokalen waar meerdere gebruikers hetzelfde apparaat gebruiken. Het doel is om het verbindingsproces met iPadOS soepeler en efficiënter te maken, zodat leerlingen bijvoorbeeld sneller hun eigen AirPods kunnen koppelen zonder telkens handmatig stappen te hoeven doorlopen.

WWDC 2025

Wat er van deze functies uiteindelijk werkelijkheid wordt, dat wordt duidelijk op het WWDC 2025. De keynote met alle onthullingen wordt gehouden op 9 juni om 19:00. Wij houden je de gehele avond op de hoogte over alle nieuwe functionaliteiten. In de tussentijd kan je onze verwachtingen voor WWDC lezen in dit nieuwsoverzicht.