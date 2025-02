Uit verschillende bronnen worden geruchten verspreid over het nieuwe ontwerp van de iPhone 17. De grootte van het Dynamic Island is ook onderhevig aan discussie.

Elk jaar is het de vraag wat er nieuw gaat zijn aan de nieuwe iPhones. Over elk onderdeel van de telefoons wordt uitvoerig gediscussieerd en melden allerlei verschillende bronnen weer ander nieuws. De laatste maanden wordt er bijvoorbeeld gespeculeerd over de grootte van het Dynamic Island in de iPhone 17. Wij zetten alle geruchten rondom het Dynamic Island op een rijtje.

Het laatste nieuws over het Dynamic Island in de iPhone 17

Volgens een geruchtenlekker op het Chinese Weibo gaat alleen de iPhone 17 Pro Max een substantieel kleiner Dynamic Island krijgen. Dit wordt bereikt doordat verschillende onderdelen van de Face ID samengevoegd worden, waardoor er meer ruimte vrijkomt op het scherm. De rest van de telefoons krijgen naar verwachting dezelfde grootte Dynamic Island als de iPhone 16-toestellen hebben.

Wat is er allemaal over gezegd?

Er is de laatste maanden veel gespeculeerd over wat er zou gebeuren met het Dynamic Island van de iPhone 17. Apple-analist Ming-Chi Kuo zei hierover dat het initieel het plan was dat het Dynamic Island flink kleiner zou worden, maar dat het uiteindelijk toch van de baan is.

Deze post van afgelopen januari volgt op een bericht van Apple-analist Jeff Pu, die in mei 2024 al zei dat de iPhone 17 Pro Max een kleiner Dynamic Island zou krijgen. Inmiddels zijn er dus door drie verschillende bronnen beweringen gedaan over het Dynamic Island in de iPhone 17: twee beweren dat de iPhone 17 Pro Max een kleinere versie krijgt, terwijl een analist zegt dat alles hetzelfde blijft.

De vraag is ook wat het praktisch nut is van een kleiner Dynamic Island. Betekent dit dat er straks minder informatie in staat of dat het Dynamic Island alleen in ‘ruststand’ (dus als er niets in getoond wordt) kleiner is? Omdat het Dynamic Island vooral een softwarefunctie is, kan Apple het formaat dynamisch maken zodat hij groter wordt als er iets relevants in staat.

Welke iPhone 17 krijgt een Dynamic Island?

Bij de introductie van de iPhone 14 Pro (Max) werd het Dynamic Island geïntroduceerd. Toentertijd zat deze alleen in de Pro modellen. Sinds de iPhone 15 hebben ook de standaardmodellen het Dynamic Island. De algemene verwachting is dat de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max allemaal weer een Dynamic Island krijgen.

Lees ook ons andere artikel over het design van de iPhone 17, waarin we de geruchten over het ontwerp voor je op een rij gezet hebben.