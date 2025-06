Met iOS 26, de aankomende update voor je iPhone, zet Apple weer een flinke stap voorwaarts. Er zijn talloze nieuwe functies in iOS 26 waar iedereen wel zijn voordeel uit kan halen: van vernieuwingen in standaardapps die we allemaal gebruiken tot specifieke verbeteringen in het besturingssysteem zelf. In dit overzicht hebben we de 19 beste iOS 26-functies voor je verzameld, zodat je in een klap bijgepraat bent over wat de update voor jou te bieden heeft.

#1 Nieuw design (en dit heb je eraan)

Het eerste dat opvalt is het volledig nieuwe design van iOS. Apple noemt dit zelf het Liquid Glass-designprincipe. Allerlei elementen van het besturingssystseem, van knoppen en regelaars tot appicoontjes en zoekbalken, lijken uit glas te bestaan. Er is daardoor veel meer transparantie, met als voordeel dat je daardoor meer van de content ziet. Bepaalde delen van de app worden niet meer zo geblokkeerd door een knoppenbalk, omdat je er als het ware doorheen kan kijken.

Bekijk ook Liquid Glass: Dit is Apple’s nieuwe design voor iOS 26 en meer Liquid Glass was misschien wel Apple’s grootste aankondiging tijdens WWDC 2025. Het is Apple’s nieuwe designtaal. In dit artikel lees je hoe het eruit ziet, welke apparaten het ondersteunen en meer.

Echter kan dit soms wel zorgen voor een iets mindere leesbaarheid, al verwachten we dat Apple dat in toekomstige beta’s nog gaat aanpassen. Met de instelling Maak minder doorzichtig in Toegankelijkheid kun je het zelf al een stuk minder transparant maken.

#2 Apple Intelligence in het Nederlands

Apple heeft laten weten dat Apple Intelligence in het Nederlands beschikbaar komt, uiterlijk het einde van het jaar. Wij vermoeden dat Apple dit toe gaat voegen in iOS 26.2, die in december verwacht wordt. Dat is een jaar na de toevoeging van meerdere versies van Engels (zoals Brits Engels), nadat in oktober vorig jaar de functie beschikbaar kwam in Amerikaans Engels.

Bekijk ook Apple Intelligence komt in het Nederlands: dit is wanneer je het kan verwachten Wanneer komt Apple Intelligence in het Nederlands beschikbaar? Die vraag zal bij veel Nederlandse iPhone-gebruikers op de lippen branden. Nu hebben we goed nieuws, want Apple Intelligence komt officieel in het Nederlands beschikbaar.

#3 Nieuwe Telefoon-app en Call Screening

De Telefoon-app is in iOS 26 helemaal vernieuwd. Er is een nieuw ontwerp, waarbij je favorieten en recente contacten gecombineerd zijn in een scherm. Er zijn nog wel aparte tabbladen voor je contacten en de keypad, maar met de optie Samengevoegd is alles wat compacter. Voor wie liever niet van al teveel verandering houdt, voegt Apple een optie toe om te kiezen voor de klassieke weergave, waarbij er niks veranderd is qua indeling.

De Telefoon-app krijgt ook een functie genaamd Call Screening. Daarmee vraagt je iPhone aan een onbekende beller of hij of zij eerst de naam door wil geven en de reden waarom diegene belt. Pas als dat gedaan is, gaat je iPhone pas echt over. Dit voorkomt dat je gebeld wordt door nummers waar je geen zin in hebt. Helaas komt de Call Screening voorlopig nog niet in het Nederlands beschikbaar.

#4 Polls en achtergronden in iMessage

iMessage krijgt een flinke update, waardoor de chatapp meer als WhatsApp wordt. Zo kun je per chat een achtergrond instellen, waarbij deze ook nog gesynchroniseerd wordt tussen je apparaten én de gesprekspartner. Zo zie je dus allebei dezelfde achtergrond. Daarnaast kun je in iMessage met iOS 26 ook polls maken en kan iedereen in bijvoorbeeld een groep zelf opties voor de poll toevoegen. Handig als je wil stemmen over waar je met een groep vrienden gaat eten of naar welke film jullie willen gaan.

#5 Apple Kaarten wordt slimmer

Navigeren met Apple Kaarten wordt makkelijker. De app leert namelijk van je voorkeursroutes. Rij je vaak naar werk via een bepaalde route, dan houdt de app daar rekening mee en krijg je al van tevoren een waarschuwing als er aanzienlijke vertraging is.

Daarnaast onthoudt Apple Kaarten waar je geweest bent in een onderdeel Visited Places. Bijvoorbeeld als je bij een restaurant geweest bent waar je die ene keer zo heerlijk gegeten hebt. Helaas wordt deze functie niet in Nederland ondersteund, want het komt alleen naar enkele Engelstalige landen als de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië.

#6 Nieuwe AirPods-functies

In iOS 26 krijgen de AirPods meerdere nieuwe functies, waaronder een afstandsbediening voor de camera en studiokwaliteit audio. Met de camerafunctie kun je op het steeltje drukken om op afstand een foto of video te maken. Dit kon vroeger ook al met de bedrade EarPods, maar is nu dus terug op de AirPods. De meeste verbeteringen vinden we alleen op de AirPods met H2-chip, oftewel de AirPods Pro 2 en de AirPods 4.

Bekijk ook AirPods worden beter met iOS 26: dit zijn de 6 nieuwe mogelijkheden en verbeteringen Zoals verwacht heeft Apple ook voor de AirPods in iOS 26 een aantal nuttige verbeteringen aangekondigd. Maar er zijn ook iOS 26-verbeteringen voor de AirPods die niet besproken zijn. Wij laten ze allemaal aan je zien.

#7 Heel veel nieuws in CarPlay

CarPlay krijgt in iOS 26 heel veel handige nieuwe functies. Er komen widgets, een nieuw design, verbeterde weergave voor oproepen, nieuwe functies voor iMessage en nog veel meer. Ook kun je straks in CarPlay de appicoontjes laten meekleuren met de donkere modus, net zoals op je iPhone. Of je kiest voor de volledig transparante icoontjes.

Bekijk ook Widgets, nieuw design en meer: dit zijn de nieuwe functies voor CarPlay in iOS 26 Ook in iOS 26 komen er weer een aantal nieuwe functies voor CarPlay. Van deze nieuwe verbeteringen wordt je als CarPlay-gebruiker echt blij, want er zit veel moois bij.

#8 Foto’s-app gaat deels terug naar de roots

De Foto’s-app kreeg in iOS 18 een hele grote update, waarbij de hele indeling van de app op de schop ging. Er kwam een enkele weergave voor terug, waarbij alles in een lange scrollbare verticale lijst kwam te staan. In iOS 26 draait Apple dat nu weer deels terug. Onderaan komen gewoon weer twee knoppenbalken voor je bibliotheek en je verzamelingen, zodat je makkelijker tussen de weergaves kan wisselen. Lees ook meer in onze round-up van de Foto’s-app in iOS 26.

Bekijk ook Apple draait design Foto’s-app gedeeltelijk terug in iOS 26: dit is er nieuw De Foto’s-app krijgt weer wat aandacht van Apple om een fout van vorig jaar te herstellen. Er komen ook nieuwe functies aan voor de Foto’s-app in iOS 26. Lees hier welke dat zijn.

#9 Ruimtelijke scènes: 3D-effect voor foto’s

Apple maakt foto’s ruimtelijk met een nieuwe functie genaamd Spatial Scenes (Ruimtelijke scènes). Dankzij de Neural Engine, wordt er een effect gecreeerd waarbij het object in 3D lijkt te bewegen zodra je je iPhone kantelt. Dit werkt met foto’s die je met je iPhone gemaakt hebt, maar ook met andere foto’s. Het doet sterk denken aan de 3D-achtige foto’s die je op Facebook kan posten, maar dan mooi.

#10 Nieuwe batterijfuncties

iOS 26 geeft veel meer inzicht in je batterijverbruik. Je ziet niet alleen maar welke apps verantwoordelijk zijn voor het stroomverbruik, want je kan vanaf iOS 26 ook gedetailleerd per app het verbruik zien. Je iPhone vertelt je dan zelfs hoeveel procent een app op deze dag meer of minder verbruikt heeft dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. iOS 26 laat je ook weten hoelang het nog duurt voordat de accu helemaal opgeladen is. Zie ook ons aparte artikel over de batterijfuncties van iOS 26.

Bekijk ook Zo helpt iOS 26 met inzicht in je batterijverbruik (en weet je hoelang het opladen nog duurt) Apple voegt in iOS 26 enkele functies toe die je meer inzicht geven in je batterijverbruik. Dit zijn aanvullende functies die stilletjes in de beta verschenen.

#11 Zelf snoozetijd voor wekker instellen

Heb je altijd al de snoozetijd van je iPhone-wekker aan willen passen? Is de 9 minuten snoozen voor jou veel te kort of juist te lang? Dan is er goed nieuws, want vanaf iOS 26 kan dat eindelijk. je kan snoozen tussen de 1 en 15 minuten, dus je bent helemaal niet meer gebonden aan de standaard van 9 minuten. Dat scheelt weer extra wekkers zetten.

In onze tip lees je nu al alles over het aanpassen van je snoozetijd.

Bekijk ook Zo verander je de snoozetijd van de iPhone-wekker Druk je op de snoozeknop van de iPhone-wekker, dan gaat deze altijd na 9 minuten weer af. Toch kun je je wekker zó instellen dat je langer of korter kunt snoozen.

#12 Nieuwe Games-app

De iPhone heeft er met iOS 26 een nieuwe app bij: Games. Deze app verzamelt games uit de App Store en Apple Arcade op een plek. Je krijgt suggesties voor nieuwe games, maar je ziet ook wat je vrienden op Game Center spelen. Het is dus een uitgebreide versie van het Games-tabblad uit de App Store. Ook zie je je complete gamesbibliotheek, met daarin alle games die je ooit met je account gedownload hebt.

#13 Meezingen met Apple Music

Apple Music krijgt in iOS 26 allerlei nieuwe functies. Natuurlijk is het design aangepast, maar je kan nu ook je favoriete muziek vastzetten. Deze verschijnt dan bovenaan je bibliotheek. Het geldt vooral als een soort geheugensteuntje voor muziek die je nog wil luisteren, maar ook om nog sneller naar je favoriete nummer van dit moment te gaan. Daarnaast is er de functie AutoMix, waarmee opeenvolgende nummers mooi in elkaar overvloeien. Het is een soort geavanceerde versie van crossfade, waarbij het huidige nummer langzaam zachter wordt en het volgende nummer langzaam opkomt. Met AutoMix wordt gekeken naar de beat van beide nummers, zodat ze op exact het juiste moment in elkaar over gaan.

Daarnaast voegt Apple nog een vertaalfunctie toe voor songteksten in Apple Music, hoewel Nederlands niet ondersteund wordt.

#14 Visual Lookup in het Nederlands

Visual Lookup is een handige functie die al in iOS 15 toegevoegd is. Je kunt daarmee informatie verkrijgen over onderwerpen die op een foto herkend worden. Zo kun je een foto maken van een plant, waarna Visual Lookup je vertelt welke plant het is. Vanaf iOS 26 werkt Visual Lookup ook in het Nederlands. Wij hebben het succesvol kunnen testen bij het herkennen van dieren en planten. Het herkennen van waslabels en waarschuwingslampjes in je auto, zoals dat in iOS 17 toegevoegd is, lijkt (nog) niet in het Nederlands te werken.

Bekijk ook Visual Lookup gebruiken om objecten op foto’s te herkennen (ook in Nederland) Met Visual Lookup kan je iPhone herkennen wat er op een foto te zien is. Het werkt met bezienswaardigheden, planten en huisdieren, maar alleen als je iPhone op de juiste regio staat. Lees in deze tip hoe je het goed instelt en hoe je Visual Lookup gebruikt.

#15 Nieuwe Camera-app

De Camera-app is in iOS 26 flink op de schop gegaan. Apple heeft de complete indeling van de app flink onder handen genomen. Alles is net even wat logischer ingedeeld en meteen in de nieuwe stijl van Liquid Glass gegoten. Zodra je de app opent, oogt alles een stuk rustiger. Onderaan is er de focus op de twee belangrijkste camerastanden (foto en video), waarbij alle andere opties alleen in beeld verschijnen als je eroverheen veegt. Ook de andere wijzigingen die je kan doen zitten verstopt achter een logischere knop rechtsboven.

Bekijk ook Zo werkt de nieuwe Camera-app in iOS 26 De Camera-app krijgt een nieuw design in iOS 26. Met deze verandering oogt de app rustiger en past het bij het nieuwe design van het besturingssysteem.

#16 Voorvertoning komt naar iPhone

Als je een Mac-gebruiker bent, ben je waarschijnlijk wel bekend met de Voorvertoning-app, ook bekend als Preview. Deze app gebruik je om bijvoorbeeld pdf-bestanden te tonen. Daarmee kun je vervolgens bewerkingen uitvoeren, zoals gegevens invullen als naam en adres of je handtekening toevoegen. Dit kon allemaal al in de Bestanden-app, maar is nu dus losgetrokken in de nieuwe Voorvertoning-app. Qua indeling lijkt deze heel erg op Pages, Numbers en Keynote, waarbij onderaan het scherm de bestandenkiezer verschijnt.

#17 Wallet-vernieuwingen

Voor de Wallet-app zijn er een paar kleine, maar handige functies toegevoegd. Boardingpassen van je aankomende vlucht kunnen nu veel meer info tonen. Dit lijkt een beetje op de vernieuwde concertkaartjes die sinds iOS 18 beschikbaar zijn. Zo kan je vanuit je boardingpass een plattegrond van de luchthaven krijgen, kun je toegang krijgen tot het vinden van je koffers als je vliegtuigmaatschappij de Zoek mijn-functie ondersteunt en zijn er Live Activiteiten met vluchtinfo. Vermoedelijk moet een luchtvaartmaatschappij dit wel allemaal gaan ondersteunen, dus het is niet zo dat je dit zomaar altijd krijgt bij elke boardingpass die je in Wallet zet.

Verder wordt het mogelijk om ook bestellingen die je niet met Apple Pay betaald hebt via de Wallet-app te volgen. Je kunt al langer een online bestelling die je met Apple Pay doet volgen in de Wallet-app, mits de winkel dit ondersteunt. Dat gebeurt helaas nog niet heel veel. Maar vanaf iOS 26 kun je ook niet-Apple Pay bestellingen ermee volgen. Al zal hier vermoedelijk ook wel gelden dat de winkel dit moet ondersteunen.

Bekijk ook Zo kun je een Apple Pay-bestelling volgen met de Wallet-app Op de iPhone is het mogelijk om online bestellingen te volgen via de ingebouwde Wallet-app. Dit werkt alleen bij leveringen en pakketten die met Apple Pay zijn afgerekend. Ook moet de winkel het ondersteunen. In deze tip lees je hoe het werkt.

#18 Verbeterde privacy en beveiliging

Er zijn dit jaar geen hele grote privacyverbeteringen, maar Apple heeft wel een paar kleine wijzigingen toegevoegd. In Safari is browsen nog veiliger geworden omdat de zogenaamde fingerprinting bescherming uitgebreid naar overal waar je de browser gebruikt. Dus bijvoorbeeld ook in-app browsers (tenzij een app een eigen in-app browser heeft). Fingerprinting is een tactiek waarmee websites profielen van jou kunnen opmaken op basis van je browsegedrag. Safari gaat dit al een enige tijd tegen en in iOS 26 is dat dus standaard overal ingeschakeld en aangescherpt.

Om kinderen te beschermen is ouderlijk toezicht uitgebreid. Er zijn verbeteringen in de communicatielimieten, waarmee je kan bepalen met wie je kind communiceert. Kinderen kunnen nu aan hun ouders verzoeken sturen om contact tot een bepaald persoon toe te staan. Dat is bijvoorbeeld handig als een nieuw persoon in het adresboek van je kind probeert contact te leggen. Denk aan een coach van het voetbalteam, dat je kind aan een groepsgesprek toe wil voegen. Ook kunnen ouders toestemming geven als een kind een bepaalde app wil downloaden die een hogere leeftijdsclassificatie heeft dan de ingestelde grens.

#19 Nieuwe toegankelijkheidsfuncties

Apple kondigde eerder al diverse toegankelijkheidsfuncties voor iOS 26 aan, zoals de Accessibility Reader. Dat is een leesmodus voor het gehele systeem, zodat je teksten makkelijker kan lezen als je last hebt van dyslexie. Dit werkt systeembreed vanuit elke app. Lees ook ons eerdere overzicht voor toegankelijkheid in iOS 26.

Poll: wat is jouw favoriet?

We zijn benieuwd wat voor jou de favoriete nieuwe functie of verbetering van iOS 26 is. Ben je verliefd op het nieuwe design of heeft jouw favoriete app eindelijk de gewenste verbetering gekregen? Laat het ons weten in de poll!

Meer over iOS 26

iOS 26 is de grote nieuwe iPhone-update van 2025. In iOS 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s. CarPlay krijgt ook een nieuw ontwerp en functies als widgets. De geschikte toestellen van iOS 26 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De beta van iOS 26 is beschikbaar, maar de release van iOS 26 is pas in september.