Ieder jaar voorafgaand aan de WWDC, Apple’s jaarlijkse softwarefeestje, gaan de wildste geruchten rond over wat de nieuwe iOS-update nu weer voor vernieuwingen biedt. Het gebeurt dan ook regelmatig dat er berichten zijn als “de grootste update ooit”. Sterker nog: een jaar geleden werd er nog beweerd dat iOS 18 de grootste update ooit zou zijn. Hoewel er veel veranderingen in zitten, valt erover te discussiëren of iOS 18 nou wel zoveel impact gehad heeft. Dezelfde bron die deze iOS 18-bewering deed, zegt nu opnieuw hetzelfde over iOS 19. Volgens Mark Gurman van Bloomberg wordt iOS 19 “een van de meest dramatische softwareveranderingen in de geschiedenis van Apple”.

‘Nieuw design, bediening en navigatie voor iOS 19’

Allereerst zal het ontwerp van iOS een make-over krijgen. Er wordt gesproken over een ontwerp dat geïnspireerd is door visionOS, het nieuwste besturingssysteem voor de Vision Pro. Al langer wordt er door diverse bronnen gespeculeerd dat de stijl van visionOS naar iOS zou komen. Kenmerkend aan visionOS zijn de meer transparante onderdelen, ronde appicoontjes en ontwerp met wat meer diepte. Gurman benadrukt wel dat sommige onderdelen van visionOS zich minder goed lenen voor een apparaat als de iPhone of iPad, dus de stijl zal niet een-op-een overgenomen worden.

De veranderingen in het ontwerp zouden groter zijn dan simpelweg een nieuw likje verf, zoals dat bij iOS 7 was. iOS 7 staat bekend als de grootste update in de geschiedenis van iOS, waarbij het skeumorfisme plaatsmaakte voor een veel kleurrijkere en platter ontwerp. Maar in de basis veranderde er niet veel wat bediening en navigatie betreft. In een aanvullende tweet zegt Gurman dat dat bij iOS 19 wel het geval zal zijn. Knoppen en vensters werken anders, evenals hoe je door het systeem navigeert. In de afgelopen jaren zijn er op de iPhone zoveel functies bijgekomen, dat elke veeg uit wat voor hoek weer kan zorgen voor een andere functie. Het zou dus goed kunnen dat sommige functie, zoals het openen van het Bedieningspaneel of het tonen van je meldingen, straks op een nieuwe manier gaat.

Camera-app in iOS 19 volgens een gerucht

Heel veel concrete details geeft de bron helaas niet in wat er dan precies veranderd zal worden. De veranderingen gelden in ieder geval voor iOS, iPadOS en macOS. Het doel is ook vooral om meer eenheid te creeeren tussen de verschillende besturingssystemen. Hoewel het gebruik van iOS en iPadOS erg op elkaar lijkt, zit er nog wel veel verschil tussen iOS en iPadOS enerzijds en macOS anderzijds. Voor de Mac gaat er daarom ook veel veranderen en is het volgens de bron de grootste update sinds macOS Big Sur uit 2020. Toen kreeg het besturingssysteem ook al een heel nieuw ontwerp.

iOS 19, iPadOS 19, macOS 16 en de andere software-updates worden begin juni aangekondigd tijdens de WWDC 2025. Apple heeft de WWDC 2025 nog niet officieel aangekondigd, maar kan dat op ieder moment doen.