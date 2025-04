Het Worldwide Developers Conference (WWDC) van Apple, gepland voor 9 juni 2025, staat traditioneel in het teken van software-updates. Toch is het niet geheel ondenkbaar dat er eventuele hardware aankondigingen zijn. In dit artikel zetten wij mogelijke hardwareaankondigingen op een rijtje.

Komt er nieuwe hardware tijdens WWDC 2025?

Of er nieuwe hardware aangekondigd gaat worden, is nog lang niet zeker. Als we kijken naar de afgelopen acht jaar, dan zien we de volgende hardware-aankondigingen:

In de afgelopen acht jaar is dus bij vier edities nieuwe hardware aangekondigd. Het is dus niet helemaal uitgesloten en Apple heeft ook nog wat producten in de maak die nog gepland staan.

#1 AirTag 2: grootste kanshebber

De AirTag, geïntroduceerd door Apple in 2021, heeft zich snel gevestigd als een populair hulpmiddel voor het traceren van persoonlijke bezittingen. Er zijn al tijden geruchten dat Apple een tijdje bezig is aan een opvolger en deze zou tijdens WWDC wel eens aangekondigd kunnen worden. De AirTag 2 zou verbeteringen krijgen op het gebied van bereik, chip en privacy.

Dat betere bereik gaat hand-in-hand met de nieuwe verbeterde chip. De AirTag heeft een draadloze chip waar onder andere Bluetooth, Ultra Wideband en NFC in verwerkt zitten. Dit zijn alledrie communicatiemiddelen die de AirTag gebruikt om zichzelf te lokaliseren. Met een verbeterde chip kan niet alleen het bereik vergroot worden, maar zou Apple ook de betrouwbaarheid kunnen verbeteren. We verwachten dat er bijvoorbeeld gebruikgemaakt gaat worden van een nieuwere Bluetooth-versie.

Ten slotte is Apple vaak bezig met het verbeteren van de privacy in de apparaten, echter soms wordt er nog misbruik van gemaakt van stalking door middel van een AirTag. Dit wordt gedaan door de speaker te verwijderen, maar met de komst van de AirTag 2 zou Apple dit moeilijker willen maken.

Apple zou de AirTag tijdens de WWDC kunnen onthullen, maar hij kan mogelijk ook al eerder dit voorjaar komen via een persbericht.

#2 Smart Home-display

Er gaan al een tijd geruchten dat Apple werkt aan een smart home-display, een apparaat waarin al je slimme apparaten in je huis samenkomen. Het apparaat is voorzien van een touchscreen en draait op een nieuw besturingssysteem, mogelijk homeOS genoemd. Gebruikers kunnen hiermee eenvoudig hun verlichting, thermostaten en andere HomeKit-compatibele apparaten beheren. Daarnaast biedt het display toegang tot apps zoals FaceTime, Notities en Agenda, waardoor videobellen en het bijhouden van afspraken direct vanaf het apparaat mogelijk zijn.

Een opvallende functie is de integratie van Siri en Apple Intelligence, waardoor het apparaat AI-gestuurde aanbevelingen kan doen op basis van gebruikersgedrag. Het display kan ook dienen als digitaal fotolijstje, waarbij foto’s en video’s in een diavoorstelling worden weergegeven. ​

Er is een kans dat Apple deze tijdens de WWDC gaat onthullen, als ze bijvoorbeeld het homeOS-platform tegelijkertijd gaan aankondigen. Oorspronkelijk had Apple het smart home-display al in maart willen aankondigen, maar door het uitstel van de persoonlijke Siri van Apple Intelligence (waar het display volop gebruik van zou maken), zou het ook pas veel later kunnen komen. Het is nog niet duidelijk of deze onthuld gaat worden op WWDC 2025.

#3 Nieuwe Apple TV 4K: twijfelgeval

​Apple werkt al een tijdje aan de opvolger van de Apple TV 2022, die naar verwachting dit jaar moet uitkomen en diverse verbeteringen zal bevatten. Een belangrijke vernieuwing is de integratie van een eigen wifi- en Bluetooth-chip, die de huidige Broadcom-chip vervangt. Deze nieuwe chip ondersteunt wifi 6E, wat zorgt voor betere prestaties en snellere dataoverdracht.

Daarnaast wordt de Apple TV 2025 waarschijnlijk uitgerust met een snellere A17 Pro-chip, wat de grafische prestaties verbetert en mogelijk nieuwe functies ondersteunt, zoals Apple Intelligence. Hoewel het design waarschijnlijk ongewijzigd blijft, kunnen gebruikers profiteren van verbeterde prestaties en functionaliteiten. Of we hem op het WWDC gaan zien is een twijfelgeval. Mogelijk valt of staat dit met de aankondiging van de andere smart home-producten en software-updates. Als we deze niet tijdens de WWDC zien, dan verwachten we hem pas dit najaar.

#4 HomePod mini 2: twijfelgeval

​Apple is naar verluidt van plan om in 2025 de opvolger voor de HomePod mini uit 2020 op de markt te brengen. Deze nieuwe versie zal waarschijnlijk worden uitgerust met een in eigen huis ontwikkelde Bluetooth- en wifi-chip die ondersteuning biedt voor wifi 6E. Deze stap vermindert Apple’s afhankelijkheid van externe leveranciers zoals Broadcom en kan zorgen voor verbeterde connectiviteit en een groter bereik binnen het smart home-ecosysteem.

Ondanks de hardware-upgrades worden er geen significante nieuwe functies verwacht voor de HomePod mini 2. Het ontwerp zal waarschijnlijk vergelijkbaar blijven met het huidige model, inclusief de beschikbare kleuropties. De prijs wordt naar verwachting gehandhaafd op het huidige niveau van €109,-, waardoor het een competitieve optie blijft binnen de markt van slimme speakers. Met deze vernieuwing lijkt Apple zich te richten op het versterken van de prestaties en integratie binnen het eigen ecosysteem, zonder drastische veranderingen in functionaliteit of ontwerp. Ook hier geldt dat als we hem niet tijdens de WWDC zien, hij pas later dit jaar komt.

Wil je niks missen rondom het WWDC 2025, blijf dan goed op de hoogte door middel van onze overzichtspagina. Lees ook onze vooruitblik op de WWDC 2025 met alles wat je in ieder geval wel kan verwachten.