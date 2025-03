iPadOS 19: dit weten we nu al over de iPad-update van 2025

iPadOS en iOS gaan hand in hand en dat zal in 2025 niet anders zijn. Dit jaar wordt iPadOS 19 verwacht, als iPad-tegenhanger van iOS 19. Sinds Apple iPadOS afgesplitst heeft in zijn eigen besturingssysteem, komen er elk jaar wel wat iPad-exclusieve functies bij. Hoe wordt dat dit jaar? Wat wordt er nieuw in iPadOS 19 en wanneer kun je de update verwachten?

iPadOS 19 in het kort

Grote software-update voor de iPad in 2025

Opvolger van iPadOS 18

Verwachte veranderingen en nieuwe functies: nieuw design, verbeterde standaardapps en mogelijke enkele iPad-exclusieve functies

Mogelijke geschikte toestellen: vanaf iPad Pro 2018 en alle nieuwere modellen

Eerste beta’s deze zomer, vanaf 9 juni 2025

Release verwacht in september 2025

iPadOS 19 aankondiging

De aankondiging van iPadOS 19 wordt verwacht op 9 juni, wanneer Apple’s jaarlijkse WWDC van start gaat. Op maandag 9 juni 2025 vanaf 19:00 uur ’s avonds wordt de presentatie gehouden waar alle nieuwe software-updates onthuld zullen worden. We verwachten dat de aankondiging van de nieuwe iPadOS-versie maximaal vijftien minuten zal duren.

Geruchten iPadOS 19: dit worden de mogelijke functies

Maar wat heeft iPadOS 19 te bieden? Hoewel er nog geen concrete geruchten zijn over nieuwe functies van de iPadOS-update van 2025, kunnen we op basis van het verleden wel al een goede voorspelling geven. Ook hebben we nog genoeg te wensen als het gaat om nieuwe functies in iPadOS.

#1 Nieuw design (vergelijkbaar met iOS 19)

Wat zo goed als zeker is, is dat iPadOS 19 (net als iOS 19) een nieuw ontwerp krijgt. Volgens geruchten ziet iOS 19 er meer uit als visionOS, met meer transparantie en een glossy look. Er zou ook een nieuwe manier van bediening komen, maar op welke manier dat voor iPadOS gaat gelden is nog de vraag.

#2 Alle functies van iOS 19

Wat we verder nog verwachten is dat de nieuwe iPadOS-versie (nagenoeg) alle functies van iOS 19 gaat krijgen. Met name qua standaardapps verwachten dezelfde functies op de iPad als op de iPhone. Denk aan verbeteringen in Kaarten, de Woning-app en Notities. Dat zijn altijd wel apps die met grote software-updates de nodige aandacht krijgen.

Bekijk ook iOS 19: alles wat we nu al weten over de grote iPhone-update van 2025 Later dit jaar brengt Apple iOS 19 uit, de volgende grote iOS-update. De afgelopen maanden zijn er al diverse geruchten geweest over wat er nieuw is in deze versie en op deze pagina lees je alles over iOS 19. Van geschikte toestellen tot functies en release: dit moet je weten.

#3 Wens: meer verbeteringen voor Apple Pencil

Apple zou in iPadOS 18 de bediening met de Apple Pencil kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door ook swipebewegingen mogelijk te maken, zodat je het Bedieningspaneel kunt kopenen. Je hoeft dan niet meer steeds te wisselen tussen Apple Pencil en vingerbewegingen. Ook hopen we dat de handschriftherkenning van de Apple Pencil eindelijk eens in het Nederlands beschikbaar komt.

Bekijk ook Zo gebruik je handschriftherkenning en Scribble (Schrijven) op de iPad Op recente iPads is er ondersteuning voor handschriftherkenning en Schrijven (Scribble). Met de Apple Pencil schrijf je tekst op het scherm, dat wordt omgezet naar getypte tekst.

#4 Wens: Dagboek-app

De iPhone kreeg in 2023 de nieuwe Dagboek-app voor het vastleggen van je gedachten en belevenissen. We zouden deze app ook graag op de iPad zien, zodat je op het grote scherm door de foto’s kunt bladeren.

#5 Wens: Standby op iPad

In iOS 17 kregen we Standby op de iPhone, waarmee je van je toestel een klokje maakt voor op je bureau of nachtkastje. De functie kwam niet beschikbaar op de iPad, terwijl dat best zin zou hebben. Op het grotere scherm is er immers meer ruimte voor widgets en foto’s.

Bekijk ook StandBy maakt van je iPhone een digitale klok met widgets: zo werkt het StandbBy is een handige iPhone-functie in iOS 17 en nieuwer. Het zorgt ervoor dat je iPhone tijdens het opladen klaar staat om je van nuttige informatie te voorzien. Denk aan de tijd, maar ook het weer, je agenda-afspraken of je muziek. Lees in deze tip wat de mogelijkheden zijn en hoe je het instelt.

#6 Wens: krachtigere functies voor de iPad

Soms is het moeilijk te voorspellen welke richting Apple op wil met de iPad. Plannen om er een laptopvervanger van te maken, zijn tot nu toe niet helemaal lekker uit de verf gekomen, met iPadOS als belangrijkste beperkende factor. De hardware wordt steeds sneller en krachtiger, maar de software kan het niet bijbenen. Nu steeds meer iPads zijn voorzien van een M-serie chip zijn er geavanceerdere functies mogelijk. Hopelijk gaan we daar in iPadOS 19 meer van terugzien.

Geschikte iPads voor iPadOS 19

Er zijn wel al wat geruchten geweest over welke iPads geschikt zijn voor iPadOS 19. Volgens de gelekte informatie valt er dit jaar een model af: de zevende generatie iPad 2019. Dat betekent dat dit de geschikte modellen zijn:

iPad Pro 2018 en nieuwer

iPad Air 2019 en nieuwer

iPad 2020 en nieuwer

iPad mini 2019 en nieuwer

Bekijk ook Krijgt jouw iPhone de update naar iOS 19? Er is goed nieuws voor iPhone-bezitters: iedereen die nu kan updaten naar iOS 18, kan volgend jaar ook de iOS 19-update installeren. Maar voor de iPad wordt het nog even spannend.

Release iPadOS 19 in september

Hoewel we deze zomer al aan de slag kunnen met de beta’s van iPadOS 19, volgt de daadwerkelijke release van iPadOS 19 pas in het najaar. Naar verwachting zal Apple de definitieve versie van de nieuwe iPadOS-update in september uitbrengen, maar het is mogelijk dat nog niet meteen alle aangekondigde functies beschikbaar zijn.

In de maanden daarna volgen nog veel meer updates. Dit wordt de verwachte planning van iPadOS 19:

Aankondiging iPadOS 19: juni 2025

Beta’s: juni 2025 tot en met augustus 2025

Release: september 2025 (week van 15 september 2025)

En dit is de globale planning voor de aanvullende updates:

iPadOS 19.1: oktober 2025

iPadOS 19.2: december 2025

iPadOS 19.3: januari 2026

iPadOS 19.4: maart 2026

iPadOS 19.5: mei 2026

Uiteraard gaat Apple tussendoor ook kleinere bugfixupdates uitbrengen. Meestal volgt er kort na de release al een eerste update in de vorm van iPadOS 19.0.1.

