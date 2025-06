Ook in iOS 26 komen er weer een aantal nieuwe functies voor CarPlay. Van deze nieuwe verbeteringen wordt je als CarPlay-gebruiker echt blij, want er zit veel moois bij.

CarPlay is door de jaren heen uitgegroeid tot een waardevolle uitbreiding voor iPhone-gebruikers met een compatibele auto. Ook in iOS 26 breidt Apple het systeem weer uit met een aantal handige vernieuwingen. Zoals gebruikelijk zitten daar ook nieuwe toegankelijkheidsfuncties bij. In dit artikel zetten we alle nieuwe functies van CarPlay in iOS 26 voor je op een rij. En daar zitten ook hele handige nieuwe functies bij.

#1 Nieuw design voor CarPlay

Net als iOS 26 zelf krijgt CarPlay in iOS 26 een nieuw ontwerp. Apple hanteert daar hetzelfde Liquid Glass-principe als bij alle andere besturingssystemen. Knoppen hebben meer transparantie gekregen en in apps als de Instellingen zie je nu ook de ingestelde achtergrond van je CarPlay-scherm. Het is zelfs mogelijk om al je beginschermicoontjes een glasachtige look te geven, hoewel het daar momenteel niet bepaald leesbaarder op wordt.

#2 Widgets komen naar CarPlay

Nieuw in CarPlay is de toevoeging van widgets. Alle apps die op je iPhone al een widget hebben, kun je nu ook toevoegen aan het speciale widgetoverzicht in CarPlay. Het widgetscherm staat nu helemaal links, met rechts daarnaast het CarPlay Dashboard en rechts daarnaast weer je appicoontjes. De widgets in CarPlay hebben dezelfde look als die in de Stand-by-modus op je iPhone. Afhankelijk van het formaat van je CarPlay-scherm, kun je een of meerdere stapels van widgets naast elkaar zetten. Elke stapel kan maximaal vijf widgets tonen, waar je tussen wisselt door eroverheen te vegen.

Standaard biedt Apple een aantal handige widgets, zoals die van je agenda, het weer, muziek en meer. Een voorbeeld van een handige widget is die van de Woning-app. Je kunt een specifieke scène, maar ook een accessoire als widget toevoegen. Heb je een HomeKit-deurslot, dan kun je deze dus op je CarPlay-scherm zetten om makkelijk bij aankomst thuis met een druk op de knop alvast je deur te openen.

Maar apps van derden die ook een widget hebben op de iPhone, kun je nu dus ook aan je CarPlay-scherm toevoegen. Daardoor komen er veel verrassende mogelijkheden bij, zoals bijvoorbeeld een widget met het saldo van je bankapp. Het toevoegen van widgets doe je via de iPhone, waarbij je ook kan kiezen om widgets automatisch te laten rouleren of slimme suggesties te tonen. Net zoals dat met de slimme stapel met widgets op de iPhone gaat.

#3 Minder afleiding bij inkomende oproepen

Zodra je gebeld wordt terwijl je aan het rijden bent, verschijnt de oproep als een kleine banner onderaan het scherm. Je navigatie wordt daardoor niet meer verstoord, doordat de oproep niet meer op een volledig scherm verschijnt. Op de iPhone en iPad is dit al langer het geval als je je toestel ontgrendeld gebruikt en met iOS 26 neemt CarPlay dat over.

#4 Nieuwe stijl voor CarPlay-icoontjes

Net als op de iPhone kun je met iOS 26 ook voor CarPlay de appicoontjes zo instellen dat ze meekleuren met de donkere modus. Zo verschijnen de icoontjes ook in de donkere weergave als je iPhone op donkere modus staat (of bijvoorbeeld als je een tunnel in rijdt en CarPlay ook naar donker overschakelt). Je kan dit direct op het CarPlay-scherm instellen, met een interface die overeenkomt met die op je iPhone.

#5 Live Activiteiten in CarPlay

Met iOS 26 komen de Live Activiteiten ook beschikbaar in de auto. Deze verschijnen in het Dashboard-scherm, op de plek waar ook andere suggesties komen zoals je agenda-afspraak. Zo kun je bijvoorbeeld een Live Activiteit zien van een vlucht die je nog moet halen, zodat je weet of je nog op tijd bent. Of de live score van een voetbalwedstrijd, terwijl je gewoon aan het rijden bent.

#6 Berichten-app vernieuwd: tapbacks en vastgezette chats

De Berichten-app krijgt in CarPlay in iOS 26 een aantal hele fijne verbeteringen. Allereerst worden je vastgezette chats nu ook op je autoscherm bovenaan getoond, zodat je belangrijkste contacten altijd bovenaan binnen handbereik zijn. Maar misschien wel handiger zijn de tapback-reacties. Zodra Siri klaar is met het voorlezen van een inkomend iMessage-bericht, verschijnt in het midden een knop om tapback-reacties te geven. Vervolgens kun je met een tik op het scherm reageren met een duimpje, hartje, vraagteken, uitroepteken of de welbekende “haha”.

#7 Verbeterde geluidsherkenning

Met de introductie van Geluidsherkenning in iOS 18 konden CarPlay-gebruikers al gewaarschuwd worden voor belangrijke omgevingsgeluiden zoals sirenes en claxons. iOS 26 breidt deze functionaliteit uit door ook babygehuil in CarPlay te detecteren. Deze functie is vooral nuttig voor bestuurders of passagiers die doof of slechthorend zijn, maar kan ook van pas komen voor ouders die reizen met jonge kinderen.

#8 Toegankelijkheid: Grotere tekst

Naast de verbeterde geluidsherkenning introduceert Apple met iOS 26 de optie voor grote tekst in CarPlay. Deze functie vergroot de tekst op het scherm, waardoor informatie gemakkelijker te lezen is tijdens het rijden. Dit is een aanvulling op de eerder geïntroduceerde functies zoals Kleurfilters en Vetgedrukte Tekst, die gericht zijn op het verbeteren van de toegankelijkheid voor gebruikers met visuele beperkingen.

#9 CarPlay-screenshots maken in- en uitschakelen

Apple heeft voor het maken van CarPlay-screenshots nu een schakelaar toegevoegd. Standaard staat het maken van een screenshot van CarPlay namelijk uit. Normaal gesproken wordt er ook altijd van je CarPlay-scherm een schermafbeelding gemaakt als je van je iPhone een schermafbeelding maakt, maar dat moet je nu dus handmatig inschakelen. Dat doe je via Instellingen > Algemeen > Schermafbeelding > CarPlay-schermafbeeldingen.

#10 CarPlay Ultra ook met dezelfde verbeteringen

CarPlay Ultra, de nieuwe generatie van CarPlay die nu beschikbaar is op Aston Martin-auto’s, krijgt dezelfde verbeteringen zoals widgets, Live Activiteiten en het vernieuwde design.

