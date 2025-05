In iOS 19 heeft Apple weer plannen om Apple Intelligence uit te breiden op een aantal plekken. Zo zou je batterij een AI-boost krijgen in iOS 19.

Naar verwachting wordt iOS 19 de grootste software-update voor iPhone in jaren. Apple zou niet alleen de volledige gebruikersinterface vernieuwen, maar ook Apple Intelligence uitbreiden naar meer apps. Een van de speerpunten is volgens Mark Gurman van Bloomberg een nieuwe AI-functie die je batterijduur flink zal verbeteren.

Slimmere batterijbesparing in iOS 19

In iOS 19 krijgt het batterijscherm een flinke vernieuwing. Dankzij AI leert je iPhone je gebruikspatronen kennen, zodat het toestel beter kan inschatten wanneer je welke apps gebruikt. Op basis daarvan kan het automatisch het energieverbruik van bepaalde apps beperken. Daarnaast wordt het mogelijk om direct op je vergrendelscherm te zien hoe lang het nog duurt voordat je iPhone volledig is opgeladen. Er was al eerder een gerucht dat er een functie komt waarmee je kan zien hoelang het opladen van de iPhone nog duurt.

Voor de nieuwe batterijmodus van iOS 19 zou Apple batterijdata van gebruikers benutten om trends te voorspellen, zodat op basis daarvan het energieverbruik geregeld kan worden.

Volgens geruchten is deze functie speciaal ontwikkeld met het oog op de nieuwe iPhone 17 Air. Dit ultradunne toestel van naar verluidt slechts 5,5 millimeter dik zou de dunste iPhone ooit worden. Door de beperkte ruimte is er minder plaats voor een grote batterij, waardoor Apple waarschijnlijk de Smart Battery Case opnieuw introduceert voor dit model. Met behulp van AI wil Apple zo het maximale uit de batterij halen.

Welke iPhones krijgen betere batterijduur met iOS 19?

De vraag is echter welke iPhones precies profiteren van een langere batterijduur door de nieuwe energiemodus van iOS 19. Hoewel de functie dus vooral gemaakt is met het oog op de dunne iPhone 17 Air, komt het volgens Gurman beschikbaar op “alle iPhones die draaien op iOS 19”. Maar de functie werkt via Apple Intelligence, dat alleen werkt op de iPhone 15 Pro en nieuwer. Het zou ook kunnen dat Apple AI alleen gebruikt voor de achterliggende techniek, maar dat de functie verder wel uitgerold wordt naar alle modellen die iOS 19 draaien. Dat is op dit moment echter nog niet duidelijk. Ook weten we niet hoeveel langer de batterijduur dan zou worden.

Apple pakt door met Apple Intelligence in iOS 19

Na de ietwat moeizame introductie van Apple Intelligence in iOS 18, zet Apple nu alles op alles om het tij te keren met iOS 19. Zo is de ontwikkeling van Siri overgedragen aan Mike Rockwell, die eerder een sleutelrol speelde bij de ontwikkeling van de Vision Pro. De vernieuwde versie van Siri wordt nog dit jaar verwacht.

Naast slimme batterijfuncties krijgt ook de Gezondheid-app een flinke update. In de nieuwe versie wordt een soort virtuele dokter geïntroduceerd, die gebruikers actief helpt om gezonder te leven. Of deze functie ook in Nederland beschikbaar zal zijn, is vooralsnog onduidelijk.

Wanneer gaan we iOS 19 zien?

Op 9 juni is het weer zover: WWDC 2025. Tijdens dit jaarlijkse Apple-evenement krijgen we eindelijk te zien wat de plannen zijn voor iOS 19 en de rest van Apple’s software. Natuurlijk zitten wij die avond klaar om alles op de voet te volgen en direct te delen. Onze 10 verwachtingen voor WWDC 2025 hebben we hieronder alvast voor je op een rij gezet.