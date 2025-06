Wekkers in iOS 26: snoozen zoals jij het wilt (en meer handige verbeteringen)

Lange tijd was al een verzoek dat de snoozetijd aangepast kon worden. Vanaf iOS 26 kunnen we dit zelf instellen tussen 1 en 15 minuten. Dit en meer nieuwe dingen voor je wekker in iOS 26!

Apple heeft in iOS 26 flink gesleuteld aan de wekkerfunctie in de Klok-app. Waar we jarenlang vastzaten aan de klassieke 9 minuten snooze-tijd, geeft iOS 26 je eindelijk de vrijheid om zelf te bepalen hoe (en óf) je snoozet. En daar blijft het niet bij. In dit artikel zetten we alle nieuwe wekkerfuncties in iOS 26 voor je op een rij.

#1 Aangepaste snooze-tijd: vaarwel, vaste 9 minuten

Met iOS 26 geeft Apple je eindelijk de regie over de snooze-functie. Waar je vroeger vastzat aan een standaard snooze van 9 minuten, bepaal je nu zélf hoe lang je nog wilt blijven liggen. Je kunt kiezen uit een flexibele snooze-duur tussen de 1 en 15 minuten. En wat het nog handiger maakt is dat je dit per alarm kan instellen. Zo kun je doordeweeks een korte snooze instellen van 3 minuten om snel op gang te komen, terwijl je in het weekend juist kiest voor een extra lange sluimerstand van 15 minuten.

#2 Grotere knoppen, duidelijkere bediening

Apple heeft in iOS 26 ook aandacht besteed aan het uiterlijk en de bruikbaarheid van het wekker-scherm. De bediening is nu overzichtelijker, met grotere en duidelijker gemarkeerde knoppen voor ‘Snooze’ en ‘Stop’. Hierdoor is de kans dat je in je ochtendmist per ongeluk de verkeerde knop indrukt, een stuk kleiner.

Ook de weergave van de tijd is vernieuwd: het klokje is groter en beter leesbaar, zelfs met slaperige ogen of in een donkere kamer. Waardoor je zelfs half in slaap nog goed kan zien hoe laat het is.

#3 AlarmKit: apps van derden krijgen volledige toegang

Met iOS 26 introduceert Apple ook AlarmKit, een gloednieuw framework waarmee ontwikkelaars van alarm-apps eindelijk dezelfde privileges krijgen als de standaard Klok-app. Dit betekent dat apps van derden – zoals slaaptrackers of productiviteitstimers – alarmen kunnen instellen die betrouwbaar afgaan, zelfs als je iPhone in stille modus of een Focus-stand staat. Voorheen was dat voorbehouden aan Apple’s eigen apps, maar dankzij AlarmKit zijn die beperkingen verleden tijd.

Ontwikkelaars kunnen hun alarmen nu bovendien volledig integreren met het systeem. Zo verschijnt een alarm van een externe app net als een standaardwekker op het toegangsscherm, in het Dynamic Island én op de Apple Watch. Daarbij worden ook grote knoppen voor ‘Stop’ en ‘Snooze’ ondersteund, wat zorgt voor een naadloze gebruikerservaring.

