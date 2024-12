Er is goed nieuws voor iPhone-bezitters: iedereen die nu kan updaten naar iOS 18, kan volgend jaar ook de iOS 19-update installeren. Maar voor de iPad wordt het nog even spannend.

Elke iPhone die momenteel op iOS 18 draait, kan in 2025 ook updaten naar iOS 19. Dat schrijft het doorgaans betrouwbare iPhoneSoft. De iPhone XS en de populaire iPhone XR uit 2018 kunnen volgend jaar nog een ronde mee. Daarmee hebben we nu alvast wat aanwijzingen welke toestellen compatibel zijn met de nieuwe functies die in juni 2025 worden aangekondigd. Net als voorgaande jaren kunnen sommige functies beperkt zijn tot de nieuwere modellen. Zo zullen nieuwe AI-functies alleen werken op de iPhone 15 Pro (Max) en nieuwer.

Voor de iPad is er wat somberder nieuws. De 7e generatie standaard iPad uit 2019 draait op een A10-chip en zal waarschijnlijk niet kunnen updaten naar iPadOS 19. De minimale eisen voor iPadOS gaan daarmee omhoog naar de A12-chip. Alle overige iPad-gebruikers kunnen ook weer een jaar genieten van nieuwe functies en kunnen weer vooruit tot september 2026 – en misschien nog wel langer.

Apple Intelligence-functies zullen alleen werken op de nieuwere modellen.

Als de voorspelling klopt, dan krijgen de volgende iPhones een update naar iOS 19:

Voor de iPads ziet het lijstje er als volgt uit:

Dit model valt af:

Eerste iOS 19-details in juni

In juni zal Apple tijdens de WWDC-ontwikkelaarsconferentie de eerste functies bekendmaken. We weten dan ook officieel welke iPhones en iPads de sprong gaan maken. In de tussentijd verschijnen er beta’s totdat de officiële release in september 2025 plaatsvindt.

Over de nieuwe functies in iOS 19 is nog niet veel bekend. Wel heeft Mark Gurman van Bloomberg laten weten dat er meer tijd is gestoken in de iOS 18-functies, waardoor de planning van iOS 19 iets is doorgeschoven. Dit zal waarschijnlijk betekenen dat er bij de release minder functies in zitten dan Apple aanvankelijk van plan was. Een uitstel van iOS 19 verwachten we niet.

Ondertussen zitten we ook nog te wachten op een reeks iOS 18-functies die nog niet zijn uitgebracht en die waarschijnlijk in iOS 18.3 en iOS 18.4 worden toegevoegd. Ze zijn ook nog niet als betafunctie te testen. Functies die er nog aan zitten te komen zijn bijvoorbeeld een slimmere Siri die zich meer bewust is van de context en prioriteitsmeldingen op het toegangsscherm.