Elk jaar wordt er een nieuwe versie van iOS uitgebracht en dat brengt de nodige speculatie met zich mee. Dit jaar gonzen er al een tijdje flinke geruchten over iOS 19 en nu is er een video gedeeld met daarin mogelijk de eerste echte beelden van iOS 19.

Het wordt langzaam steeds duidelijker dat Apple grootse plannen lijkt te hebben met iOS 19 en het design dat dat met zich meebrengt. Al verschillende keren hebben een aantal bekende namen uit de industrie ons een inkijkje geven aan de hand van mockups. Zo ook Jon Prosser van Front Page Tech, die ook al eerder wat vroege beelden van iOS 19 wist te delen. Nu is hij terug met een meer uitgebreide look.

iOS 19 wordt meer als visionOS

Dat er visuele veranderingen komen in iOS 19, is bijna wel een vaststaand feit. Dat het meer op visionOS gaat lijken en een meer glossy look krijgt, is al door meerdere bronnen beweerd. Maar Prosser deelt nu een aantal andere aspecten. Zo zouden de appiconen in iOS 19 volgens hem een meer afgeronde vorm krijgen en niet volledig rond, zoals op de Apple Watch en Vision Pro, maar wel meer afgerond dan de huidige vierkante (squircle) iconen met afgeronde hoeken. Daarnaast zou Apple experimenteren met zwevende balken in apps, die visueel doen denken aan onderdelen van visionOS, het besturingssysteem van de Apple Vision Pro. Die balken zouden informatie tonen of knoppen bevatten, en bovenop de app-inhoud zweven voor extra diepte.

Prosser spreekt van “meer schaduwen en diepte” in de interface van iOS 19, waarmee Apple een modernere, misschien zelfs futuristische look wil neerzetten. Het zou een duidelijke stijlbreuk kunnen worden ten opzichte van het vlakke ontwerp dat sinds iOS 7 de norm is.

In onderstaande video laat Jon Prosser uitgebreid zien wat de veranderingen kunnen zijn in iOS 19.

Andere veranderingen zijn de glinsteringen rondom knoppen, die zichtbaar zouden zijn bij het kantelen van het toestel. Denk dan aan de randjes van de twee knoppen onderaan op het toegangsscherm of de randen van de knoppen in het Bedieningspaneel. Ook zouden schakelaars een nieuw meer ovaal uiterlijk krijgen (bijvoorbeeld in de Instellingen-app) en krijgt de Berichten-app het zoekveld onderaan.

Al met al zegt Prosser dat de veranderingen vooral in het uiterlijk zitten en niet zozeer in de bediening of veranderende functies. Het ziet er allemaal wat anders uit, maar zou wel nog steeds vertrouwd zijn om gebruikers niet af te schrikken, zo concludeert hij.

Wordt iOS 19 drastisch anders?

Jon Prosser heeft in het verleden vaker mock-ups en details over iOS 19 gedeeld, maar die zijn vaker tegengesproken door Mark Gurman. Gurman, bekend om zijn doorgaans betrouwbare informatie dankzij bronnen binnen Apple, heeft regelmatig afstand genomen van de uitspraken van Prosser. Toch is Gurman het in grote lijnen eens met het idee dat er een designverandering aankomt in iOS 19 en volgens hem gaat het zelfs om een van de grootste visuele updates in jaren. Dat betekent niet per se dat Prosser er altijd naast zit, maar het onderstreept wel dat geruchten met enige voorzichtigheid moeten worden bekeken.

Bekijk ook iOS 19: alles wat we nu al weten over de grote iPhone-update van 2025 Later dit jaar brengt Apple iOS 19 uit, de volgende grote iOS-update. De afgelopen maanden zijn er al diverse geruchten geweest over wat er nieuw is in deze versie en op deze pagina lees je alles over iOS 19. Van geschikte toestellen tot functies en release: dit moet je weten.

Wanneer kunnen we iOS 19 verwachten?

Apple gaat alles rondom iOS 19 en iPadOS 19 onthullen op het WWDC 2025, dat dit jaar zal plaatsvinden op 9 juni. Tot die tijd blijft het speculeren en zijn het vooral geruchten waar we het mee moeten doen. Wij hebben ook een artikel waarin we alle verwachting voor WWDC 2025 op een rijtje zetten, ben je nou benieuwd? Neem dan een kijkje.