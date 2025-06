Liquid Glass was misschien wel Apple's grootste aankondiging tijdens WWDC 2025. Het is Apple's nieuwe designtaal. In dit artikel lees je hoe het eruit ziet, welke apparaten het ondersteunen en meer.

Apple begon de reeks van aankondigingen tijdens WWDC 2025 met Liquid Glass. Dit betekent een nieuw ontwerp van Apple’s software, waaronder iOS 26. Volgens Apple is het zelfs haar grootste designverandering ooit. Het is de bedoeling dat dit meer focus legt op belangrijke elementen in apps en andere delen van de besturingssystemen.

Wat is Liquid Glass?

Liquid Glass is de naam van het nieuwe ontwerpmodel van Apple. De naam is geïnspireerd op het ontwerp van het systeem, wat namelijk lijkt op glas. Net als glas zijn de virtuele onderdelen doorzichtig en verandert het afhankelijk van wat zich erachter verschuilt. Ook zijn kleuren net wat anders als je uit een andere hoek kijkt. Dit lijkt op het design van visionOS.

Knoppen zien er met Liquid Glass vertrouwd uit, al is het gauw duidelijk dat het een nieuwe lik verf heeft gekregen. Zo zijn menuknoppen nu afgerond en niet meer zo breed als het scherm. Dat was ooit het ontwerp voor rechthoekige schermen op de iPhone, maar inmiddels zijn alle schermen voorzien van afgeronde hoeken. De nieuwe knoppen passen dus beter bij de hardware waarop je ze bekijkt. Ook zijn schuifregelaars voorzien van een glaselement. Als je langzaam heen en weer schuift, ziet het eruit alsof vloeistof onder glas beweegt – Liquid Glass dus.

Verder valt het nieuwe ontwerp op in apps met veel kleur. Neem bijvoorbeeld de Muziek-app als voorbeeld. Bij het scrollen is het een soort kermisshow onder de menubalk vanwege alle kleuren die voorbij razen. Of het afleidend is, is nog maar de vraag. Wij vinden het ontwerp mooi, maar Apple biedt ook de mogelijkheid om onderdelen minder doorzichtig te maken.

iOS 26 design: zo ziet het eruit

Je bent natuurlijk benieuwd hoe het nieuwe iOS 26 design eruit ziet op je iPhone. Daarvoor hebben we meteen de iOS 26 beta geïnstalleerd om het nieuwe design te ontdekken. Bekijk hieronder enkele impressies.

Bekijk ook Eerste beta van iOS 26 nu beschikbaar voor ontwikkelaars Het is zover: een nieuwe betaronde van een grote iOS-update is begonnen. Apple heeft de eerste beta van iOS 26 uitgebracht, waarmee ontwikkelaars alvast de eerste functies kunnen testen.

Hoe zit het met apps van andere ontwikkelaars?

Zoals met veel updates is Apple hier ook afhankelijk van ontwikkelaars om hun apps mooi op te poetsen voor Liquid Glass. Apple heeft tools uitgebracht waarmee ontwikkelaars hun apps ook geschikt kunnen maken voor het nieuwe iOS 26 design. Het is immers niet zo dat dingen er gewoon nieuw uitzien. Ze werken in bepaalde gevallen ook anders. Om de Muziek-app weer als voorbeeld te noemen: de menubalk verdwijnt tijdens het scrollen en wordt uitgevouwen als je erop tikt. Hetzelfde gebeurt in de nieuwe menubalk van Safari.

Wat betreft de appicoontjes doet Apple iets interessants. Net als bij de donkere appicoontjes in iOS 18 kan Apple dit (grotendeels) zelf al aanpassen zonder tussenkomst van de ontwikkelaar. Met de Icon Composer kunnen appmakers icoontjes ontwikkelen voor allerlei apparaten, allemaal in de nieuwe stijl.

Welke apparaten krijgen Liquid Glass?

Apple heeft aangekondigd dat alle apparaten vanaf het eerste moment ondersteuning krijgen voor Liquid Glass. Het is de eerste keer dat Apple een nieuw design op alle apparaten tegelijk doorvoert. In het verleden was de iPhone bijvoorbeeld als eerste aan de beurt en kwam er pas later een update voor de Mac. Samengevat krijgen deze apparaten het nieuwe design:

Zoals je ziet krijgen alle apparaten met ondersteuning voor de nieuwste updates ook het design. Daar is echter één uitzondering op: de Apple TV. Hoewel tvOS 26 beschikbaar is voor de Apple TV HD en nieuwer, is Liquid Glass alleen beschikbaar op de Apple TV 4K 2e generatie en nieuwer. Apple heeft niet bekend gemaakt waarom dit zo is.

Meer over iOS 26

iOS 26 is de grote nieuwe iPhone-update van 2025. In iOS 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s. CarPlay krijgt ook een nieuw ontwerp en functies als widgets. De geschikte toestellen van iOS 26 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De beta van iOS 26 is beschikbaar, maar de release van iOS 26 is pas in september.