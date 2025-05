‘Er komt geen iOS 19: Apple stapt over naar iOS 26 (en meer)’

Al sinds het allereerste begin van iOS (en daarvoor iPhone OS) nummert Apple ieder jaar gewoon door. Na de huidige iOS 18 was dan ook de verwachting dat Apple door gaat met iOS 19 voor dit jaar. Hetzelfde geldt voor watchOS, die nu bij versie 11 zit en over gaat stappen naar watchOS 12. Maar volgens Mark Gurman van Bloomberg gaat dat niet door. In plaats daarvan kiest Apple één nummering voor alle software-updates: 26. Dat betekent dat we geen iOS 19 maar iOS 26 krijgen.

‘iOS 19 wordt iOS 26’

Apple zou consistentie willen brengen in de nummering van alle softwareversies. Omdat watchOS pas veel later verscheen dan iOS, lopen de versienummers daar uiteen. Ook bij macOS zien we weer een andere nummer: pas bij het redesign in 2020 met macOS 11 Big Sur stapte Apple over van macOS 10.15 Catalina. Sindsdien krijgt ook macOS gewoon een heel versienummer erbij, maar die loopt dus niet gelijk met iOS en iPadOS. Het enige besturingssysteem dat wel gelijk loopt, is die van tvOS: Apple begon meteen met tvOS 9, tegelijk met iOS 9.

Nu is Apple van plan om alles gelijk te trekken. Dat betekent dat Apple overstapt op iOS 26. Apple heeft er dus voor gekozen om het aankomende jaar als nummering te gebruiken. Wat daarvan de reden is, is niet helemaal duidelijk. De mogelijke reden is dat 26 als getal langer nieuw aan voelt: als het eenmaal 2026 is, voelt een getal als 25 immers al wat ouder.

Dit zijn de updates die Apple volgens Bloomberg gaat aankondigen:

iOS 26

iPadOS 26

watchOS 26

macOS 26

tvOS 26

visionOS 26

Hoe het zit met de HomePod software-update is niet bekend, maar Apple gebruikt daar normaal gesproken hetzelfde getal voor als bij iOS. We verwachten dus ook dat we straks HomePod software-update 26 krijgen (of homeOS 26, mocht Apple voor een volledig nieuwe naam gaan).

De aankomende updates brengen grote veranderingen en meer uniformiteit tussen de software-updates. Zo krijgen ze allemaal een nieuw ontwerp, geïnspireerd op visionOS, waarbij er meer transparantie en glazige elementen in het ontwerp zitten. Ook qua functies zouden de besturingssystemen meer met elkaar in een lijn liggen. Vermoedelijk is dat dan ook de voornaamste reden dat Apple alle nummeringen gelijk wil trekken.

Lees ook ons artikel met WWDC 2025 verwachtingen voor een vooruitblik op alle aankomende aankondigingen.