Misschien wel een van de belangrijkste apps op de iPhone is de standaard Camera-app. Hoewel er ook veel goede camera-apps van derden zijn, gebruiken de meeste mensen nog gewoon Apple’s eigen app. Een voordeel daarvan is dat je daarmee altijd meteen profiteert van alle nieuwe camerafuncties van de nieuwste iPhones. Denk aan de Cameraregelaar of ruimtelijke foto’s. Maar daardoor is de Camera-app ook wel een beetje overspoeld geraakt met knoppen en opties. Denk aan knoppen voor ProRAW, de nachtmodus, flitser, Live Photos, macromodus, fotografische stijlen en nog veel meer. Dat wil Apple oplossen in iOS 26.

Nieuw design voor de iOS 26 Camera-app

Qua functies hebben we weinig te melden, want er zijn geen echte nieuwe functies toegevoegd aan de Camera-app in iOS 26. Hoe je de functies gebruikt is echter grondig op de schop gegaan. Daar focussen we dan ook op. Hiervoor hebben we de iOS 26 beta geïnstalleerd.

Rustigere indeling

Om te beginnen is de app een stuk rustiger geworden met een nieuwe lik verf. Apple noemt dit design Liquid Glass. Waar je tot en met iOS 18 nog allerlei tekst onderaan het scherm had voor alle modi (foto, video, portret, et cetera), is dat vanaf iOS 26 alleen nog Video en Foto. Vervolgens kun je naar links en rechts vegen om de andere standen te activeren – daarin is in feite niets veranderd. Apple doet dit naar eigen zeggen om nadruk te leggen op de standen die het vaakst gebruikt worden.

Oude design van iOS 18 (links) en nieuwe design van iOS 26 (rechts)

Instellingen voor camerastanden

De instellingen voor de camerastanden zijn een stuk verbeterd wat ons betreft. Voorheen kon je helemaal bovenaan het scherm op een pijltje tikken (of gewoon naar boven vegen, als je dat toevallig wist). Er opende dan een klein venster met allerlei knoppen. Deze knoppen kunnen iets veranderen aan de instellingen van camerastand die op dat moment is geactiveerd. Wat ze betekenen, is voor een leek een raadsel. Vanaf iOS 26 is het pijltje vervangen door een meer logische knop rechtsboven. Tik je erop, dan verschijnen dezelfde knoppen, maar ditmaal met een naam zodat je weet wat je ziet.

Instellingen voor camerastanden in iOS 18 (links) en iOS 26 (rechts)

Makkelijker de beeldkwaliteit veranderen

Voor video’s is het mogelijk om vanuit de Camera-app de resolutie en beeldsnelheid aan te passen. Vanaf iOS 26 wordt het echter makkelijker. Zit je in de videostand, dan staan deze twee gegevens duidelijker in de bovenhoek. Tik je erop, dan krijg je een overzicht van alle beschikbare instellingen. In iOS 18 is er in de Camera-app niet zo’n handig overzicht beschikbaar, waardoor je soms per ongeluk te veel tikt en dan opnieuw moet beginnen met instellen.

Resolutie en beeldsnelheid voor video aanpassen in iOS 18 (links) en iOS 26 (rechts)

