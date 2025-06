iMessage krijgt er in iOS 26 (of iOS 19) weer wat nieuwe functies bij, zo zegt een bron. Twee van de functies zijn nu bekend, waaronder een functie die WhatsApp al veel langer heeft.

iMessage is nog altijd een belangrijk onderdeel van de Apple’s ecosysteem, ook al wordt in Nederland nog altijd WhatsApp veel meer gebruikt. Maar er is vast wel iemand in je vrienden- of familiekring waarmee je via iMessage chat of op z’n minst zou kunnen gaan chatten. Mocht je van WhatsApp af willen, maar door het ontbreken van sommige functies in iMessage de overstap nog niet willen maken, dan geeft iOS 26 (of iOS 19) je mogelijk het laatste zetje. 9to5Mac heeft namelijk gedeeld welke functies iMessage er waarschijnlijk bij krijgt met iOS 26. De site baseert zich op niet nader genoemde bronnen.

#1 Polls maken in iMessage

Je kunt in WhatsApp al jarenlang polls maken en dat kan in verschillende situaties van pas komen. Bijvoorbeeld als je wil stemmen over naar welke film je met je vrienden gaat. Of welke activiteit je met collega’s wil gaan doen. Maar het kan ook gebruikt worden als een soort datumprikker, zodat iedereen kan stemmen op zijn meest geschikte datum voor de volgende activiteit. Apple zou nu ook polls in iMessage toe gaan voegen, al waren er wel al mogelijkheden via aparte iMessage-apps. Vermoedelijk zal de ingebouwde pollfunctie ook via een iMessage-extensie werken, zoals de Stuur later-optie in iMessage.

Apple zou aan het experimenteren zijn met het gebruik van Apple Intelligence voor de functie, zodat je iPhone automatisch een opzet voor de poll kan opstellen op basis van de inhoud van het gesprek. Of deze specifieke functie dan ook in het Nederlands zou gaan werken, is nog maar de vraag. Maar we verwachten wel dat de pollfunctie in zijn standaardvorm wel gewoon overal beschikbaar komt.

#2 Automatische vertaling van berichten

Het is nu al mogelijk om een iMessage-bericht te vertalen door deze simpelweg ingedrukt te houden. Er wordt dan gebruikgemaakt van de ingebouwde Vertaal-app, al kun je sinds kort ook Google Translate als standaard vertaaldienst instellen. Met de nieuwe mogelijkheid in iOS 26 (iOS 19), zou Apple AI gebruiken om zowel inkomende als uitgaande berichtjes automatisch te vertalen. Dat scheelt dus weer een handeling. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de functie er dan precies uit zou gaan zien en dat je bijvoorbeeld ook makkelijk nog het origineel kan bekijken.

We verwachten dat Apple nog veel meer nieuwe functies voor iMessage in iOS 19 in het verschiet heeft. Meestal bestaat de uiteindelijke lijst gemiddeld uit zo’n tien nieuwe functies en verbeteringen. Wat wel al bekend was, is dat RCS in iOS 19 handiger wordt met meerdere nieuwe verbeteringen. Hopelijk gaat een Nederlandse provider dat binnenkort ook ondersteunen.