Apple heeft de Telefoon-app een flinke update gegeven in iOS 26. Er is een geheel nieuw design, een nieuwe indeling van de onderdelen en er zijn nieuwe functies. We nemen alles voor de Telefoon-app in iOS 26 met je door.

Hoewel lang niet iedereen meer zijn iPhone gebruikt om mee te bellen, blijft de Telefoon-app een belangrijke standaardapp. Sterker nog: volledige alternatieven zijn er niet, waardoor je Apple’s app wel moet gebruiken als je met je iPhone wil bellen op de traditionele manier. De veranderingen van de Telefoon-app in iOS 26 zullen dan ook iedereen treffen die de update op zijn of haar iPhone zet. Hoewel: sommige wijzigingen zijn (gelukkig?) optioneel.

Telefoon-app in iOS 26

De vernieuwingen in de Telefoon-app in iOS 26 hebben betrekking tot het design, de indeling van de app en de nieuwe functies. We bespreken ze stuk voor stuk.

#1 Nieuw design

Net als de rest van het besturingssysteem, is de Telefoon-app in een nieuw jasje gestoken volgens het Liquid Glass-principe. De knoppenbalk heeft een nieuw ontwerp en ook de knoppen bovenaan hebben een glaslaagje gekregen. Lees meer op onze pagina over Liquid Glass.

Bekijk ook Liquid Glass: Dit is Apple’s nieuwe design voor iOS 26 en meer Liquid Glass was misschien wel Apple’s grootste aankondiging tijdens WWDC 2025. Het is Apple’s nieuwe designtaal. In dit artikel lees je hoe het eruit ziet, welke apparaten het ondersteunen en meer.

#2 Nu ook op iPad en Mac

Nieuw dit jaar is dat de Telefoon-app ook beschikbaar komt op iPad en Mac. Het was op die apparaten dankzij Continuïteit al mogelijk om te bellen via je iPhone, maar dat ging dan vaak via de FaceTime-app. Nu krijg je precies dezelfde ervaring als op de iPhone ook op je iPad en Mac.

#3 Hele nieuwe indeling (maar die is optioneel)

Misschien nog wel belangrijker dan het vernieuwde design, is de nieuwe indeling van de Telefoon-app. Apple voegt je favorieten- en oproepen-scherm samen. Bovenaan staan je favoriete contacten, met daaronder alle recente oproepen. Belangrijk daarbij is ook dat de bediening van de recente oproepen aangepast is: in plaats van dat je op de naam moet tikken om te bellen (en op het i’tje moet tikken om naar de contactkaart te gaan), is dat nu precies andersom. Tik je op de naam, dan ga je naar de contactkaart. Om te bellen moet je op het telefoontje rechts tikken. Dit voorkomt dat je per ongeluk een naam aantikt en meteen belt.

Is deze hele indeling niets voor jou, dan is er goed nieuws. Met een knop rechtsboven wissel je eenvoudig naar de klassieke weergave, waar de oproepen en favorieten gewoon weer apart staan. De keuze is dus aan jou.

#4 Call Screening (niet in het Nederlands)

Call Screening is een nieuwe functie waarmee onbekende bellers stilgehouden worden. Zij krijgen dan van een bandje het verzoek om de naam door te geven en de reden waarvoor ze bellen. Pas als ze dat gedaan hebben, gaat de telefoon echt over en zie je hun reactie als tekst op je belscherm. De functie is mogelijk dankzij Live Voicemail, dat jaren geleden beschikbaar kwam maar ook nog niet in het Nederlands werkt.

#5 Hold Assist-functie (niet in het Nederlands)

Met Hold Assist is een nieuwe functie die je helpt als je in de wacht zit, bijvoorbeeld bij een klantenservice. De iPhone herkent wachtmuziek en stelt voor om voor jou te wachten. Als je dit accepteert, stopt de wachtmuziek terwijl je iPhone je plek in de wachtrij bezet houdt. Zodra er een klantenservicemedewerker aan de lijn is, krijg je daar een melding van. De medewerker krijgt ook te horen dat je er spoedig aan komt. Ook deze functie gaat hand-in-hand met Live Voicemail.

#6 Voicemail samenvattingen

In de nieuwe weergave worden je voicemailberichten ook gegroepeerd met je oproepen. Dankzij Apple Intelligence worden de voicemailberichten ook samengevat. Of dit ook in het Nederlands gaat werken, is nog niet helemaal duidelijk. Maar aangezien Apple Intelligence in het Nederlands beschikbaar komt later dit jaar, gaan wij er stiekem wel vanuit.

Bekijk ook Apple Intelligence komt in het Nederlands: dit is wanneer je het kan verwachten Wanneer komt Apple Intelligence in het Nederlands beschikbaar? Die vraag zal bij veel Nederlandse iPhone-gebruikers op de lippen branden. Nu hebben we goed nieuws, want Apple Intelligence komt officieel in het Nederlands beschikbaar.

#7 Oproepen nu ook op de Apple TV

Met ingang van tvOS 26 verschijnen inkomende oproepen van gewone telefoongesprekken en FaceTime-audio ook als melding op de Apple TV. Je kan het gesprek dan beantwoorden via een verbonden HomePod of via je iPhone, maar wel gewoon met een druk op de knop op de afstandsbediening van je Apple TV.

#8 Kleinere meldingen van oproepen op CarPlay

Tot slot hebben we voor bellen met CarPlay nog een handige verbetering voor je. Inkomende oproepen verschijnen namelijk niet meer schermvullend, maar als kleine strook onderaan je CarPlay-scherm. Zo word je niet gestoord in je navigatie, terwijl je wel gewoon de oproep kan beantwoorden.

Meer over iOS 26

iOS 26 is de grote nieuwe iPhone-update van 2025. In iOS 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s. CarPlay krijgt ook een nieuw ontwerp en functies als widgets. De geschikte toestellen van iOS 26 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De beta van iOS 26 is beschikbaar, maar de release van iOS 26 is pas in september.