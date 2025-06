iOS 26 bevat weer veel kleine verbeteringen die we voor je samengevat hebben in dit overzicht van nuttige iOS 26-ontdekkingen. Van een vernieuwd toetsenbord tot een waarschuwing bij een vuile cameralens: deze details van iOS 26 moet je ook kennen.

Teleurgesteld in de belangrijkste nieuwe functies van iOS 26? Dan is deze lijst van kleinere ontdekkingen en details van iOS 26 misschien iets voor jou. In dit overzicht vind je handige, kleine wijzigingen die de update nog meer charme geven. Soms zijn het kleine wijzigingen waar menig iPhone-gebruiker al jarenlang op hoopt, maar het kunnen ook grappige ontdekkingen of andere kleine details zijn.

Kleine iOS 26 ontdekkingen

In dit overzicht bespreken we dus alleen de kleine details die je misschien snel over het hoofd gezien hebt. De echte grote nieuwe functies en vernieuwingen lees je in ons artikel over de beste iOS 26-functies, zodat we in dit artikel volop de ruimte hebben voor al het kleins.

#1 Toetsenbord heeft nieuw ontwerp en lettertype

Het toetsenbord op de iPhone heeft in iOS 26 een nieuw ontwerp gekregen. Aan de bovenkant is het meer afgerond en er is ook een nieuw lettertype: SF Compact Display. De toetsen zijn iets smaller geworden (in ieder geval visueel) en ook wordt er nu niet meer standaard een preview getoond van elke letter die je intoets. Dat kan je wel weer inschakelen.

#2 Kies de microfoon

Zijn je AirPods verbonden en ben je aan het bellen? Dan kun je ervoor kiezen om voor alleen de microfoon toch je iPhone te gebruiken, terwijl de audio nog wel via de AirPods binnenkomt. Dit is vooral handig als je op een winderige plek bent en dit ten koste gaat van de kwaliteit van de microfoon.

#3 Tekst selecteren in sms’jes en iMessage-berichten

Voorheen kon je alleen de volledige inhoud van een sms of iMessage-bericht kopiëren, maar in iOS 26 is er een optie bijgekomen als je het bericht ingedrukt houdt: Selecteer. Vervolgens verschijnt de standaard selectietool voor het selecteren van tekstdelen. Handig als je bijvoorbeeld alleen een code of naam in een langer tekstbericht wil kopiëren.

#4 Waarschuwing bij vuile lens

Het kan gebeuren dat je een foto maakt en dat deze er ineens heel wazig uit ziet. Vaak gebeurt dat omdat de lens vuil is, bijvoorbeeld omdat je deze met vette vingers aangeraakt hebt. De iPhone kan nu (bij nieuwere modellen) een waarschuwing geven dat je de lens moet schoonmaken. Je kunt dit in de instellingen ook uitschakelen.

#5 Waarschuwing bij opgeladen AirPods

Je iPhone kon al een waarschuwing geven als je Apple Watch volledig was opgeladen en diezelfde melding komt nu ook naar de AirPods. Dat is vooral handig als je je AirPods dringend nodig hebt, maar ze wel volledig opgeladen wil gebruiken. Je hoeft dan niet telkens zelf te checken of ze al opgeladen zijn.

#6 Cameraregelaar zelf indelen

Gebruikers van een iPhone 16-model kunnen de knoppen voor de Cameraregelaar nu zelf indelen. Je kan de volgorde bepalen van alle menu’s en ook de individuele onderdelen uitschakelen die je niet nodig hebt. Dat maakt de Cameraregelaar een stuk prettiger in gebruik.

Je kan nu per contact een complete belgeschiedenis bekijken in de Telefoon-app. Zo zie je precies wanneer je iemand allemaal gebeld hebt.

#8 Instellingen voor screenshots

Via Instellingen > Algemeen is er nu een optie Schermafbeeldingen. Je kan hier kiezen of je de kleine miniatuur wil gebruiken bij het maken van screenshots of dat meteen de schermvullende preview getoond wordt. Ook kun je CarPlay-screenshots uitschakelen en de structuur kiezen (waaronder HDR).

#9 Foto’s in Berichten niet opslaan

Momenteel worden foto’s die je vanuit de Berichten-app maakt (bijvoorbeeld in een iMessage-chat) ook meteen opgeslagen in je fotobibliotheek. Jaren geleden koos Apple ervoor omdat niet meer te doen, maar dit werd toen later weer teruggedraaid. Je kan nu zelf kiezen hoe je dat wil, via Instellingen > Camera. Zet daar de schakelaar onder het kopje Berichten uit bij Bewaar opnamen in fotobibliotheek.

#10 Meer type meldingen in Kaarten

Je kan in Apple Kaarten een ongeval melden, maar vanaf iOS 26 kun je nog meer dingen melden. Nieuw zijn de opties voor Verkeer, Wegwerkzaamheden en Wegafsluiting. Dat helpt andere gebruikers ook weer tijdens het navigeren, als genoeg mensen er melding van maken.

#11 Spoorovergangen in Kaarten

In Apple Kaarten worden nu ook (in ieder geval in de VS), spoorwegovergangen getoond op de kaart. Met een geel icoontje zie je dus waar er een spoorwegovergang is, zodat je weet dat je daar voor een dichte spoorboom kan komen te staan en dat je mogelijk extra goed moet opletten.

#12 Inzicht in batterijgebruik op moment van de dag

De iPhone geeft met iOS 26 ook meer informatie over je batterijverbruik. Zo blijf je op de hoogte hoe je batterijverbruik van dit moment is ten opzichte van andere dagen op dit moment van de dag. Ook zie je precies hoelang het opladen tot 100% (of een ingestelde limiet) nog duurt. De grafiek laat ook precies zien hoelang het opladen tot 80% nog duurt en hoe lang de resterende 20% nodig heeft om opgeladen te worden.

#13 Verificatiecodes van andere apps in het toetsenbord

Al een aantal jaar verschijnt er boven het toetsenbord een verificatiecode voor tweestapsverificatie als deze via sms of e-mail (met de standaard Mail-app) naar je toegezonden wordt, zodat je hem gemakkelijk kan invullen in bijvoorbeeld een website of app. Vanaf iOS 26 kunnen hier ook verificatiecodes getoond worden die naar een andere app gestuurd worden dan de Berichten- en Mail-app. Denk aan mail-apps van derden, maar ook een app van je bank die misschien zelf een code stuurt.

#14 Zoekfunctie in Wallet

De Wallet-app heeft eindelijk een eigen zoekfunctie gekregen. Je kan daarmee filteren op soorten kaart (zoals betaalkaart, klantenkaart en toegangskaart), maar ook zelf iets intypen om meteen de juiste kaart te krijgen. Zo krijg je dus meteen de juiste klantenkaart van de winkel in beeld en hoef je er niet meer zelf naar te zoeken (als je deze niet ingesteld hebt op basis van locatie).

#15 Apple Pay-demo te gebruiken

In de instellingen voor Apple Pay (Instellingen > Wallet en Apple Pay > Apple Pay-standaardinstellingen) kun je nu zelf een live demo van Apple Pay proberen. Je ziet hoe je twee keer op de zijknop moet drukken en hoe je je iPhone bij de betaalterminal moet houden. Je krijgt zelfs het bekende geluidje, zonder ook maar een cent te hoeven betalen. Wellicht dat dit de mensen helpt die hun iPhone altijd verkeerd om tegen het pinapparaat houden.

#16 Mappen voor afspeellijsten

In de Muziek-app kun je vanaf iOS 26 een map aanmaken waar je afspeellijsten in kan stoppen. Dit helpt je om orde te scheppen in de talloze afspeellijsten die je in je bibliotheek toegevoegd hebt. Je kan elke map een eigen naam geven, zodat je sneller de juiste afspeellijst vindt. Denk bijvoorbeeld aan een map “Verjaardag”, waar je diverse afspeellijsten aan toe kan voegen.

#17 Terug naar vorige scherm met een horizontale veeg

Het is al sinds mensenheugenis mogelijk om terug te gaan naar het vorige scherm in een app door vanaf de linker rand naar rechts te vegen, maar in Apple’s eigen apps werkt dat nu ook door bijvoorbeeld vanaf het midden horizontaal naar rechts te vegen. Het is dan dus niet meer nodig om dit vanaf de rand te doen.

#18 Modus voor laat op de avond

In Instellingen > Horen en voelen is een optie toegevoegd genaamd Modus voor laat op de avond. Wat dit doet? We hebben nog geen idee, want bij de instelling ontbreekt enige vorm van uitleg. Vermoedelijk worden geluiden van meldingen laat op de avond (onduidelijk is vanaf wanneer) zachter afgespeeld.

#19 Thuisbalk in apps verdwijnt

De horizontale balk onderaan het scherm, die Apple bij de iPhone X introduceerde om aan te geven dat je zo terug kunt naar het beginscherm, is vanaf iOS 26 niet meer standaard in beeld. Na een paar seconden na het openen van een app, verdwijnt deze vanzelf weer uit beeld. Vermoedelijk gaat Apple er vanuit dat men na acht jaar iPhones zonder thuisknop, wel begrijpt waar deze balk voor dient en hoe je een app afsluit.

#20 Knop voor Herinneringen in Bedieningspaneel

In het Bedieningspaneel kun je nu een knop toevoegen waarmee je snel een herinnering kan toevoegen aan de Herinneringen-app. Er verschijnt vervolgens een venster waar je kan bepalen in welke lijst het moet, of er een locatie aan toegevoegd moet worden en meer.

#21 Toegangsscherm widgets onderaan

Je kan nu ook de widgets van je toegangsscherm onderaan zetten, maar alleen als je de klok langwerpiger maakt. Je meldingen verschijnen in dat geval tussen de widgets en de klok in.

#22 Trillingen bij telefoongesprekken

Als iemand je oproep beantwoordt of ophangt, krijg je daar nu een trilling van. Zo kun je dus voelen als iemand de telefoon opneemt, want handig is als je deze niet de hele tijd aan je oor houdt.

#24 Batterijlimiet per sessie negeren

Als je een oplaadlimiet op je iPhone ingesteld hebt, kun je deze nu per oplaadsessie negeren. Stel je iPhone laadt normaal gesproken maar op tot 80%, dan kun je dat voor een specifieke laadbuurt overrulen door in de instellingen op de knop te drukken. Voorheen kon

#25 Gegevens van fysieke Apple Pay-kaart toevoegen

Aan elke kaart die voor Apple Pay ingesteld is, kun je de fysieke kaartgegevens handmatig toevoegen. Denk aan een creditcard, waaraan je het volledige kaartnummer kan toevoegen. Je kan gegevens als kaartnummer, vervaldatum, beveiligingscode en beschrijving toevoegen.

De oude iTunes Store-app bestaat nog steeds, maar is als enige van alle standaardapps niet bijgewerkt voor het Liquid Glass-design. De vraag is of dat nog gaat gebeuren of dat Apple helemaal afstand gaat nemen van de app. Mogelijk zien we daar bij een volgende beta meer van.

