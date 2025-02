Apple Intelligence is Apple's antwoord op de ontwikkeling van AI in software. Een lange tijd was deze niet beschikbaar in Nederland. Met iOS 18.4 is het mogelijk om Apple Intelligence te gaan gebruiken (met wat haken en ogen).

Sinds afgelopen najaar is Apple Intelligence beschikbaar op iPhone, iPad en Mac. Maar Apple’s nieuwe AI-systeem werd vanwege regelgeving in de EU nog geblokkeerd op de iPhone en iPad. Apple Intelligence was in het Engels wél al te gebruiken op Mac, maar met iOS 18.4 en iPadOS 18.4 is het nu ook in het Engels op iPhone en iPad. Wij laten je zien hoe je de functie activeert en wat daarvoor nodig is.

Wat heb je nodig?

iPhone 15 Pro (Max) of nieuwer met iOS 18.4 of nieuwer

iPad met M1- of A17 Pro-chip of nieuwer met iPadOS 18.4 of nieuwer

Mac met M1-chip of nieuwer met macOS Sequoia 15.1 of nieuwer

Minstens 7GB aan vrije opslag

Hoe activeer je Apple Intelligence?

Om Apple Intelligence te kunnen activeren moet je een aantal voorbereidende stappen nemen om je toestel compatibel te maken. Je leest hier welke stappen je moet nemen voor het activeren van Apple Intelligence. Voor de Mac gelden nagenoeg dezelfde stappen.

Je iPhone op Engels zetten

Om Apple Intelligence te kunnen gebruiken moet je iPhone of iPad in het Engels gezet worden, dit doe je door een aantal stappen te volgen:

Open de Instellingen. In Instellingen ga je naar Algemeen Vervolgens scroll je iets naar beneden naar Taal en regio Tik hier op Voeg taal toe en selecteer English (US). Vervolgens sleep je English (US) naar boven en druk je op Ga door en vervolgens wordt je iPhone naar het Engels ingesteld.

Siri instellen op Engels

Naast dat de systeemtaal op Engels (VS) moet staan, moet ook Siri op de Amerikaanse versie van Engels gezet worden. Dat doe je op deze manier:

Open Instellingen In Instellingen ga je naar Apple Intelligence & Siri. In dit menu is een van de eerste opties die je ziet onder het kopje Siri-verzoeken is de optie Taal, hier selecteer je English (United States) Druk daarna op Wijzig taal

Apple Intelligence activeren

Als alle bovenstaande stappen uitgevoerd zijn druk je weer in de Instellingen op Apple Intelligence & Siri, waar dan als het goed is Activate Apple Intelligence staat. Hier moet je op tikken. Vervolgens gaat je iPhone of iPad Apple Intelligence downloaden. Dit kan even duren. Als dat alles goed gaat, dan staat het schuifje van Apple Intelligence aan en kan je het gaan gebruiken.

Wat kan ik met Apple Intelligence?

Met Apple Intelligence wordt je iPhone en iPad een stuk slimmer. Siri heeft een upgrade gekregen en laat je nu ook typen in plaats van praten. Bovendien begrijpt Siri context beter, waardoor gesprekken natuurlijker verlopen.

Dankzij Genmoji kun je emoji’s genereren op basis van je eigen beschrijvingen, en met Image Playground creëer je in een paar tikken AI-gegenereerde afbeeldingen, ideaal voor creatieve projecten. De Schrijfhulp helpt je teksten verbeteren met slimme suggesties, terwijl Apple Intelligence je meldingen op het vergrendelingsscherm samenvat en prioriteit geeft aan wat echt belangrijk is. Ook de Focus-modus is verbeterd: meldingen worden automatisch gefilterd op basis van relevantie.

We hebben in deze tip slechts het tipje van de ijsberg uitgelicht over wat je met Apple Intelligence kan. Wil je nu echt alles weten over Apple Intelligence, lees dan deze uitlegpagina.