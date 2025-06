Eerder dit voorjaar kwam de EU met de conclusie van het onderzoek naar de naleving van de Digital Markets Act: Apple moet actie gaan ondernemen. Diverse ingebouwde functies van de iPhone moeten opengesteld worden, simpelweg omdat de iPhone zo’n dominante speler is dat Apple bepaalde functies niet voor zichzelf mag houden om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Althans, dat vindt de EU. De EU dwingt Apple daarmee om hun eigen ontwikkelde functies als open standaard aan te bieden.

EU dwingt Apple tot open standaarden

In veel gevallen omarmt Apple diverse open standaarden. Denk aan Matter, de smart home-standaard dat mede door Apple ontwikkeld is. Of de usb-c-poort, waar Apple ook enige inbreng in gehad heeft. Maar er zijn ook gevallen waarbij Apple tegen de stroming in gaat en juist zelf met een eigen alternatief komt, om uiteenlopende redenen. Denk aan de Lightning-poort (die nu vervangen is door usb-c), maar ook functies als AirDrop en AirPlay die gelden als alternatief voor het delen van content via Bluetooth en wifi. Het zijn eigen ontwikkelde protocollen die Apple zelf in de eigen hardware ingebouwd heeft. Dat is dan ook het voordeel als je zowel de software als de hardware maakt: de integratie is vaak naadloos en je kunt ermee doen wat je wil.

Bekijk ook EU dwingt Apple met openstellen van meldingen en alternatieven voor AirDrop, AirPlay en meer; Apple reageert Na onderzoek heeft de EU nu besloten dat Apple bepaalde onderdelen van de iPhone en iPad moet openstellen voor andere bedrijven. Het gaat onder andere om de meldingen die je op je iPhone ontvangt, maar ook functies als AirDrop, AirPlay en zelfs toekomstige functies die Apple nog niet heeft.

Maar de EU denkt daar dus anders over. Zij vinden niet alleen dat Apple functies als AirDrop en AirPlay moet openstellen, maar ook dat Apple gegevens over verbonden wifi-netwerken en de inhoud van meldingen moet delen met derde partijen, zodat zij ook betere apps kunnen aanbieden op Apple’s platformen. Maar Apple gaat daartegen in beroep, omdat dit privacygegevens zou blootleggen. Bovendien vereist de DMA dat Apple gegevens moet vrijgeven die zelfs Apple zelf niet eens verzameld. Dat gaat dus tegen alle principes van Apple in.

Maar Apple moet nog verder gaan, want volgens de EU moeten andere smartwatches net zo makkelijk werken met de iPhone als de Apple Watch dat doet. En hoofdtelefoons en oordopjes moeten net zo makkelijk te koppelen zijn als AirPods.

In een uitgebreid statement gaat Apple hier dieper op in:

At Apple, we design our technology to work seamlessly together, so it can deliver the unique experience our users love and expect from our products. The EU’s interoperability requirements threaten that foundation, while creating a process that is unreasonable, costly, and stifles innovation. These requirements will also hand data-hungry companies sensitive information, which poses massive privacy and security risks to our EU users. Companies have already requested our users’ most sensitive data — from the content of their notifications, to a full history of every stored WiFi network on their device — giving them the ability to access personal information that even Apple doesn’t see. In the end, these deeply flawed rules that only target Apple — and no other company — will severely limit our ability to deliver innovative products and features to Europe, leading to an inferior user experience for our European customers. We are appealing these decisions on their behalf, and in order to preserve the high-quality experience our European customers expect.

Apple kan twee dingen doen

Apple gaat dus in gesprek met de EU, maar dat heeft op dit moment nog niks opgeleverd. Uiteindelijk zou Apple twee dingen kunnen doen, zo beaamt ook Apple-watcher John Gruber: akkoord gaan met de eisen van de DMA-regelgeving, waardoor er aanzienlijk werk nodig is om heel veel functies open te stellen. Dat zou betekenen dat AirDrop ook werkt met Android-devices en beschikbaar komt buiten Apple’s eigen platformen, maar ook dat gegevens over wifi en meldingen bij andere partijen terecht kunnen komen.

Daarnaast zou Apple ook andere bedrijven een alternatief voor bijvoorbeeld AirDrop moeten laten toestaan, die je dan als standaard deelfunctie kan gebruiken. Iets soortgelijks heeft Apple sinds kort al gedaan voor het instellen van standaardapps. Maar het probleem is dat alternatieven voor AirDrop ook weer beveiligingsrisico’s met zich mee kunnen brengen. Als er in zo’n alternatief een groot lek blijkt te zitten, is het nog maar de vraag hoe snel dat opgelost kan worden en of het verantwoordelijke bedrijf überhaupt brood ziet om dat lek te dichten.

Bekijk ook In iOS 18.4 kun je meer standaardapps wijzigen op je iPhone en iPad: zo doe je dat Het is heel simpel om een andere standaardapp in te stellen voor e-mail, berichten, wachtwoorden en dergelijke. Kies de app die jij het prettigst vindt!

Het tweede scenario is dat Apple de werking van haar producten voor de EU gaat beperken. Dat betekent dus dat bepaalde functies niet uitkomen voor landen in de EU of dat bestaande functies zelfs verwijderd worden. Immers: als Apple de functie die opengesteld moet worden zelf niet aanbiedt, zijn ze ook niet meer verplicht om die aan andere partijen aan te bieden. De kans is zeker aanwezig dat Apple voor dit scenario gaat, al zal dat niet voor elke vereiste functie de oplossing zijn. Apple kan moeilijk de wifi-verbinding van de iPhone verwijderen of het versturen van notificaties stopzetten voor iPhones in de EU. Dat zou de hele werking van de iPhone belemmeren.

Gaat AirDrop verdwijnen?

Maar minder essentiële functies zoals AirDrop (hoe veelgebruikt ook) zouden zomaar door Apple opgeofferd kunnen worden als dat betekent dat de privacy van gebruikers behouden blijft. Het is echter nog nooit eerder gebeurd dat Apple een bestaande functie vanwege regelgeving verwijderd van huidige iPhones. Maar tegenwoordig is er van alles mogelijk. Want wie had ooit gedacht dat Apple ooit het installeren van apps buiten de App Store mogelijk zou maken?

Het is overigens de vraag hoe Apple dat zou gaan doen. Het verwijderen van een functie als AirDrop zou alleen mogelijk zijn met een software-update, maar die kun je niet verplichten. Bovendien is er een hele reeks devices die geen updates meer krijgen, maar wel gewoon AirDrop hebben. Apple kan daarvoor een speciale update uitbrengen, maar als daar verder niets anders nieuws in zit is het nog maar de vraag of gebruikers bereid zijn om zo’n update te installeren als deze alleen maar functies verwijdert.

Voor producten geldt weer een heel ander verhaal. Apple kan rekenen op een enorme berg aan kritiek als ze besluiten om geen AirPods en Apple Watches meer te verkopen in de EU, alleen maar als ze niet willen voldoen aan de DMA-regelgeving. De kans dat Apple producten echt uit de schappen haalt, achten wij wel een stuk kleiner dan het verwijderen van bepaalde softwarefuncties.

Minder nieuwe functies in de EU op komst

Wat feitelijk wel aan de hand is, is dat we in de EU kunnen rekenen op minder nieuwe functies. In de reactie zegt Apple het al:

In the end, these deeply flawed rules that only target Apple — and no other company — will severely limit our ability to deliver innovative products and features to Europe, leading to an inferior user experience for our European customers.

Sterker nog: dat is nu al aan de hand. In Europa hebben we nog altijd geen iPhone Mirroring, waarmee je het scherm van je iPhone kan laten zien op je Mac en ook vanuit daar kan bedienen. Hartstikke handig, maar omdat de functie mogelijk niet voldoet aan de DMA-regelgeving, wil Apple het nog niet hier uitbrengen. Apple Intelligence hebben we met veel vertraging gelukkig alsnog in de EU gekregen, maar dingen als schermbediening via SharePlay werken ook nog niet in Europa vanwege de DMA-wetgeving.

Het wordt voor de aankomende WWDC dan ook spannend of alle aangekondigde functies überhaupt wel in de EU beschikbaar komen. We verwachten dat er op z’n minst een aantal functies zijn die niet snel de overkant van de oceaan halen of überhaupt nooit onze kant op komen.