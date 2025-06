Apple blijft Apple Music jaarlijks uitbreiden met nieuwe functies en verbeteringen en iOS 26 is daarop geen uitzondering. In deze update krijgt de Muziek-app niet alleen een vernieuwd ontwerp, maar worden er ook handige nieuwe mogelijkheden toegevoegd. Denk aan AutoMix voor vloeiende overgangen tussen nummers en een opgefrist vergrendelscherm waarop albumhoezen centraal staan. In dit overzicht zetten we alle vernieuwingen in Apple Music onder iOS 26 voor je op een rij.

#1 Nieuw design in Apple Music in iOS 26

Met de komst van iOS 26 heeft het hele systeem een nieuw ontwerp gekregen en ook Apple Music is daarin meegenomen. De app heeft een visuele opfrisbeurt gehad, waarbij veel elementen nu glaziger en transparanter ogen. Dit sluit aan bij de nieuwe designstijl van Apple, Liquid Glass, waarin meer gebruik wordt gemaakt van doorzichtigheid en diepte in de interface.

Deze aanpassingen zorgen ervoor dat Apple Music visueel beter aansluit bij de rest van het systeem, zonder dat de functionaliteit verandert. Het resultaat is een consistentere en iets modernere gebruikerservaring.

#2 Geanimeerde albumhoezen centraal op vergrendelscherm

In iOS 26 krijgt het afspelen van muziek op het vergrendelingsscherm een visuele upgrade. Het is al langer mogelijk om muziek schermvullend op je toegangsscherm te tonen door de albumhoes uit te klappen, maar met iOS 26 kunnen deze albumhoezen daar ook animeren. Dit zorgt voor een meer meeslepende weergave, waarbij de interface meer ruimte geeft aan de muziek zelf. Om dit mogelijk te maken, wordt de klok automatisch kleiner en subtieler weergegeven, zodat de focus volledig op de albumcover ligt. Bovendien kunnen ook andere muziekapps dit toepassen, mits zijn geanimeerde albumhoezen aanbieden.

#3 AutoMix in Apple Music

Apple Music heeft in iOS 26 verbeterde overgangen tussen nummers dankzij de nieuwe AutoMix-functie. Hiermee worden tracks automatisch naadloos in elkaar gemixt, zonder hoorbare pauzes of abrupte overgangen.

Tot op heden was het al mogelijk om crossfade handmatig in te schakelen voor een vloeiendere overgang tussen nummers. AutoMix gaat een stap verder door deze overgangen slim af te stemmen op het ritme en de stijl van de muziek. Vooral in afspeellijsten of tijdens non-stop luistersessies zorgt dit voor een natuurlijker en aangenamere luisterervaring.

#4 Live vertalingen voor songteksten

In iOS 26 komt er in de Muziek-app een vernuftige functie: Live Vertalingen voor songteksten in vreemde talen. Hierdoor kunnen gebruikers tijdens het luisteren naar muziek direct vertalingen zien van bijvoorbeeld Koreaanse of Spaanse songteksten naar het Engels. Dit maakt het veel makkelijker om de betekenis van buitenlandse nummers te begrijpen.

Maar daar blijft het niet bij. De functie biedt ook een fonetische weergave van de originele tekst, zodat je niet alleen weet wat er gezongen wordt, maar ook hoe je de woorden correct uitspreekt. Dit is vooral handig voor wie geïnteresseerd is in talen of graag meezingt met muziek in andere talen. Zo wordt muziek luisteren niet alleen leuker, maar ook leerzamer. Nederlands wordt helaas nog niet ondersteund.

#5 Artiesten pinnen in de bibliotheek

Apple Music introduceert met iOS 26 de mogelijkheid om favoriete albums, artiesten en afspeellijsten vast te zetten in je bibliotheek. Deze functie, genaamd Music Pins, zorgt ervoor dat je zelfgekozen favorieten altijd bovenaan in je bibliotheek verschijnen, ongeacht wat je recent hebt afgespeeld.

Door artiesten, albums of playlists te pinnen, kun je sneller navigeren naar de muziek die je het vaakst luistert. Het is een kleine, maar praktische toevoeging voor mensen die regelmatig teruggrijpen naar hun favoriete muziek

#6 Apple Music Sing verbeterd

Apple Music krijgt in iOS 26 een handige nieuwe functie: je iPhone kan nu gebruikt worden als draadloze microfoon voor Apple Music Sing. In combinatie met een geschikte Apple TV met tvOS 26 kun je karaoke-avonden houden waarbij je stem rechtstreeks via de speakers van je televisie wordt afgespeeld. Het koppelen gebeurt eenvoudig via AirPlay, zonder dat extra accessoires nodig zijn.

Naast het meezingen zelf wordt de ervaring ook socialer. Andere iPhone-gebruikers kunnen meedoen door hun toestel te verbinden, nummers toe te voegen aan de wachtrij en live emoji-reacties te sturen tijdens het zingen. Samen met de vertalingen van songteksten en uitspraakbegeleiding, maakt deze uitbreiding van Apple Music Sing karaoke nog leuker en toegankelijker – rechtstreeks vanaf je iPhone.

#7 Apple Music Replay nu native

Apple Music Replay, het muzikale persoonlijke overzicht, bestaat inmiddels al heel wat jaar. Je ziet niet alleen waar je per maand (of per jaar) het meest naar geluisterd hebt, maar je krijgt ook inzicht in allerlei statistieken. De afgelopen jaren was dit alleen te bereiken via een webpagina, maar vanaf iOS 26 is dit native verwerkt in de Muziek-app. Indien dit voor jou beschikbaar is, vind je het onderaan de Home-pagina in de Muziek-app. Je kan er ook naar zoeken en dan tikken op de Replay-categorie.

Met dank aan Hidde Collee!

Meer over iOS 26

iOS 26 is de grote nieuwe iPhone-update van 2025. In iOS 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s. CarPlay krijgt ook een nieuw ontwerp en functies als widgets. De geschikte toestellen van iOS 26 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De beta van iOS 26 is beschikbaar, maar de release van iOS 26 is pas in september.