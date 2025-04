Het is momenteel al mogelijk om je iPhone aan te sluiten op een extern scherm, maar zodra je dat doet wordt het beeld van je iPhone simpelweg gespiegeld op het externe beeldscherm. Er is geen aangepaste modus waarbij de volledige breedte van het scherm benut wordt. Hoewel er in sommige gevallen wel meer gebruikgemaakt wordt van de schermruimte van het aangesloten display, wordt het nog niet optimaal benut door apps en het beginscherm. iOS 19 gaat daar verandering in brengen, zo zegt geruchtenlekker Majin Bu.

‘Uitgebreide ondersteuning externe schermen met iOS 19’

iPhones met usb-c-poort zouden direct aangesloten kunnen worden op externe schermen, waarbij er een nieuwe interface in beeld verschijnt. De bron omschrijft dit als een Stage Manager achtige interface, maar het is onduidelijk of dit ook echt betekent dat je meerdere apps tegelijk op het scherm kan gebruiken. Hij spreekt dan ook niet over een volledige desktopmodus, maar het zou wel kunnen helpen bij het geven van presentaties of het bekijken en bewerken van foto’s en video’s.

Bekijk ook De belangrijkste iOS 19-geruchten: dit is er al gezegd over Apple’s volgende grote iPhone-update Elk jaar komt er een nieuwe iOS-versie voor je iPhone. Voorafgaand komt er een stroom aan geruchten voorbij over wat er allemaal anders gaat zijn. Wij zetten alles op een rijtje.

Mogelijk gelden er wel beperkingen als het gaat om resolutie of het aantal apps dat getoond kan worden, zo zegt de bron. Hoe je de content op het scherm bedient, is echter nog de vraag. Bij Stage Manager met een extern scherm op de iPad heb je een trackpad of muis en toetsenbord nodig. De iPhone ondersteunt echter geen muis- of trackpadbediening. Mogelijk komt dit eveneens met iOS 19 of heeft Apple een andere manier gevonden om alles te bedienen.

Dezelfde bron meldde ook dat de iPad met iPadOS 19 een Mac-achtige menubalk gaat krijgen, waarmee meer mogelijkheden beschikbaar komen. Hij sprak eveneens over Stage Manager 2.0, dus mogelijk breidt Apple Stage Manager tegelijkertijd uit naar de iPhone, al dan niet in aangepaste vorm.

Bekijk ook Gerucht: ‘iPadOS 19 krijgt Mac-achtige menubalk en vernieuwde Stage Manager’ Een bron beweert nieuwe informatie te hebben over een van de vernieuwingen in iPadOS 19. Zo zou de iPad een zelfde soort menubalk krijgen als de Mac, voor meer multitaskingfuncties.

iOS 19 wordt aangekondigd in juni, tijdens de WWDC 2025. Lees ook ons overzicht van de belangrijkste iOS 19 geruchten. Wat er allemaal al bekend is over iOS 19, lees je op onze pagina.