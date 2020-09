Vooruitblik: verwachtingen voor Apple september 2020-event

Het wordt een bijzonder spannend en druk najaar voor Apple. Er staan nog allerlei producten voor 2020 in de planning, met als klap op de vuurpijl natuurlijk de nieuwe iPhone 12-serie. Maar die gaan we tijdens het aanstaande Apple-event op 15 september waarschijnlijk nog niet zien. Apple-geruchtenlekker Mark Gurman beweert namelijk dat de nieuwe iPhones pas later worden onthuld.

Er volgt daarom waarschijnlijk nog een extra evenement in oktober.

In plaats daarvan zou het tijdens het event op 15 september vooral gaan om de Apple Watch, iPad en andere producten zoals de AirTag. Wat kun je zoal verwachten van het event? In deze vooruitblik op Apple’s grote september-event van 2020 lees je het antwoord.



Datum Apple september-event 2020

Vandaag heeft Apple laten weten dat de datum van het Apple-event 15 september 2020 is. Dat betekent dat je op dinsdag 15 september om 19:00 Nederlandse tijd klaar kunnen zitten voor de presentatie vanuit het Apple Park.

Het event wordt virtueel gehouden. Apple gaat dus geen groep journalisten uitnodigen om langs te komen op het Apple Park. Qua presentatie zal het overeenkomen met de afgelopen WWDC. Dat betekent dus een van tevoren opgenomen presentatie, waarin diverse Apple-kopstukken de nieuwste aankondigingen presenteren.

Apple september-event 2020: de verwachtingen in het kort

Dit zijn de verwachtingen voor het aankomende event in het kort:

Mogelijk later dit jaar:

Software-updates: vrijwel zeker

Apple gaat het tijdens het event ongetwijfeld over de aankomende software-updates hebben. Apple heeft iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 en nog veel meer in de planning. De releasedatum van iOS 14 staat nog steeds op dit najaar, dus Apple zal ongetwijfeld meer details geven tijdens het event. Maar het is ook mogelijk dat Apple de updates uitbrengt nog voordat de nieuwe iPhones verschijnen. De iPhone 12 draait dan bijvoorbeeld op iOS 14.1, waar weer allerlei verbeteringen en nieuwe functies voor deze toestellen in zitten.

Nieuwe iPads: vrijwel zeker

Rondom de iPad is het al een tijdje stil. Het nieuwste model is de iPad Pro 2020 van dit voorjaar, maar er staan nog een paar andere modellen te trappelen om een vernieuwing.

iPad Air 2020

De iPad Air 2019 is alweer een jaar oud en volgens de geruchten komt Apple dit najaar met de opvolger: de iPad Air 2020. Het design zou daarbij afgekeken zijn van de 11-inch iPad Pro, waardoor deze iPad dus geen thuisknop meer heeft. Verder verwachten we betere specs, ondersteuning voor de Apple Pencil 2 en het Magic Keyboard voor iPad en een prijs tussen de €500 en €600.

iPad 2020

Maar er is mogelijk nog een iPad op komst: de iPad 2020 is de beoogde opvolger van de instap-iPad uit 2019. Over dit model zijn de minste geruchten geweest. Apple zou wel plannen hebben om het scherm iets groter te maken, bijvoorbeeld 10,8- in plaats van 10,2-inch. Waar we wel vanuit gaan is dat dit model een snellere chip krijgt, bijvoorbeeld de A12-chip, en dat het qua design nog het traditionele ontwerp is met thuisknop. Lees meer in onze iPad 2020 vooruitblik.

Nieuwe Apple Watches: vrijwel zeker

Zoals elk jaar verwachten we ook dit jaar een nieuwe Apple Watch. Maar het zou zomaar kunnen dat Apple ons trakteert op twee nieuwe modellen: de verbeterde en snelste Apple Watch Series 6 en een nieuwe goedkopere opvolger van de Apple Watch Series 3.

Apple Watch Series 6

Dit model is de directe opvolger van de Apple Watch Series 5. De Apple Watch Series 6 behoudt het design, maar krijgt wel nieuwe gezondheidsfuncties. Er gaan al een lange tijd geruchten over de mogelijkheid om het zuurstofgehalte in je bloed te meten. Dit kan een indicatie zijn voor serieuze hartproblemen. Verder verwachten we dat de Force Touch-techniek verdwijnt, waardoor er in de Apple Watch zelf plaats is voor nieuwe sensoren of misschien een grotere batterij. En komt dit jaar eindelijk de 4G Apple Watch naar Nederland? We blijven het hopen.

Goedkopere nieuwe Apple Watch

Tegelijkertijd zijn er ook geruchten over een nieuwe Apple Watch tegen een lagere prijs. Apple ziet in dit model de directe vervanging van de Apple Watch Series 3, die nog altijd in het assortiment zit. Mogelijk lukt het Apple om dit model te verkopen voor een prijs van zo’n €200, waardoor het een zeer interessant alternatief is voor de Fitbit en andere activiteitstrackers. Qua verbeteringen verwachten we in ieder geval de nieuwste en snelste chip. Lees meer in onze vooruitblik op de Apple Watch in 2020.

AirTag: grote kans

Er wordt al maanden gesproken over de komst van de AirTag, maar nu lijkt de aankondiging dichterbij dan ooit. De AirTag is Apple’s antwoord op de Tile, een accessoire waarmee je je eigendommen kan terugvinden. Je hangt de AirTag bijvoorbeeld aan je sleutelbos en je weet altijd waar je sleutels zijn. Dat is mogelijk dankzij de Bluetooth-verbinding, maar ook dankzij de U1-chip en Ultra-Wideband. Dit is een techniek waardoor je de locatie van producten tot enkele centimeters nauwkeurig kan opzoeken. Apple heeft zelf al de naam van de AirTag verklapt in een supportdocument, dus het is slechts een kwestie van tijd voordat deze aangekondigd wordt.

AirPods Studio: grote kans

De AirPods Studio is Apple’s aankomende hoofdtelefoon. Apple boekt veel succes met de AirPods en AirPods Pro, maar als je niet van oordopjes houdt, dan kom je al snel uit bij merken als Beats, Bose en Sennheiser. Apple wil nu in dat gat springen met de nieuwe AirPods Studio. Deze hoofdtelefoon krijgt ruisonderdrukking en volgens geruchten ook magnetisch verwisselbare onderdelen. Apple zou werken aan twee versies, zowel om mee te sporten als om comfortabel muziek mee te luisteren. Het zou ons niets verbazen als je de band tussen de twee oorschelpen kan verwisselen, vergelijkbaar met de bandjes van de Apple Watch.

HomePod mini: mogelijke aankondiging

Het is al een hele tijd stil rondom de HomePod. Apple bracht de speaker in het voorjaar van 2018 uit, maar sindsdien zijn er alleen software-updates uitgebracht die de speaker beter maken. Geruchten over een HomePod mini gaan nu al een tijdje en de kans dat Apple deze dit najaar presenteert is zeker aanwezig. Maar of de speaker ook dan eindelijk naar Nederland komt, is nog maar de vraag. De HomePod mini is niet alleen kleiner, maar ook goedkoper. Hierdoor kan Apple een andere doelgroep aanspreken en meer de concurrentie aangaan met de kleinere speakers van Amazon en Google.

Nieuwe Apple TV: mogelijk, maar vermoedelijk 2021

Wat voor de HomePod geldt, geldt nog sterker voor de Apple TV. De huidige Apple TV 4K stamt alweer uit 2017, dit najaar drie jaar geleden. Apple zou al een tijd werken aan een opvolger, met een betere chip, meer opslag en een nieuwe afstandsbediening. Deze afstandsbediening krijgt een functie zodat je hem makkelijk kan vinden, voor de keren dat hij weer verdwijnt tussen de kussens van de bank. De grote vraag is echter of deze Apple TV 2020 nog gaat halen. Bronnen beweren dat Apple kan besluiten om dit model later uit te brengen, bijvoorbeeld in het voorjaar van 2021.

Nieuwe Macs: onwaarschijnlijk

Dat Apple werkt aan nieuwe Macs, staat als een paal boven water. Maar of deze ook tijdens het september-event aangekondigd worden? Dat is erg onwaarschijnlijk. Apple heeft zijn handen al vol aan alle nieuwe iPads, Apple Watches en daar komen mogelijk ook nog de accessoires als de AirTag bij. Wij denken daarom dat Apple een ander moment in gedacht heeft voor bijvoorbeeld de eerste MacBook met Apple Silicon. Volgens geruchten keert de 12-inch MacBook terug met een A14X-chip, ergens eind dit jaar. Een nieuwe iMac met gloednieuw design staat ook nog op de planning, net als een nieuwe 16-inch MacBook Pro. Maar deze producten verwachten we op z’n vroegst later dit najaar.

Apple fitnessdienst

Apple zou plannen hebben voor een fitnessdienst, waar je instructievideo’s kan streamen. Apple biedt momenteel al veel verschillende diensten voor entertainment, maar nu komt gezondheid daar nog bij. De nieuwe Apple Fitness-dienst zou volgens Bloomberg beschikbaar komen voor iPhone, iPad en Apple TV. Apple wil daarmee de concurrentie aan gaan met Peloton (een Amerikaanse dienst voor fitnessinstructies) en Nike.

Apple One dienstenbundel

Apple One wordt volgens betrouwbare informatie de nieuwe alles-in-één bundel van Apple, waarin meerdere diensten gecombineerd zijn. De geruchten gaan al jaren en langzamerhand wordt steeds meer duidelijk over Apple’s geplande bundeling van diensten. Net als bijvoorbeeld Amazon Prime komt Apple met een alles-in-één bundel genaamd Apple One. Daarmee betaal je één vast bedrag per maand voor bijvoorbeeld Apple Music én Apple TV+ samen, waardoor je geld kunt besparen. Wat houdt Apple One precies in, wanneer komt het beschikbaar en hoe zit het met het delen met gezin? Dat lees je in ons overzicht.

Lees ook ons grote overzicht met alle Apple-producten van 2020.