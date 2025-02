Dat Apple een druk voorjaar zou krijgen qua nieuwe producten, was al langere tijd duidelijk. Maar elke dag wordt er meer duidelijk over wanneer de eerste aankondigingen komen én welke producten er dan onthuld worden. De eerste Apple-aankondigingen qua nieuwe producten worden deze maand gedaan en het startschot is waarschijnlijk vandaag. Lees hier welke Apple-aankondigingen we in februari verwachten, met het laatste nieuws over wanneer ze onthuld worden.

Hieronder lees je ons eerdere artikel van 12 februari, dat bijgewerkt is met de nieuwste info:

Apple’s eerste 2025-aankondigingen: dit komt er snel aan

De nieuwste info is afkomstig van Mark Gurman van Bloomberg. Eerder zei hij dat hij de release van de iPhone SE 4 deze week verwachtte, maar dat is nu iets bijgesteld naar volgende week. Maar dat betekent niet dat er deze week helemaal niks nieuws meer gekomen is. Hij zei namelijk ook dat er “vandaag” (12 februari) een “kleinere aankondiging” komt en hint zelfs naar een Vision Pro-gerelateerde aankondiging.

Die “kleinere aankondiging” is inmiddels gekomen: er is nu ook een Android-app voor Apple TV+, aangepast voor Android-smartphones en -tablets. Maar naast de iPhone SE 4 zou het zomaar kunnen dat Apple nog meer producten aankondigt deze maand. Voor dit voorjaar worden er namelijk twee nieuwe iPad-modellen verwacht, waarbij het vooral draait om betere specs.

De iPad 2025 is misschien wel de grootste kanshebber voor een aankondiging deze maand. Dit wordt de elfde generatie als opvolger van de iPad 2022 en krijgt in ieder geval een snellere chip (A17 Pro of A18), zodat hij ondersteuning krijgt voor Apple Intelligence. Mogelijk worden er nog wat andere specs verbeterd, maar andere grote veranderingen worden er niet verwacht.

De iPad Air zou ook nog aan bod kunnen komen. Vorig jaar kwam Apple met de iPad Air 2024 met M2-chip en een opvolger zou dit voorjaar een update krijgen naar in ieder geval een M3-chip. Maar ook een M4-chip is nog een mogelijkheid, hoewel de bronnen het daar nog niet over eens zijn. In ieder geval worden er geen verdere grote veranderingen verwacht.

Tot slot komt Apple deze (of volgende) maand ook nog met de nieuwe M4 MacBook Air. Mark Gurman zegt dat de M4 MacBook Air “binnen een aantal weken” aangekondigd wordt, dus mogelijk volgt deze later in februari of begin maart.

Nieuwe Vision Pro-onthulling?

Tot slot speculeert Gurman ook over een Vision Pro-gerelateerde aankondiging. Deze heeft nu nog een M2-chip en er werd in het geruchtencircuit eerder al gespeculeerd over een tussentijdse update met en verbeterde chip. Apple zou ook een uitbreiding van het aantal landen kunnen aankondigen. Zo is de Vision Pro nog steeds niet in Nederland, België en andere kleinere Europese landen verkrijgbaar.

Hou iCulture de komende dagen in ieder geval nauwlettend in de gaten om geen aankondiging te missen. Zodra de eerste aankondiging gedaan is, lees je daar bij ons alles over. Check in de tussentijd ons overzicht van nieuwe Apple-producten van 2025.

