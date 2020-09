iPad Air 2020 vs iPad Pro 2020

In 2018 ging het design van de iPad Pro op de schop: de thuisknop verdween en Face ID werd toegevoegd, met een hoekige behuizing van aluminium. Op het eerste gezicht ziet de gloednieuwe aankomende iPad Air 2020 er exact hetzelfde uit. Ook dit model heeft geen thuisknop meer en heeft hetzelfde hoekige design. Maar onder de motorkap is er toch het één en ander verschillend. Ook het prijsverschil is met €200 best groot, maar waar zit dat hem precies in? Dit zijn de verschillen tussen de iPad Air 2020 vs iPad Pro 2020.

Verschillen iPad Air 2020 vs iPad Pro 2020

Deze verschillen tussen de iPad Air 2020 en iPad Pro 2020 van 11-inch springen er het meest uit:

Prijs : De iPad Pro 2020 (€899) is ruim €200 duurder dan de iPad Air 2020 (€669).

: De iPad Pro 2020 (€899) is ruim €200 duurder dan de iPad Air 2020 (€669). Afmetingen en gewicht : Beide modellen zijn nagenoeg even groot, maar de iPad Air 2020 is wel 0,2mm dikker. Voor hoesjes levert dat waarschijnlijk geen problemen op. De iPad Pro is wel ietsjes zwaarder (471 gram vs 458 gram).

: Beide modellen zijn nagenoeg even groot, maar de iPad Air 2020 is wel 0,2mm dikker. Voor hoesjes levert dat waarschijnlijk geen problemen op. De iPad Pro is wel ietsjes zwaarder (471 gram vs 458 gram). Kleuren : De nieuwe iPad Air is er in maar liefst vijf kleuren. Naast zilver, spacegrijs en roségoud, is er nu ook lichtgroen en hemelsblauw. Bij de iPad Pro kan je alleen kiezen tussen zilver en spacegrijs.

: De nieuwe iPad Air is er in maar liefst vijf kleuren. Naast zilver, spacegrijs en roségoud, is er nu ook lichtgroen en hemelsblauw. Bij de iPad Pro kan je alleen kiezen tussen zilver en spacegrijs. Opslag : Standaard komt de iPad Air met 64GB opslag, terwijl dit bij de iPad Pro 128GB is. Ook heeft de Pro meer keuze en kun je tot maar liefst 1TB.

: Standaard komt de iPad Air met 64GB opslag, terwijl dit bij de iPad Pro 128GB is. Ook heeft de Pro meer keuze en kun je tot maar liefst 1TB. Display : Het scherm van de nieuwe Air is met 10,9-inch ietsjes kleiner dan de 11-inch iPad Pro, maar het verschil is verwaarloosbaar. De resolutie is daardoor ook anders, hoewel de pixeldichtheid hetzelfde gebleven is.

: Het scherm van de nieuwe Air is met 10,9-inch ietsjes kleiner dan de 11-inch iPad Pro, maar het verschil is verwaarloosbaar. De resolutie is daardoor ook anders, hoewel de pixeldichtheid hetzelfde gebleven is. ProMotion : Het display van de iPad Pro is een stukje beter dankzij ProMotion. De verversingsgraad ligt daar hoger (120Hz), waardoor animaties vloeiender zijn en ook het tekenen met de Apple Pencil iets nauwkeuriger gaat.

: Het display van de iPad Pro is een stukje beter dankzij ProMotion. De verversingsgraad ligt daar hoger (120Hz), waardoor animaties vloeiender zijn en ook het tekenen met de Apple Pencil iets nauwkeuriger gaat. Processor : De A14-chip in de nieuwe iPad Air is de nieuwste chip die Apple gemaakt heeft en is ook sneller dan de A12Z-chip van de iPad Pro. De A14 vinden we later vermoedelijk ook in de iPhone 12-serie en is daardoor erg toekomstbestendig.

: De A14-chip in de nieuwe iPad Air is de nieuwste chip die Apple gemaakt heeft en is ook sneller dan de A12Z-chip van de iPad Pro. De A14 vinden we later vermoedelijk ook in de iPhone 12-serie en is daardoor erg toekomstbestendig. Camera : Alleen op de nieuwste iPad Pro vind je een dubbele camera met ultra-groothoeklens. De iPad Pro heeft ook een LiDAR-scanner, een sensor voor augmented reality-functies. De resolutie van de standaardcameralens op beide modellen is wel hetzelfde.

: Alleen op de nieuwste iPad Pro vind je een dubbele camera met ultra-groothoeklens. De iPad Pro heeft ook een LiDAR-scanner, een sensor voor augmented reality-functies. De resolutie van de standaardcameralens op beide modellen is wel hetzelfde. Flitser : Voor het maken van foto’s kun je op de iPad Pro gebruikmaken van een flitser, net als op je iPhone.

: Voor het maken van foto’s kun je op de iPad Pro gebruikmaken van een flitser, net als op je iPhone. Portretmodus en portretbelichting : De cameramodus voor het maken van portretfoto’s met wazige achtergrond is alleen beschikbaar op de iPad Pro. Dat geldt ook voor de bewegende Animoji en Memoji.

: De cameramodus voor het maken van portretfoto’s met wazige achtergrond is alleen beschikbaar op de iPad Pro. Dat geldt ook voor de bewegende Animoji en Memoji. Speakers : Voor het beste geluid moet je bij de iPad Pro zijn, omdat dat model vier speakers heeft. De iPad Air heeft twee speakers bij liggende oriëntatie.

: Voor het beste geluid moet je bij de iPad Pro zijn, omdat dat model vier speakers heeft. De iPad Air heeft twee speakers bij liggende oriëntatie. Authenticatie : Face ID is exclusief op de iPad Pro beschikbaar. Deze ontgrendeling werkt altijd, of je je iPad nu horizontaal of verticaal houdt. Bij de iPad Air 2020 gebruik je de nieuwe Touch ID-sensor, die verwerkt zit in de knop bovenaan. Dit is een geheel nieuwe plek, waardoor het even wennen kan zijn om hem te gebruiken.

: Face ID is exclusief op de iPad Pro beschikbaar. Deze ontgrendeling werkt altijd, of je je iPad nu horizontaal of verticaal houdt. Bij de iPad Air 2020 gebruik je de nieuwe Touch ID-sensor, die verwerkt zit in de knop bovenaan. Dit is een geheel nieuwe plek, waardoor het even wennen kan zijn om hem te gebruiken. Meegeleverde accessoires: De meegeleverde kabel is bij beide modellen hetzelfde, maar de oplader van de iPad Air is ietsjes beter (20W ten opzichte van 18W).



De nieuwe kleuren van de iPad Air 2020

In veel opzichten hebben beide modellen hun voor- en nadelen. De iPad Air heeft de nieuwste techniek met de beste chip, nieuwe kleuren en een lagere prijs. Daarentegen heeft de iPad Pro een beter display. Het scherm is een fractie groter, maar vooral ProMotion maakt daarbij het verschil. Scrollen en animaties zien er vloeiender uit, waardoor het bedienen van dit model net wat prettiger is. Andere vlakken waar de iPad Pro beter op scoort, zijn de camera. Hoewel je misschien niet dagelijks foto’s maakt met een iPad, kan dit voor professionele fotografen wel een voordeel zijn.

Overeenkomsten iPad Air 2020 en iPad Pro 2020

Beide iPads hebben ook veel dezelfde functies, zodat je op beide modellen dezelfde mogelijkheden hebt. Dit zijn de overeenkomsten:

Design : De iPads zijn van aluminium met rechte zijkanten. De iPad is dus een soort vlakke plaat, zonder rondingen aan de achterkant.

: De iPads zijn van aluminium met rechte zijkanten. De iPad is dus een soort vlakke plaat, zonder rondingen aan de achterkant. Display : Apple gebruikt dezelfde techniek voor het display: Liquid Retina.

: Apple gebruikt dezelfde techniek voor het display: Liquid Retina. Schermtechnieken : De displays zijn gelamineerd, er zit een vingerafdrukbestendige en antireflectie coating op. Ook True Tone en de breide kleurweergave (P3) zijn beschikbaar.

: De displays zijn gelamineerd, er zit een vingerafdrukbestendige en antireflectie coating op. Ook True Tone en de breide kleurweergave (P3) zijn beschikbaar. Accessoires : De Apple Pencil 2, het Smart Keyboard Folio en het Magic Keyboard zijn op beide modellen geschikt.

: De Apple Pencil 2, het Smart Keyboard Folio en het Magic Keyboard zijn op beide modellen geschikt. Frontcamera : De camera aan de voorkant heeft dezelfde resolutie.

: De camera aan de voorkant heeft dezelfde resolutie. Aansluiting: Usb-c is op beide modellen de enige aansluiting. Je kan hiermee opladen, maar ook gegevens overdragen tussen de iPad en andere apparaten (zoals een fototoestel).



Camera van de iPad Pro 2020

Zoals je ziet hebben de overeenkomsten vooral te maken met de meest standaard dingen: de aansluiting, het algehele design en het display. Het verschil zit hem dus vooral in de details, terwijl de iPads in grote lijnen erg op elkaar lijken.

Specs iPad Air 2020 vs iPad Pro 2020

Als je alle specificaties nog eens rustig wil bekijken, doe je dat met onze tabel. Daarin zetten we alle specs van de iPad Air 2020 en iPad Pro 2020 op een rij:

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Conclusie iPad Air 2020 vs iPad Pro 2020

Beide iPads zijn prima toestellen om in je beslissing mee te nemen. Er is niet echt één model beduidend beter dan de andere. Welke je ook kiest, je hebt in beide gevallen een ijzersterkte iPad in handen met een mooi strak design. Wat ons betreft kunnen de meeste gebruikers het beste voor de nieuwe iPad Air 2020 gaan. Deze is weer net iets nieuwer en heeft een betere chip, waardoor hij langer mee gaat. Bovendien zijn de verschillen met de iPad Pro voor de meeste gebruikers niet zo relevant. ProMotion is prettig, maar voor veel mensen niet €230 extra waard. Datzelfde geldt ook voor de camera en de speakers. Alleen voor professionals die graag ook foto’s met de iPad maken kan de extra cameralens van pas komen, maar ook zij zullen voornamelijk de iPhone of een professionele camera gebruiken.

Ga de iPad Air 2020 kopen als…

…je een nieuwe middenklasse iPad wil die lang mee kan.

…je het nieuwste design wil, maar daar niet €900 voor over hebt.

…je graag een nieuwe kleur wil, zoals groen of blauw.

…je de snelste iPad wil die nu in het assortiment zit.

…je wil tekenen met de Apple Pencil 2 en het Magic Keyboard met Trackpad wil gebruiken op een niet-Pro model.

De iPad Air 2020 is beschikbaar vanaf €669 en bestellen kan vanaf oktober.

Ga de iPad Pro 2020 kopen als…