Apple komt dit najaar volgens geruchten met maar liefst vier verschillende toestellen. Naast de iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max, bestaat de iPhone 2020 line-up ook nog uit de iPhone 12 Max. We weten al best veel over dit aankomende model, dat eigenlijk de directe opvolger van de iPhone 11 is.

iPhone 12 Max in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van de iPhone 12 Max:

Directe opvolger van de iPhone 11 uit 2019.

6,1-inch OLED-scherm

Glazen achterkant, behuizing mogelijk van aluminium

Twee camera’s aan de achterkant

Snelle A14-chip

Ondersteuning voor 5G

Release en aankondiging in september/oktober 2020

Verwachte vanafprijs rond de €800

De 2020 iPhone-serie bestaat dus uit vier modellen. Dit zijn in het kort de aankomende modellen van het najaar:

Bekijk ook iPhone 2020: alles over de komende iPhones van dit jaar Er zijn al diverse voorspellingen gedaan over de iPhone 2020. In dit overzicht zetten we op een rijtje wat er al bekend is over de 2020 iPhone, welke geruchten er circuleren en wat je zoal kunt verwachten van de iPhones van dit jaar.

iPhone 12 Max datum en release

Vanwege de situatie met het coronavirus is het nog altijd onduidelijk wanneer Apple de nieuwe modellen precies gaat aankondigen en wanneer ze in de schappen liggen. De kans is groot dat Apple de nieuwe iPhones pas in oktober presenteert en uitbrengt. Dat is een maandje later dan gebruikelijk is. Doordat de fabrieken een tijdje dicht waren, heeft Apple mogelijk wat achterstand in de planning. We verwachten alle nieuwe toestellen in ieder geval nog wel in dit najaar.

Hoe Apple de nieuwe modellen gaat presenteren, is nog de vraag. Grote bijeenkomsten zijn nog altijd verboden. Daarom kiest Apple voor de WWDC 2020 bijvoorbeeld voor een online aanpak. Als dat bevalt, trekken ze dit mogelijk door bij de presentatie van de nieuwe iPhones.

Prijs van 6,1-inch iPhone 12

Omdat de iPhone 12 Max hetzelfde formaat krijgt als de iPhone 11, denken we dat de prijs ook ongeveer hetzelfde zal zijn. De iPhone 11 kost nu zo’n €800. De vanafprijs van de grotere iPhone 12 ligt vermoedelijk iets hoger, omdat je direct al meer opslag krijgt.

Dit zijn de mogelijke prijzen:

128GB: €859

256GB: €979

iPhone 12 Max verwachtingen

De afgelopen maanden zijn er al veel geruchten geweest omtrent dit aankomende toestel. We hebben dan ook een redelijke indruk van de functies en mogelijkheden die dit model te bieden heeft. Toch zijn er ook nog zaken onzeker, zoals de kleuren en het exacte design.

We kijken naar deze onderdelen:

Scherm iPhone 12 Max

Zoals je aan het begin van dit artikel al kon lezen, komt de standaard iPhone 12-lijn in twee formaten: 5,4- en 6,1-inch. De grotere 6,1-inch iPhone 12 Max biedt dus hetzelfde formaat als de iPhone 11. Het is daarmee één van de grotere modellen van de hele serie. Een voordeel ten opzichte van de iPhone 11 is dat er dit keer wel een OLED-display in zit. Hierdoor zijn kleuren dieper zwart en de schermranden mogelijk ook iets dunner dan nu het geval is bij het Liquid Retina-display. Voor de Pro-modellen gaan geruchten over ondersteuning voor 120Hz, waardoor alle animaties er vloeiender uit zien. Of dit ook bij de standaard iPhone 12 (Max) het geval is, is nog onduidelijk.



Concept via EverythingApplePro

Met OLED heb je in ieder geval een scherm van betere kwaliteit. Dat zou je ook terug moeten zien in de resolutie, dat volgens geruchten met 2532 x 1170 (460 ppi) een stuk hoger ligt dan bij de iPhone 11.

Design iPhone 12 Max

Qua ontwerp zal Apple wederom kiezen voor een aluminium behuizing, omdat dit simpelweg goedkoper is dat het roestvrij staal van de Pro-serie. Apple zou dit jaar wel kiezen voor een hoekige behuizing, die wat meer doet denken aan die van de iPad Pro en de vroegere iPhone 4- en 5-series. Apple zal dit vermoedelijk ook voor de iPhone 12 Max gebruiken. De grote vraag is nog wel welke kleuren Apple deze keer kiest. De iPhone XR en de iPhone 11 stonden bekend om de kleurrijke keuze met zes verschillende opties. Het zou ons niets verbazen als Apple dit bij de iPhone 12 (Max) weer doet, om het toestel op deze manier te onderscheiden van de overige modellen. Zwart, wit en rood lijken in ieder geval een zekerheid.

Prestaties 6,1-inch iPhone 12

De prestaties van dit nieuwe model zijn vermoedelijk hetzelfde als alle overige modellen. Apple gaat een supersnelle A14-chip gebruiken. Deze zorgt voor razendsnelle prestaties, meer geavanceerde functies voor machine learning en mogelijk ook voor verbeteringen in de batterijduur door energiezuinige functies. Het toestel behoudt wel 4GB RAM, wat genoeg is dankzij de optimalisaties van Apple.

De grootste verbetering wat betreft prestaties zit hem in de internetsnelheid via mobiele data. De iPhone 12 Max krijgt vermoedelijk ondersteuning voor 5G, net als alle andere modellen van het najaar. Hierdoor kun je op geschikte netwerken sneller streamen, games en apps downloaden en meer. Er zijn twee soorten 5G-technieken en de grotere iPhone 12 maakt mogelijk gebruik van de meest standaard vorm, de sub-6 techniek. Onthoud ook dat je wel een geschikt netwerk moet hebben om gebruik te kunnen maken van 5G. Vodafone biedt nu al op bepaalde plekken 5G aan en andere providers volgen in het najaar.

Camera iPhone 12 Max

De iPhone 12 Max krijgt dezelfde dubbele camera als de iPhone 12. Hierin vinden we een groothoeklens en een ultra-groothoeklens. Met de laatstgenoemde kun je extra breed uitzoomen, voor mooie landschapsfoto’s. De resolutie van de camera blijft mogelijk gelijk als bij de iPhone 11-serie, met ondersteuning voor de nachtmodus. De LiDAR Scanner, zoals we die zien in de iPad Pro 2020, vinden we alleen in de iPhone 12 Pro (Max). De voorste camera van de grotere iPhone 12 blijft mogelijk gelijk ten opzichte van de iPhone 11, met een resolutie van 12-megapixel.



Concept via EverythingApplePro

Wel denken we dat Apple dankzij de snellere en geavanceerdere A14-chip enkele verbeteringen voor de camera introduceert. Zo krijgt mogelijk ook de ultra-groothoeklens ondersteuning voor de nachtmodus. Dat is nu nog niet het geval, waardoor extra brede foto’s in het donker er nog wat korrelig en donker uit zien.

Opslag iPhone 12 Max

Waar Apple bij de iPhone 11 nu nog de keuze geeft tussen drie opslagcapaciteiten, wordt dat bij de iPhone 12 Max teruggebracht naar twee. Dat betekent wel dat je standaard meer opslag krijgt, hoewel je daar in verhouding tot het model van 2019 dus wel iets extra’s voor betaalt:

128GB (ongeveer €859)

256GB (ongeveer €979)

De maximale hoeveelheid opslag blijft dus ongewijzigd. Wil je meer ruimte, dan moet je dus nog steeds uitwijken naar de Pro-serie.

iPhone 12 Max of iPhone 12 Plus?

De naam van deze grotere versie van de iPhone 12 is nog onzeker. De meest sterke aanwijzingen zijn er voor de iPhone 12 Max, maar Apple zou ook nog de naam iPhone 12 Plus overwegen. Apple heeft in het verleden beide namen gebruikt. De Plus-benaming staat meestal voor de grotere versie van een bepaalde serie, terwijl de Max-naam aangeeft dat het de grootste uit de line-up is. Aangezien de iPhone 12 Pro Max het grootste toestel wordt, is de naam iPhone 12 Plus zeker niet ondenkbaar.

