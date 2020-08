Apple komt naar verwachting dit najaar nog met nieuwe iPads. Wat kun je van deze 2020 iPads verwachten? In deze vooruitblik lees je over de laatste geruchten en meer voor de 2020 iPad.

iPad 2020 vooruitblik: onze verwachtingen

De iPad 2020 line-up bestaat nu nog uit de nieuwe iPad Pro 2020, de iPad mini 2019, iPad Air 2019 en het iPad 2019 instapmodel. Dit najaar heeft Apple volgens bronnen in ieder geval één nieuw model gepland. Wat zijn de recente geruchten van deze nieuwe 2020 iPad? We zetten onze verwachtingen voor je op een rij.



#1 Nieuwe iPad Air, instap-iPad of allebei?

Eerst het belangrijkste: wat voor iPad gaat Apple binnenkort uitbrengen? Er zijn registraties van zeven nieuwe iPads opgedoken. De kans is aanwezig dat Apple niet één maar twee nieuwe iPads uitbrengt: een opvolger van de instap-iPad 2019 en de nieuwe iPad Air 2020.

Er zijn wisselende geruchten geweest, maar beide nieuwe modellen zijn inmiddels de revue gepasseerd. Wij vinden dan ook dat beide modellen wel aan een vernieuwing toe zijn. Vooral de instap-iPad 2019 is met zijn A10-chip nogal verouderd, terwijl de iPad Air 2019 alweer anderhalf jaar oud is. Hoewel dit model nog heel wat jaren mee kan en nog steeds razendsnel is, is een geheel nieuw design in de stijl van de iPad Pro niet ondenkbaar.

#2 Nieuw groter scherm

Momenteel hanteert Apple voor de twee modellen twee verschillende schermformaten: 10,2-inch (iPad 2019) en 10,5-inch (iPad Air 2019). In het geruchtencircuit is al gesproken over een 10,8- of 11-inch iPad. Het zou ons niets verbazen als Apple de iPad Air voorziet van een 11-inch scherm en de instap-iPad met een iets kleiner 10,8-inch display. Het scherm van de nieuwe iPad Air 2020 zou daarbij gebaseerd kunnen zijn op die van de 11-inch iPad Pro, maar dan zonder het ProMotion-techniek. Apple deed in 2019 hetzelfde: het scherm van de iPad Air 2019 is gebaseerd op die van de iPad Pro uit 2017.

Voor de huidige instap-iPad heeft Apple gekozen voor een niet-gelamineerd scherm, zonder anti-reflecitecoating. Daardoor is het scherm wat minder geschikt voor buitengebruik. De kosten zijn daardoor laag, maar wat ons betreft is het nu wel tijd om alle displays te lamineren en te voorzien van de coating die reflectie tegengaat.

#3 Nieuw maar toch vertrouwd design

Een nieuwe iPad Air 2020 krijgt vermoedelijk hetzelfde design als de iPad Pro. Dat betekent dus geen thuisknop, maar dunnere schermranden en een meer hoekige behuizing. Om kosten te besparen kan Apple het design van de iPad Pro hergebruiken, maar dan met iets mindere specs. Dit design kenmerkt zich door de hoekige randen, in plaats van de afronding aan de achterkant van de iPad.

De nieuwe instap-iPad krijgt een meer traditioneel design. Dat betekent dus een gewone thuisknop met een ontwerp die je ook van de huidige instap-iPad en de iPad Air 2019 gewend bent. Hierdoor kan Apple de prijs laag houden. Voor de doelgroep van deze iPad is dat over het algemeen ook prima.

#4 Betere processor

Momenteel heeft de instap-iPad een A10-chip aan boord. Deze krijgt de grootste upgrade. In het voorjaar waren er al geruchten over een A12-chip in deze iPad. Dit is dezelfde chip als die we nu vinden in de iPad Air 2019. Met de A12-chip kan je weer heel wat jaren vooruit en kan je moeiteloos mee met de nieuwste software-updates, geavanceerde functies en meer. Apps blijven nog jarenlang ondersteund, dus daarmee is de iPad 2020 in één klap weer klaar voor de toekomst.

De iPad Air 2020 krijgt vermoedelijk dezelfde chip als de iPad Pro 2018. Hoewel daar geen geruchten over geweest zijn, betekent dit een hele kleine upgrade van A12 naar A12X. Deze heeft iets betere specs, dat vooral voor het grotere scherm van pas komt. En met de A12Z-chip in de iPad Pro 2020 kan Apple deze modellen toch nog onderscheiden van de aankomende vierde generatie iPad Air.

#5 Touch ID in de nieuwe modellen

Apple behoudt Face ID vooralsnog voor de iPad Pro. Dat betekent dat de nieuwe iPad 2020 en iPad Air 2020 het moeten doen met Touch ID. Op de traditionele iPad met thuisknop is dat geen probleem, maar hoe gaat Apple dat met de iPad Air 2020 zonder homeknop doen? Er waren geruchten over een vingerafdrukscanner in het scherm, maar we denken niet dat Apple zo’n compleet nieuwe techniek op dit model wil introduceren. Uit een mogelijke gelekte handleiding van de iPad Air 4 is te zien dat de Touch ID-sensor in de powerknop zit. Dat lijkt qua positie wat onhandig, maar ook in de praktijk. Als je de knop per ongeluk indrukt, sluit je het scherm namelijk meteen weer af.

#6 Usb-c of Lightning?

Bronnen uit Azië beweren dat Apple kiest voor usb-c in de nieuwe iPad Air 2020. Daarmee volgt dit model de voetsporen van de iPad Pro, die sinds 2018 al usb-c heeft. Met deze aansluiting is de iPad veelzijdiger met het koppelen van accessoires, zoals een camera of een extern beeldscherm. We denken niet dat de nieuwe instap-iPad ook datzelfde pad bewandeld, omdat dit model veel minder vaak gebruikt wordt in combinatie met apparaten waar usb-c zijn voordeel uit haalt. De grootste kans is dus dat dit model nog gewoon de Lightning-aansluiting behoudt.

#7 Geschikte accessoires

De iPad staat inmiddels bekend om de verschillende accessoires die Apple ervoor uitgebracht heeft: de Apple Pencil, Smart Keyboard en het Magic Keyboard voor iPad. De eerste twee werken nu ook al met de huidige iPad 2019 en iPad Air 2019. Voor de nieuwe instap-iPad 2020 verwachten we dat daar niets veranderd, maar voor de iPad Air 2020 voegt Apple mogelijk ondersteuning toe voor de Apple Pencil 2. Vanwege het design dat overeenkomt met dat van de iPad Pro, kun je de Apple Pencil 2 opladen via de zijkant van de iPad. Voor het Smart Keyboard kiest Apple mogelijk voor het Smart Keyboard Folio, dat naast de voorkant ook de achterkant beschermt.

Maar hoe zit het met het Magic Keyboard voor de iPad? Dit dure accessoire met ingebouwd trackpad werkt nu alleen nog met de iPad Pro 2020. Een bron stelde deze zomer dat het Magic Keyboard ook naar andere iPads komt. De nieuwe iPad Air 2020 lijkt daarvoor de meest geschikte kandidaat.

#8 Prijs en release

We verwachten dat Apple nieuwe iPads in september of oktober aankondigt. Waarschijnlijk gaat het om beide modellen, die tegelijkertijd aangekondigd worden en ook rond dezelfde tijd verkrijgbaar zijn. De prijs ligt daarbij op ongeveer hetzelfde niveau als van de huidige modellen. De standaard-iPad kost nu €389, terwijl de iPad Air 2019 €569 kost. Daarmee zitten beide modellen een flink stuk onder de prijs van de iPad Pro, die een adviesprijs vanaf €899 heeft. Apple zal niet veel aan de prijs sleutelen, gezien de ferme upgrades die beide modellen krijgen.

In ons overzicht van de iPad Air 2020 lees je nog meer over dit aankomende model. Lees ook ons overzicht met de huidige iPad 2020 line-up voor meer informatie.