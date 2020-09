Apple zou niet één, maar twee nieuwe Apple Watches uit willen brengen. Eén daarvan is de nieuwe Apple Watch Series 6. In deze vooruitblik kijken we naar de verwachtingen van de Apple Watch in 2020.

Vooruitblik Apple Watch 2020

Al sinds 2016 brengt Apple ieder jaar, tegelijk met de nieuwe iPhone, een gloednieuwe Apple Watch uit. Na de Apple Watch Series 5 vorig jaar, is het dit jaar de beurt aan de Apple Watch Series 6. Er is al een aantal geruchten voorbij gekomen over de vernieuwingen van dit model, maar er zou zomaar nóg een nieuw model bij kunnen komen. In deze Apple Watch 2020 vooruitblik kijken we naar Apple voor ons in petto heeft.



#1 Twee modellen Apple Watch in 2020

Dat Apple werkt aan de Apple Watch Series 6, is geen geheim. Daarover zijn de laatste tijd al een aantal geruchten geweest. De grootste verrassing is dat er ook nog een tweede goedkoper model komt, als opvolger van de Apple Watch Series 3. Apple heeft nu nog de Apple Watch Series 3 in het assortiment, samen met de Series 5. Het grootste voordeel is dat de Apple Watch Series 3 een stuk goedkoper is, terwijl je gebruik kan blijven maken van de belangrijkste verbeteringen.

Volgens bronnen wordt het tweede model de vervanger van de Apple Watch Series 3. Het lijkt er daarom op dat de Apple Watch Series 5 uit het assortiment verdwijnt, in plaats van de plek van de Apple Watch Series 3 inneemt. De lagere prijs van de nieuwe Series 3-opvolger moet de grootste aantrekkingskracht zijn. Het wordt daarmee een concurrent voor de goedkopere Fitbit, Garmin en andere sporthorloges.

Bekijk ook Gerucht: 'Apple Watch 2020: twee nieuwe modellen op komst' Bloomberg heeft een flinke lijst met voorspellingen openbaar gemaakt, waaronder twee nieuwe modellen van de Apple Watch. Het is september, de maand waarin Apple traditiegetrouw nieuwe Apple-producten aankondigt en ook de Apple Watch krijgt daarin een update.

Mogelijk mis je bij het goedkopere model het iets modernere design. Er waren ook geruchten dat Apple een speciale kinderversie overweegt, met daarin de belangrijkste basisfuncties. In watchOS 7 zijn al aanwijzingen voor de kindermodus en Activiteit-app ontdekt.

Overigens heeft Apple eerder al eens twee modellen tegelijkertijd uitgebracht: de Apple Watch Series 1 en Apple Watch Series 2 verschenen allebei in september 2016. Beide waren nagenoeg identiek, op het ontbreken van GPS in de Series 1 na.

#2 Uitvoeringen

De Apple Watch Series 6 komt zo goed als zeker in 40mm en 44mm-uitvoering. In veel landen kun je daarbij kiezen uit aluminium, roestvrij staal, keramiek en sinds vorig jaar ook titanium. De laatste vier materialen zijn alleen beschikbaar op de modellen met 4G-verbinding, die nog altijd niet in Nederland beschikbaar zijn. We hopen nog altijd dat de 4G Apple Watch naar Nederland komt. Dit jaar zijn de kansen groter dan ooit, nu steeds meer providers begonnen zijn met de eSIM. Maar concreet bewijs dat het dit jaar echt gaat gebeuren, is er helaas nog niet. Stiekem hopen we dan ook dat Apple de andere materialen ook gewoon zonder 4G uitbrengt, al achten we die kans vrij klein. Overigens verwachten we dat de Apple Watch Nike+ ook weer in een nieuw uitvoering beschikbaar komt.

Voor de nieuwe goedkopere Apple Watch zal Apple waarschijnlijk kiezen voor het goedkoopste materiaal: aluminium. Een andere optie is dat Apple een nieuw soort materiaal introduceert, zoals plastic. Dit zou dan weer mooi samen kunnen vallen met het gerucht over een speciale kindermodus. Een Apple Watch in diverse vrolijke kleuren met een behuizing van plastic, zoals de iPhone 5c destijds, kan aantrekkelijk zijn voor jonge gebruikers. Concrete aanwijzingen hiervoor zijn er helaas nog niet.

Bekijk ook Opinie: Waarom het tijd is voor een Apple Watch voor kinderen Er komen steeds meer wearables voor kinderen, om ze te stimuleren meer te bewegen. Ook Apple kan daar zijn steentje aan bijdragen door een speciale Apple Watch voor kinderen te maken.

#3 Nieuwe gezondheidsfuncties

De grootste verbetering in de Apple Watch Series 6 zijn nieuwe gezondheidsfuncties. Apple voegt in watchOS 7 allerlei slaapfuncties toe, waar de Apple Watch Series 6 ongetwijfeld extra veel gebruik van gaat maken. Maar er gaan ook geruchten over een nieuwe sensor, die het zuurstofgehalte in je bloed kan meten. Dit kan een indicatie zijn voor hartproblemen en meer. Ongetwijfeld zal Apple nog enkele andere kleine verbeteringen in petto hebben, maar daar is nu nog weinig over bekend.

De goedkopere Apple Watch Series 3-opvolger krijgt de meest standaard gezondheidsfuncties: je hartslag meten, activiteiten en calorieën volgen en meer. We denken wel dat Apple kiest voor de betere sensoren die ze sinds de Apple Watch Series 4 gebruiken. Of dit model ook de ECG-functie en valdetectie krijgt, is nog de vraag. Voor de ECG is een andere Digital Crown nodig, wat mogelijk ook weer de prijs opvoert.

#4 Nieuwe processor

De Apple Watch Series 6 krijgt zeer waarschijnlijk een snellere S6-chip. Apple kwam vorig jaar met de S5-chip, waarbij het enige verschil eigenlijk het ingebouwde kompas was. Qua snelheid en prestaties was de Apple Watch Series 5 gelijk met zijn voorganger, dus Apple heeft ruim de tijd gehad om bij de nieuwe Apple Watch Series 6 weer uit te pakken. Mogelijk zorgt de nieuwe chip voor een langere accuduur, omdat deze energiezuiniger kan zijn. Dit geeft Apple meteen ook meer ruimte om de slaapfunctie volop te benutten.

Voor de nieuwe goedkopere Apple Watch verwachten we dezelfde snellere chip. Ten opzichte van de Apple Watch Series 3 profiteer je dan dus van een flinke snelheidsboost. Apple voorziet wel vaker lager geprijsde nieuwe toestellen meteen van de beste chip. Kijk naar de iPhone SE 2020, die dezelfde processor heeft als de veel duurdere iPhone 11-serie.

#5 Nieuwe bandjes

Je kunt er vergif op innemen dat Apple ook weer met nieuwe Apple Watch-bandjes komt. Nieuwe kleuren voor bestaande bandjes lijkt een zekerheid, maar er gingen ook geruchten over een nieuw model van het leren bandje. Daar zijn zelfs al afbeeldingen van verschenen, hoewel wij betwijfelen over de echtheid van deze bandjes.

Over leer gesproken: we hopen dat Apple de klassieke leren bandjes weer terugbrengt. Als drager van een grotere Apple Watch kan je nu alleen kiezen voor het leren loop-bandje en dat is zonde. We zijn nog steeds een liefhebber van de gewone leren bandjes met gesp die Apple voorheen uitbracht. Dit model mag eigenlijk ook niet ontbreken als het gaat om Apple Watch-bandjes.

#6 Standaard met watchOS 7

Waar we zeker van zijn is dat beide modellen standaard uitgerust worden met watchOS 7. De update brengt een aantal handige verbeteringen, zoals de eerder genoemde slaapfuncties, nieuwe handenwasfunctie en betere prestaties. De Apple Watch reageert op heel veel plekken een stuk sneller, doordat animaties korter zijn dan voorheen. watchOS 7 verschijnt later dit jaar en in onze watchOS 7 preview lees je onze ervaringen op basis van de beta’s.

Bekijk ook watchOS 7 preview: onze indruk van de Apple Watch-update van 2020 watchOS 7 komt eraan en dat betekent dat er heel wat nieuwe functies aan zitten te komen. Hoe bevallen deze nieuwe functies en over welke verbeteringen zijn wij het meest enthousiast? In onze watchOS 7 preview lees je het!

#7 Prijs en release

Qua prijs verwachten we niet dat Apple de lat hoger gaat leggen met de Apple Watch Series 6. Momenteel kost het nieuwste model €449 (40mm) of €479 (44mm). Voor de Apple Watch Series 6 verwachten we dus dezelfde prijzen:

Het interessants is om te kijken naar de prijs van de nieuwe goedkopere Apple Watch. De Apple Watch Series 3 kost nu €229 (38mm) en €259 (42mm). Wij denken dat Apple de prijs gelijk gaat houden, maar dan dus wel met veel betere specificaties zoals de snellere chip. €229 voor een Apple Watch is al een erg goede prijs en is het laagste wat Apple ooit voor een Apple Watch heeft gevraagd.

Nu is de grote vraag: wanneer kondigt Apple deze nieuwe modellen Apple Watch van 2020 aan? Daarover is vanwege het coronavirus nog veel onduidelijkheid. Er waren geruchten dat Apple van plan is om midden september de nieuwe iPads én de Apple Watch via een persbericht aan te kondigen, maar wij geloven daar eerlijk gezegd niet zo in. We denken daarom dat Apple de nieuwe modellen tegelijkertijd met de iPhone 12 onthult. Dat zal tijdens een iPhone-event in oktober zijn. De datum van het iPhone 12-event is nog niet bekend, maar komt later dan gebruikelijk.

Bekijk ook Datum iPhone 12 event: Apple laat 10 september uitlekken Het najaar komt eraan, dus dat betekent ook weer veel nieuwe aankondigingen van Apple. Maar wanneer kondigt Apple de iPhone 12 aan? Wanneer is de presentatie van de nieuwe Apple Watch? Er zijn diverse geruchten geweest over de datum van het iPhone 12-event. Dit is de mogelijke datum van het iPhone-event van 2020.

