Er komen nieuwe functies voor de AirPods aan, waarbij de grootste vernieuwing misschien wel is dat je straks ruimtelijk geluid kunt horen op je AirPods Pro. Het lijkt dan alsof geluiden van alle kanten op je af komen - ideaal tijdens het kijken van een spannende film! Maar er is meer...

Apple kondigde tijdens WWDC vernieuwingen aan voor vrijwel alle producten. Zelfs voor mensen die alleen AirPods hebben was er iets nieuws. Dit zijn de zes nieuwe functies die je over een tijdje kunt verwachten:

Apple heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de firmware-update hiervoor beschikbaar komt, maar omdat het gelijktijdig met de aankondiging van iOS 14 werd genoemd vermoeden we dat het gepland staat voor het najaar.



#1 Makkelijk wisselen met AirPods

Het wordt makkelijker om te wisselen tussen apparaten, zonder dat je zelf iets hoeft te doen. Zit je bijvoorbeeld met je AirPods naar een serie op de Apple TV te kijken, dan schakelen ze automatisch over naar de iPhone als er een telefoongesprek binnenkomt. Ook tussen andere apparaten moet het naadloos gaan werken. Voor het automatisch wisselen tussen apparaten heb je minimaal de AirPods 2 nodig. Het gaat ook werken op de Powerbeats, Powerbeats Pro en Beats Solo Pro. Het automatisch wisselen werkt uiteraard alleen als je op beide apparaten met hetzelfde iCloud-account bent ingelogd.

#2 Spatial Audio voor AirPods Pro

Voor bezitters van de AirPods Pro komt er helemaal iets leuks aan: Apple gaat daarop Spatial Audio ondersteunen. Dit geeft een surround sound-effect, zodat het lijkt alsof je in een bioscoop zit en het geluid van alle kanten komt. Zo krijg je de indruk dat bepaalde geluiden van achteren of van boven komen. Spatial Audio is een soort 3D-geluid, dat gebruik maakt van trucjes. Zo worden de accelerometer en gyroscoop in de oortjes gebruikt om hoofdbewegingen te meten. Daarna worden directionele audiofilters toegepast. De frequenties die elk oor ontvangt worden subtiel aangepast, waardoor het geluid uit elke denkbare richting lijkt te komen.

Spatial Audio wordt alleen mogelijk op de AirPods Pro. Het biedt ondersteuning voor audio in 5.1, 7.1 en Dolby Atmos encodering. Dat wil niet zeggen dat ze voortaan Dolby Atmos ondersteunen, maar dat de oortjes dergelijke audio kunnen omzetten naar een ruimtelijk klinkend effect.

#3 Bewegingsdata in apps

Ontwikkelaars krijgen met de AirPods Pro Motion API toegang tot allerlei data over richting, versnelling en rotatie van de AirPods Pro. Ze kunnen deze data gebruiken in fitnessapps, games en dergelijke. Dit werkt alleen voor de AirPods Pro. Meer info vind je hier.

#4 AirPods delen op Apple TV

Daarnaast was er nog een klein nieuwtje voor mensen met een Apple TV. Apple gaat in tvOS 14 ondersteuning voor het delen van AirPods toevoegen, zodat twee mensen tegelijk naar een film kunnen kijken en luisteren, elk via hun eigen oortjes.

#5 Toegankelijkheid voor AirPods

Ook op de AirPods komen er nieuwe toegankeiljkheidsfuncties. Met ‘Headphone Accomodations’ wordt rekening gehouden met zachte geluiden, die slechthorenden misschien niet zo goed kunnen horen. Deze zachte geluiden worden versterkt en bepaalde frequenties worden aangepast aan de behoefte van de gebruiker. Muziek, films, podcasts en telefoongesprekken klinken dan helderder. ‘Headphone Accomodations’ werkt ook samen met de transparantiemodus op de AirPods Pro. Zwakke stemmen zijn dan beter hoorbaar en beter afgestemd op de omgevingsgeluiden.

#6 Batterijwaarschuwingen voor AirPods

Tenslotte nog een kleine verbetering. Er zit in iOS 14 een nieuwe waarschuwing voor het batterijniveau, zodat je weet wanneer het weer tijd is om je AirPods op te laden. Handig als je op het punt staat om een lang telefoongesprek te gaan voeren, of een film wilt kijken.

Alle verdere aankondigingen lees je in onze WWDC 2020 samenvatting!