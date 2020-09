De Fitbit is een fitness-wearable die al je bewegingen kan meten. Wat zijn de mogelijkheden van deze fitnesstracker, welke modellen zijn in 2020 de moeite om te kopen en is het een alternatief voor de Apple Watch?

Een Fitbit voor iedereen

De Apple Watch biedt veel mogelijkheden voor het bijhouden van je activiteiten en gezondheid. Maar het is niet de enige oplossing: Fitbit maakt al jaren fitnessarmbanden en activity trackers die je helpen om meer te bewegen. Belangrijk is dat je nadenkt of je een smartwatch of een fitnesstracker zoekt, want Fitbit heeft beide in het assortiment. Wat je kunt doen met een Fitbit en wat de verschillen zijn met de Apple Watch leggen we hier uit.

Deze raden we aan: Fitbit Sense

Alle Fitbits beschikken over functies om je beweging, sport en slaap te meten. De Fitbit Sense is het nieuwste model, met een aantal interessante verbeteringen. Dit is een geavanceerde smartwatch, die bedoeld is als directe concurrent van de Apple Watch. De Fitbit Sense is vooral gericht op mensen die ontspanning en geestelijk welzijn belangrijk vinden. Nieuw is de elektrodermale activiteitssensor (EDA), die je helpt stress te beheersen. Ook is de hartslagmeter vernieuwd en zit er een nieuwe ECG-app in. Een huidtemperatuursensor meet of de temperatuur aan het oppervlak van je pols nog steeds binnen acceptabele grenzen valt.

De Fitbit Sense heeft ruim 6 dagen batterijduur en wordt geleverd met een proefabonnement van Fitbit Premium voor zes maanden. Fitbit Premium is bovendien nu in Nederland verkrijgbaar en is vertaald naar het Nederlands. Op een nieuw gezondheidsdashboard kun je je hartslagvariabelen, ademhalingsfrequentie en SpO2 raadplegen.

Fitbit Sense is verkrijgbaar voor € 329,95 in carbon/roestvrij staal antraciet en ivoorwit/zachtgoud roestvrij staal. Daarmee is het een stuk goedkoper dan de Apple Watch Series 6 (€429) maar ligt het qua prijs ongeveer op hetzelfde niveau als de Apple Watch SE (€399). Fitbit is meestal snel met korting te krijgen.

Accessoires zijn verkrijgbaar vanaf €24,95/29,95 zoals gerecyclede

geweven bandjes, een regenboogbandje, sportbandjes en meer.

Goedkopere optie: Fitbit Versa 3

Zoek je een goedkopere smartwatch van Fitbit, dan kunnen we de Fitbit Versa 3 aanbevelen. Dit is alweer de derde generatie van deze compacte smartwatch. Deze heeft ingebouwde GPS, toont een kaart van je trainingsintensiteit in de app en heeft verbeterde PurePulse 2.0 technologie. De Versa 3 heeft meer functies gekregen, waaronder een ingebouwde luidspreker en microfoon om telefoongesprekken te voeren. Je kunt ook opdrachten geven aan Google Assistant, om bijvoorbeeld herinneringen in te stellen voor je training of om slimme apparaten thuis te bedienen.

Er zit Fitbit Pay en Spotify op en je hebt toegang tot duizenden apps en wijzerplaten in de softwarewinkel van Fitbit. Het design en de interface zijn ook wat meer richting de Fitbit Sense getrokken, met zachtere lijnen en meer comfort. Alle functies die je op de Fitbit Versa 3 hebt, vind je ook op de Sense. De batterijduur is eveneens 6 dagen en je kunt accessoires onderling uitwisselen.

De Fitbit Versa 3 is verkrijgbaar voor €229.95 in zwart aluminium, antiekroze/zachtgoud aluminium en nachtblauw/zachtgoud aluminium. Ook hierbij kun je verschillende bandjes kopen.

Fitbit Charge 4 fitnesstracker

Zoek je een geavanceerdere wearable om je beweging te meten, dan is de Fitbit Charge 4 wat je zoekt! Deze fitnesstracker is heel compleet en laat ook het tijdstip zien. Daarnaast beschikt de Charge 4 over ingebouwde GPS, een hartslagmeter en slaapfuncties.

Er zijn een paar verschillen en overeenkomsten met de iets goedkopere Inspire 2, die we hieronder bespreken. In beide gevallen gaat het om een typische fitnesstracker met monochroom scherm, optische hartslagmeter, trilmotor, versnellingsmeter en waterdichtheid tot 50 meter, zodat je ermee kunt zwemmen.

De Fitbit Charge 4 heeft als extra’s echter GPS en een hoogtemeter, die aangeeft hoeveel verdiepingen je hebt geklommen. Qua gezondheids- en sportfuncties zijn beide trackers echter gelijk. Dankzij de hoogtemeter kun je iets meer data bekijken als je op grote hoogte traint. Ook krijg je bij de Charge 4 een Workout Intensity Map, om te zien hoe intensief je training op bepaalde plekken is. Verder vind je op de Fitbit Charge 4 beperkte muziekfuncties, maar geen apps.

Lees ook de review van de Fitbit Charge 4 voor onze ervaringen. De Fitbit Charge 4 is verkrijgbaar voor ongeveer 150 euro. Er is ook een luxere uitvoering met twee bandjes voor 170 euro.

Fitbit Inspire 2 fitnesstracker

Voor mensen die een iets eenvoudiger fitnesstracker zoeken is er de Inspire 2, de opvolger van de Inspire HR. De Fitbit Inspire 2 bevat meer geavanceerde functies, zoals minuten in actieve zones, een verbeterd design en een levendiger scherm. GPS zit er echter niet in, dus je zult een smartwatch moeten meenemen om de route te kunnen vastleggen.

Met een batterijduur van 10 dagen is dit het langste tot nu toe. Er zitten meer dan 20 trainingen in, je kunt je slaap en hartslag meten en kunt voeding, hydratatie en gewicht vastleggen. Hierbij krijg je één jaar Fitbit Premium.

De Fitbit Inspire 2 ligt voor €99,95 in de winkel in zwart, ivoorwit en antiekroze. Ook hierbij kun je accessoires kopen, zoals mesh en lederen bandjes vanaf €19,95.

Wat is een Fitbit?

Een Fitbit is een fitnesstracker die je dagelijkse activiteiten meet. Veel mensen denken dat elke fitnesstracker een ‘fitbit’ is, maar de enige echte worden gemaakt door Fitbit zelf. Daarnaast maken Garmin, Xiaomi, Polar en andere merken hun eigen fitnesstrackers.

Er zijn verschillende modellen te koop, met en zonder hartslagmeter. Sommige maak je als een clip vast aan je kleding of draag je in je broekzak, andere draag je om je pols. De afgelopen jaren waren fitnessarmbanden het meest populair, meestal in de vorm van een zwart rubberen band die je om je pols draagt. Fitbit heeft hiervoor de modellen Flex, Alta, Charge en Inspire. Wil je iets wat meer op een smartwatch lijkt, dan kom je terecht bij de Fitbit Ionic, Versa en Sense.

Sinds de Apple Watch is verschenen is de verkoop van fitnessarmbanden namelijk afgenomen en kiezen mensen liever voor een smartwatch. Je kunt bij Fitbit ook apps installeren, maar de mogelijkheden zijn vaak wat beperkter dan op de Apple Watch.

Fitbit smartwatch-modellen

Fitbit heeft in de loop van de tijd meerdere smartwatch-modellen uitgebracht. Hieronder vind je een line-up van de verschillende modellen.

Fitbit activity trackers

De volgende activity trackers van Fitbit zijn verschenen:

Eerder maakte Fitbit andere modellen, zoals de One, Flex, Flex 2, Charge, Charge HR, Charge 2, Alta, Alta HR, Blaze, Zip en Surge. Deze bieden qua functionaliteit vrijwel hetzelfde, maar de hartslagmeter ontbrak vaak.

Fitbit Aria weegschaal

Naast de sportieve smartwatches en de fitnesstrackers brengt Fitbit ook een serie slimme weegschalen op de markt onder de naam Fitbit Aria en Aria Air. Deze zijn minder bekend en worden zelden vernieuwd.

Bekijken: Fitbit-weegschalen bij Coolblue

Fitbit-app voor iPhone

Al deze producten werken samen met de iPhone dankzij de bijbehorende app. Daarnaast zijn er ook andere apps die data met Fitbit kunnen uitwisselen, zoals RunKeeper en Endomondo. Fitbit werkt echter niet samen met Apple’s HealthKit en de Gezondheid-app. Alleen via een omweg en apps van derden is het mogelijk om data uit te wisselen.

Fitbit heeft een eigen betaaldienst met de naar Fitbit Pay. Op deze pagina lees je de aanbieders. Ook enkele Nederlandse banken doen mee.

Verschillen met de Apple Watch

Als je kijkt naar verschillen tussen de Apple Watch en de Fitbit-producten, dan maakt het nogal wat uit of je met de fitnessarmbanden of met de smartwatches van Fitbit te maken heeft.

De Fitbit-fitnessarmbanden zijn vooral bedoeld als tracker voor je dagelijkse activiteiten. Je krijgt inzicht in je dagelijkse stappen, slaapgedrag en dergelijke. Ze zijn minder geschikt voor het meten van sportactiviteiten omdat er geen GPS is ingebouwd. Wel beschikken de nieuwere modellen over een hartslagmeter. De nadruk ligt echter op dagelijkse beweging. Smartwatch-functies zoals notificaties en apps zitten er niet op. Daardoor gaat de batterij wel veel langer mee.

Fitbit-smartwatches zoals de Ionic, Versa en Sense bieden veel meer overeenkomsten met de Apple Watch. Je kunt op deze horloges apps installeren, notificaties ontvangen en hebt toegang tot allerlei functies die je productiviteit verhogen.

Wil je meer lezen? Hier vind je een overzicht van al onze artikelen over Fitbit.