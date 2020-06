Ben je overweldigd door alle verschillende updates en releasedata van Apple? Geen paniek, want in dit overzicht zetten we alles voor je op een rij voor de beta's en de definitieve release.

Nu Apple alle nieuwe softwareversies aangekondigd heeft, vraag je je natuurlijk maar één ding af: wanneer kan je met alle updates aan de slag? In dit artikel verzamelen we alle info over de releasedatum van iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14 en macOS Big Sur.

Releasedatum iOS 14: wanneer kan jij aan de slag?

Vanaf vanavond is de beta van iOS 14 te downloaden voor ontwikkelaars. De publieke beta is vanaf volgende maand later beschikbaar. In het najaar van 2020 is iOS 14 voor iedereen met een geschikt toestel te downloaden.

Dit zijn de belangrijkste data omtrent iOS 14:

iOS 14 beta: 22 juni

iOS 14 publieke beta: juli (nog niet verschenen)

Officiële iOS 14 release: najaar 2020

Bekijk ook iOS 14 officieel aangekondigd: hier zijn de nieuwe functies Apple heeft iOS 14 officieel aangekondigd. De eerstvolgende grote software-update voor de iPhone zit weer bomvol nieuwe functies, waarvan we de belangrijkste te horen kregen tijdens WWDC 2020. In dit overzicht lees je wat er nieuw is.

iPadOS 14 releasedatum

iPadOS 14 beta: 22 juni (verschenen)

iPadOS 14 publieke beta: juli (nog niet verschenen)

Officiële iPadOS 14 release: najaar 2020

watchOS 7 releasedatum

watchOS 7 beta: 22 juni (verschenen)

watchOS 7 publieke beta: juli (nog niet verschenen)

Officiële watchOS 7 release: najaar 2020

Bekijk ook Dit is watchOS 7: de nieuwe update voor de Apple Watch Apple heeft watchOS 7 voor de Apple Watch aangekondigd. De update brengt nieuwe gezondheidsfuncties, wijzerplaten en andere verbeteringen naar de Apple Watch. Lees hier mee wat er aangekondigd is.

macOS Big Sur releasedatum

macOS 10.16 beta: 22 juni (verschenen)

macOS 10.16 publieke beta: juli (nog niet verschenen)

Officiële macOS Big Sur release: najaar 2020

Bekijk ook macOS 11 Big Sur aangekondigd: alles over de vernieuwingen macOS Big Sur is de eerstvolgende grote update voor je Mac, die in het najaar van 2020 verschijnt. Er zitten weer heel wat nieuwe functies in, die we hieronder met je langslopen. Apple heeft macOS 11 Big Sur nu officieel aangekondigd, dus we weten wat eraan zit te komen!

tvOS 7 releasedatum