Apple heeft al heel wat diensten in de portefeuille. Denk aan de diensten voor entertainment (Apple Music, Apple TV+ en Apple Arcade), maar ook productiviteit zoals iCloud-opslag. Gezondheid is voor Apple nog altijd een belangrijk onderwerp, maar een dienst binnen deze categorie ontbrak nog. Bloomberg meldt nu dat Apple er serieus werk van gaat maken. Er komt een nieuwe abonnementsdienst voor virtuele fitnesslessen van Apple.



Apple Fitness op komst

De nieuwe Apple Fitness dienst zou volgens Bloomberg beschikbaar komen voor iPhone, iPad en Apple TV. Apple wil daarmee de concurrentie aan gaan met Peloton (een Amerikaanse dienst voor fitnessinstructies) en Nike. Het is niet voor het eerst dat we iets horen over een Fitness-app.

Al in maart schreven we dat Apple werkt aan een nieuwe Fitness-app waarin uitlegvideo’s van fitnessoefeningen te bekijken zijn. De code van iOS 14 wees daarop, maar tot op heden heeft Apple hier nog niks over aangekondigd. Ook in de beta’s zijn er nog geen concrete aanwijzingen gevonden. De dienst en de app hebben de codenaam Seymour. Wel heeft Apple de Activiteit-app op de iPhone in iOS 14 hernoemd naar Fitness (Conditie in het Nederlands).

Apple Fitness zou deel uitmaken van de duurste versie van de nieuwe Apple One-bundel. Apple One is de aankomende alles-in-één bundel waarin meerdere diensten van Apple voor een lagere prijs gecombineerd worden.