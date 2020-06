De Apple Watch is er ook in een 4G-versie, maar deze is nog steeds niet te koop in Nederland en België. Wat kun je allemaal met de Apple Watch 4G en is het zinvol om er eentje te kopen? Dit artikel bespreekt de mogelijkheden.

Apple Watch 4G in Nederland

Je kunt een Apple Watch kopen in verschillende formaten, kleuren en materialen en ook wat de bandjes betreft kun je variëren. En er zijn Apple Watch-modellen met en zonder 4G. Wat heb je aan zo’n Apple Watch 4G, als je er eentje uit het buitenlandhaast? En waar kun je ze kopen?

Wat is een Apple Watch 4G?

Een Apple Watch 4G is een speciale uitvoering van de Apple Watch met een ingebouwde simkaart, de zogenaamde eSIM. Door een geschikt eSIM-abonnement te activeren kun je internetten op je Apple Watch, zonder dat de iPhone in de buurt hoeft te zijn. Je bent ook niet meer afhankelijk van Wi-Fi-netwerken.

De Apple Watch 4G is te herkennen op de rode ring op de Digital Crown en is verkrijgbaar in meerdere materialen (aluminium, roestvrij staal, titanium en keramiek) en in verschillende extra uitvoeringen, zoals Nike+, Hermès.

Sinds de Apple Watch Series 3 is het mogelijk om een model met 4G-functie te kopen.

Waarom een Apple Watch 4G in Nederland gebruiken?

Met de Apple Watch 4G hoef je de gekoppelde iPhone niet bij de hand te hebben om te kunnen bellen, internetten en berichtjes versturen. Er zijn alleen twee grote struikelblokken:

De 4G-modellen zijn niet in ons land verkrijgbaar.

De 4G-functie werkt alleen in het land van aanschaf.

De Apple Watch 4G ondersteunt namelijk geen roaming. Zolang er geen Nederlandse providers zijn die de eSIM in de Apple Watch officieel ondersteunen, kun je de Apple Watch wel gewoon als smartwatch gebruiken. Maar je hebt niets aan de 4G-functie.

De meeste Nederlanders kopen de 4G-versie van de Apple Watch om een heel andere reden, namelijk omdat je meer keuze hebt uit materialen en modellen. Wil je een keramieken, titanium of roestvrijstalen Apple Watch dan zit daar standaard altijd een 4G-functie in, ongeacht of je dit nodig hebt of niet. Je betaalt er dus wel voor, ook al ga je het niet gebruiken. Dit geldt ook voor de Hermes Apple Watch.

Apple Watch 4G gebruiken, hoe werkt het?

Wil je een Apple Watch 4G kopen, dan kun je alleen terecht in de landen waar deze functie officieel wordt ondersteund, zoals Duitsland en Frankrijk. Ook zul je in het betreffende land een eSIM-abonnement bij een geschikte provider moeten afsluiten. In Duitsland zijn dat bijvoorbeeld T-Mobile, Vodafone en O2. In Frankrijk kun je terecht bij Orange en SFR.

Na het koppelen met je iPhone en het activeren van de eSIM kun je je Apple Watch 4G gebruiken om te bellen en te internetten. Maar dit geldt alleen in het land waar je de eSIM hebt afgesloten. Roaming wordt niet ondersteund. Je kunt dus geen 4G gebruiken in Nederland en België.

Apple meldt hierover:

Roaming is not available outside your carrier network coverage area.

Apple Watch 4G is gekoppeld aan je iPhone-telefoonnummer

Er speelt nog iets anders mee: de Apple Watch 4G is gekoppeld aan het telefoonnummer van je iPhone. Dus als je een Duits eSIM-abonnement wilt gebruiken zul je moeten zorgen dat je op de iPhone ook een Duits telefoonabonnement gebruikt. Voor veel mensen is dit niet praktisch.

eSIM-aanbieders zoals Truphone en GigSky bieden weliswaar internationale eSIM-bundels aan, maar dit werkt alleen met data. Je kunt het dus niet gebruiken als telefoonnummer op je iPhone, met een gekoppelde 4G Apple Watch. Ook is het niet mogelijk om een apart Apple Watch data-abonnement af te sluiten, zoals bij de iPad het geval is. Alle gegevens, zoals telefoonnummer en adresboek, worden overgezet vanaf je iPhone.

Omdat Nederlandse en Belgische providers eSIM op de Apple Watch niet ondersteunen, kun je de Apple Watch dus niet gebruiken in combinatie met je gebruikelijke telefoonnummer.

Woon je in de grensstreek of in een van de genoemde landen, dan kan het haalbaar zijn om bijvoorbeeld een Duits abonnement af te sluiten op een Duits factuuradres en dit op een iPhone met dualsim te gebruiken. Om er echt iets aan te hebben zul je wel een groot deel van het jaar in het betreffende land aanwezig moeten zijn.

Gaan Nederlandse providers de Apple Watch 4G aanbieden?

De Nederlandse en Belgische providers bieden nog geen ondersteuning voor de eSIM in de Apple Watch. We hebben sinds 2017 meermaals aan de drie grote Nederlandse providers gevraagd wanneer zij de 4G-versie van de Apple Watch gaan ondersteunen. KPN, T-Mobile en Vodafone zijn het alledrie (nog) niet van plan.

Inmiddels bieden Vodafone, Simyo en T-Mobile wel eSIM, maar dit geldt alleen voor de dualsim iPhones. Je kunt dit niet gebruiken voor een Apple Watch 4G.

Wil je de Apple Watch 4G kopen, dan zul je daarvoor dus voorlopig naar het buitenland moeten gaan en er rekening mee houden dat je de 4G-functie niet zult gebruiken. Het lukt alleen als je aan een rijtje met voorwaarden voldoet. Ga je bijvoorbeeld een jaar lang in de VS wonen, dan is dit allemaal wel haalbaar. Woon je het grootste gedeelte van het jaar in Nederland, België of een van de andere landen waar nog geen officiële eSIM-ondersteuning van de Apple Watch is, dan heb je er eigenlijk niets aan.

Apple Watch 4G in de toekomst naar Nederland?

Een andere belangrijke vraag is of het nu al zin heeft om een Apple Watch te kopen met 4G-functie, zodat je deze in de toekomst wellicht kunt gebruiken met een Nederlandse provider. Dat kan, maar er zijn voorlopig nog geen aanwijzingen dat dit spoedig gaat gebeuren.

Wil je voorbereid zijn op een eventuele ondersteuning door Nederlandse providers, dan kun je het beste de internationale uitvoering van de Apple Watch 4G kopen en niet de Amerikaanse. De Apple Watch met 4G die in de VS wordt verkocht ondersteunt namelijk lang niet alle 4G/LTE-banden die in Europa gangbaar zijn. Ook goed om te weten: er zit geen simlock op, dus daar hoef je geen rekening mee te houden. Je zou dus een Apple Watch 4G in Duitsland kunnen kopen en deze in je Franse vakantiehuisje gebruiken in combinatie met een Frans telefoonabonnement dat geschikt is voor Apple Watch eSIM.

Uiteraard is een Apple Watch 4G wel gewoon te gebruiken. Deze Apple Watch gedraagt zich dan zoals elk ander model, dat afhankelijk van de internetverbinding van je iPhone. Op plekken zoals thuis en op je werk kan de Apple Watch ook de Wi-Fi-verbinding gebruiken.

Bekijk ook Zo werkt Wi-Fi op de Apple Watch De Apple Watch kan internetten via Wi-Fi als er geen iPhone in de buurt is. Hoe werkt het, hoe maak je handmatig verbinding met een draadloos netwerk en hoe zit het met 2,4GHz en 5GHz Wi-Fi? Je leest het hier!

Meer info over de Apple Watch 4G lees je hier: