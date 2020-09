Wel of geen iPhone 12? De grootste vraag blijft echter of Apple tijdens het event wel de nieuwe iPhones gaat aankondigen. Volgens Mark Gurman kondigt Apple tijdens het event de nieuwe iPad en Apple Watch aan. Officieel heet het event dan ook Apple Event, in tegenstelling tot het Apple Special Event voorgaande jaren. Er volgt naar verwachting nog een ander special event in oktober, waar Apple dan de nieuwste iPhone 12 gaat presenteren. Lees meer in ons artikel over de datum van het iPhone 12-event.



Apple event september 2020 datum: 15 september 2020

Er was lange tijd flink wat onduidelijkheid over wanneer en of Apple überhaupt een traditioneel iPhone-event organiseert. Er waren geruchten over een iPhone-event in oktober en losse aankondigingen via een persbericht van een nieuwe Apple Watch en iPad in september. Apple heeft nu met de aankondiging van de datum van het volgende Apple-event van 2020 de grootste twijfel weggenomen. De uitnodiging van het aankomende Apple-event is verstuurd: op 15 september 2020 om 19:00 Nederlandse tijd presenteert Apple haar volgende nieuwe producten.



Hoe het event er daadwerkelijk uit gaat zien, houdt Apple nog eventjes geheim. Waarschijnlijk krijgt het event dezelfde vorm als bij de WWDC: een van tevoren opgenomen uitzending waarin de nieuwe producten en functies aangekondigd worden, opgenomen vanaf het Apple Park en Steve Jobs Theater. Vanwege het coronavirus kan Apple geen volle zaal met journalisten regelen. De presentatie is dus niet live, maar dat neemt niet weg dat er genoeg aangekondigd gaat worden. Hieronder zie je hoe de uitnodiging er dit jaar uit ziet.

Bekijk de uitnodiging in AR

Er is nog een leuk trucje verstopt in de pagina van Apple’s aankondiging. Als je op je iPhone deze link opent en vervolgens op het blauwe Apple-logo tikt, kun je het logo voor het event in beweging zien in augmented reality. Richt je iPhone op bijvoorbeeld een tafel en je ziet het logo tot leven komen. Het logo wisselt tussen het Apple-logo en de datum van het event (9.15; 15 september).

Verwachtingen in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen in het kort:

Het is dit jaar nog de vraag welke producten allemaal in september beschikbaar komen. Apple heeft over de datum van beschikbaarheid van de iPhone 12 alvast gezegd dat deze een paar weken later is dan gebruikelijk. Het is dan ook de verwachting dat dit event niet draait om de iPhone 12. Een presentatie daarvan verwachten we ergens in oktober. De iPhones komen dus pas op z’n vroegst midden oktober uit. De Apple Watch en eventuele nieuwe iPad Air worden nog wél in september verwacht.

Bekijk ook Gerucht: 'Release iPhone 12 in twee fases, eerst 6,1-inch modellen' Eerder bevestigde Apple al dat de iPhones dit jaar iets later komen en niet in september in de winkel zullen liggen. Ze komen een paar weken later, vermoedelijk in oktober. Een bron denkt dat de release in twee fases gepland staat, met de 6,1-inch modellen als eerste.

Wat kun je van iCulture verwachten?

Bij iCulture volgen we alle ontwikkelingen uiteraard op de voet. Alles over de nieuwe Apple Watch Series 6, iPad Air 2020 en andere nieuwe producten vind je op de site terug in uitgebreide artikelen zodra het nieuws bekendgemaakt wordt. Zo houden we je op de hoogte van alle onderwerpen die tijdens de presentatie langskomen en je kunt meteen meepraten met andere iCulture-lezers in de reacties onder de artikelen. Ben je niet thuis of in de buurt van een computer? Via ons Twitter-account @iCulture en onze iCulture-app doen we ook verslag van al het belangrijke nieuws.