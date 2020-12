Door gebruik te maken van een slimme stekker of stekkerdoos maak je de kerstboom of kerstverlichting eenvoudig geschikt voor HomeKit. Hierdoor kun je al je kerstspullen niet alleen bedienen met Siri, maar ook automatiseren. Hier lees je hoe dit moet.

Maak je kerstboom HomeKit-geschikt

Het is weer de mooiste tijd van het jaar, dus dat betekent kerstbomen, kerstverlichting en kerstversieringen van de zolder halen en je huis wat gezelliger maken. Als je thuis al gebruikmaakt van HomeKit voor je lampen, thermostaat of andere huishoudelijke apparaten, dan is het wel zo fijn om ook je kerstboom en kerstversiering te koppelen aan HomeKit. Je hebt hier geen HomeKit-kerstboom of speciale lampjes voor nodig, maar een eenvoudige slimme stekker die samenwerkt met HomeKit. In dit artikel lees je wat je allemaal nodig hebt en hoe je alles instelt, zodat je niet meer om hoeft te kijken naar je eigen kerstverlichting.

Kerstboom via HomeKit met slimme stekker

In Nederland zijn verschillende slimme stekkers beschikbaar, maar deze werken lang niet altijd met HomeKit. Philips Hue en Eve wel. De goedkoopste optie is de Philips Hue Smart Plug (ca. 30 euro) die bovendien de aanrader is in ons overzicht van slimme stekkers. Hou er wel rekening mee dat je voor deze stekker met het gebruik van HomeKit een Philips Hue-hub nodig hebt. Ook IKEA heeft een eigen stekker voor HomeKit, maar ook daar geldt dat je wel de Tradfri-hub nodig hebt om deze met HomeKit te laten werken.

Eve heeft een reeks HomeKit-producten, waaronder ook een slimme stekker die gemakkelijk in diverse winkels verkrijgbaar is voor ca. 40 euro, ook in de Apple Store.

Zo’n slimme stekker steek je in het stopcontact, waarna je er allerlei niet-slimme apparaten op aansluit. Dit werkt dus ook met een kerstboom of kerstverlichting.

Bekijk ook Slimme stekkers met HomeKit kopen? Dit zijn je opties Slimme stekkers zijn er genoeg, maar ze zijn lang niet allemaal geschikt voor HomeKit. In deze round-up zie je onze aanraders van slimme stekkers die met HomeKit werken, zodat je ze met Siri kunt bedienen.

Het koppelen van het accessoire werkt via de app van de fabrikant, maar de koppeling met HomeKit kun je ook doen via de Woning-app in iOS. Door de HomeKit-code te scannen die op de stekker staat, voeg je het accessoire toe aan je eigen HomeKit-huis.

Via de Woning-app werkt dat als volgt:

Open de Woning-app en tik op het plusje als je al een HomeKit-huis ingesteld hebt. Heb je dit nog niet, dan volg je de stappen. Kies daarna voor Nieuwe accessoire en scan de code op de slimme stekker. Je kunt hem ook handmatig invoeren. Heb je een Hue-stekker, dan voeg je hem toe via de Hue-app, waarna hij automatisch in de Woning-app verschijnt (mits je een Hue-bridge hebt). Wijs een kamer toe aan het accessoire en geef het een naam, bijvoorbeeld Kerstboom. Deze naam gebruik je ook voor Siri. Kies bij type voor Lamp. Je kunt ook een icoontje toewijzen, maar omdat er geen kerstboomicoontje is, is een simpel lampje de meest logische keuze.

Stop vervolgens je gewone kerstverlichting in de slimme stekker. Je kerstboom is nu via de slimme stekker gekoppeld aan HomeKit. Je kunt nu bijvoorbeeld de Woning-app gebruiken om je boom aan te zetten, maar je kunt ook Siri gebruiken. Zeg bijvoorbeeld “Zet mijn kerstboom aan” of vraag aan Siri of je kerstboom uitgeschakeld is. Sommige stekkers werken via Bluetooth, waardoor je wel in de buurt van de stekker moet zijn om deze te kunnen inschakelen. Met een HomeKit-hub vergroot je het bereik. Er zijn ook stekkers die met Wi-Fi werken. Deze hebben een groter bereik.

Kerstboom op afstand bedienen of automatiseren met HomeKit

Het meest handige is dat je je kerstboom of andere kerstverlichting kunt automatiseren, zodat je er geen omkijken meer naar hebt. Dit is ook mogelijk via HomeKit, maar je hebt hier wel een Apple TV, HomePod of iPad met iOS 10 of later voor nodig die als Woning-hub dienstdoet. Deze Woning-hub dient als schakel tussen de accessoires en je iPhone, zodat je ook buiten het bereik van je Wi-Fi-netwerk de apparaten kunt bedienen. Meer over het instellen van een HomeKit-hub lees je in onze tip.

Bekijk ook HomeKit hub: gebruik je Apple TV, iPad of HomePod als woninghub voor HomeKit Je hebt een HomeKit hub nodig om apparaten of afstand te kunnen bedienen. Hiervoor kun je een HomePod, iPad of Apple TV als woninghub gebruiken. In deze tip lees je hoe je dit instelt, zodat je een hub hebt voor je HomeKit-apparaten.

Via de Woning-app gaat het automatiseren heel eenvoudig. Doe hiervoor het volgende:

Open de Woning-app en tik op het tabblad Automatisering. Kies voor Nieuwe automatisering of tik op het plusje. Je kunt nu kiezen voor twee scenario’s die voor de kerstboom handig kunnen zijn: op tijd of op basis van locatie. Wil je je kerstboom elke ochtend om 09:00 aanzetten, kies dan de tijd-optie. Wil je dit alleen als je bijvoorbeeld ‘s avonds thuis komt, dan is op basis van locatie een handige optie. Bij Tijd kies je voor een tijdstip of zonsondergang of zonsopkomst en selecteer je ook de dag waarop deze automatisering geldt. Je kunt de automatisering ook alleen laten gelden als je thuis bent. In het volgende scherm kies je het accessoire. Daarna geef je aan wat er moet gebeuren: de kerstboom aan of uit doen. Kies je voor Locatie, dan kun je kiezen of de automatisering geldt bij aankomst of vertrek. Kies daarna voor de kerstboom en tik om deze in te schakelen bij aankomst of uit te schakelen bij vertrek.

Bekijk ook Woning-app voor HomeKit: alles wat je moet weten Met de Woning-app kun je HomeKit-apparaten bedienen en scènes instellen. De app is beschikbaar op de iPhone, iPad, Apple Watch en Mac. In dit artikel lees je alles over deze app.

Doordat de kerstboom geautomatiseerd is, hoef je er niet meer naar om te kijken. Zowel het in- als uitschakelen kan helemaal automatisch, omdat je meerdere automatiseringen aan HomeKit toe kunt voegen.

Kerstboom toevoegen aan een scène in HomeKit

Een andere optie is om de kerstboom toe te voegen aan een scène. Dit komt vooral van pas als je bijvoorbeeld meerdere HomeKit-accessoires hebt, zoals lampen. Dit werkt als volgt:

Tik in het Woning-tabblad op het plusje en kies voor Voeg scène toe. Kies voor één van de suggesties of maak een eigen aangepaste scène. Kies voor een logische naam die je kunt gebruiken met Siri. Voeg daar de gewenste accessoires aan toe en tik op Gereed. Heb je al een bestaande scène, hou deze dan ingedrukt in de Woning-app en tik op Details. Kies onderaan voor Voeg accessoires toe of verwijder ze.

Nu je kerstboom volledig in HomeKit geïntegreerd is, hoef je nooit meer de stekker uit het stopcontact te trekken of naar een schakelaar te grijpen om je kerstboom uit te zetten. Vergeet echter niet om je kerstboom in januari weer uit je HomeKit-setting te verwijderen. Tik hiervoor in de Woning-app lang op het accessoire, selecteer het tandwiel en scroll naar onderen om het accessoire te verwijderen. Je kunt de slimme stekker daar ook simpelweg een andere naam geven en gebruiken voor een ander product.

Andere kerstverlichting aan HomeKit toevoegen

Heb je nog meer kerstverlichting in huis? Dan kan je deze natuurlijk ook aan HomeKit toevoegen via een slimme stekker. Lichtslangen, lichtslingers voor buiten en nog veel meer kan je via een slimme stekker aan HomeKit toevoegen. Als je meerdere kerstverlichting aan HomeKit wil toevoegen, kun je het beste kiezen voor een slimme stekkerdoos. Je kunt dan alle verlichting in één stekkerdoos steken en elke stekker een eigen onderscheidende HomeKit-naam geven.

Er zijn diverse HomeKit-stekkerdozen op de markt, ook van Eve. Wil je een goedkoper merk, dan zijn daar ook allerlei opties voor:

Check ook onze tip over HomeKit-apparaten toevoegen. Je leest daar ook hoe je de naam aanpast en accessoires verwijdert.