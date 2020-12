De Meross MSS425EHK is handige slimme stekkerdoos met HomeKit, bijvoorbeeld ideaal voor je kerstverlichting. In deze review van de Meross-stekkerdoos met HomeKit lees je onze ervaringen.

Review Meross stekkerdoos met HomeKit

We hebben bij iCulture al een aantal slimme stekkers met HomeKit getest. Zo hebben we jaren geleden al de Eve Energy getest, die werkt met Bluetooth. Ook de Koogeek Smart Plug met HomeKit hebben we al eens uitgebreid besproken in een review, evenals de Philips Hue Smart Plug. Maar als een enkele stekker niet genoeg is, is een stekkerdoos een betere keuze. Gelukkig is er ook een aantal stekkerdozen met HomeKit beschikbaar en die van Meross zijn één van de goedkopere opties. Hoe de Meross stekkerdoos met HomeKit bevalt, lees je in deze review.



Meross stekkerdoos met HomeKit in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Meross-stekkerdoos met HomeKit:

Witte stekkerdoos met vier of drie stopcontacten

Vier ingebouwde usb-poorten (5V=2.4A voor enkele usb-poort)

Geschikt voor HomeKit, werkt ook met Google Assistant en Amazon Alexa

Maakt verbinding via wifi (2,4GHz)

Beveiliging tegen overspanning

Kabel van 1,8 meter

Optionele eigen Meross-app voor extra opties

Beschikbaar vanaf €39,99

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in december 2020. Wij hebben de versie getest met drie stopcontacten. De stekkerdoos is door iCulture zelf aangeschaft.

Meross-stekkerdoos instellen

De Meross-stekkerdoos wordt geleverd in een vrij eenvoudige doos, met een vrij beknopte handleiding. Het instellen gaat heel eenvoudig, direct via de Woning-app. Steek het snoer van de stekkerdoos in het stopcontact en open de Woning-app op je iPhone of iPad. Vervolgens voeg je een accessoire toe en scan je de code achterop de stekkerdoos. Zorg er wel voor dat je verbonden bent met een 2,4GHz-wifinetwerk. De stekkerdoos kan geen verbinding maken met een 5GHz-netwerk, zoals met wel meer slimme accessoires. Gebruik je uitsluitend een 5GHz-netwerk omdat deze hogere snelheid levert, dan moet je dus een extra 2,4GHz-netwerk inschakelen. Dit doe je via de instellingen van je router. Zodra je iPhone verbonden is met een 2,4GHz-verbinding en je de stekkerdoos instelt via de Woning-app, worden de gegevens van het wifinetwerk overgedragen. In het vervolg maakt de stekkerdoos automatisch verbinding met het bekende netwerk.

Je kan elk stopcontact van de stekkerdoos direct een eigen naam geven, maar je kan dit ook later aanpassen. Elk stopcontact kan apart worden in- en uitgeschakeld via de Woning-app of met Siri. De vier usb-poorten worden gezamenlijk in- en uitgeschakeld, maar ook dat kan via HomeKit.

Meross stekkerdoos in gebruik

In de Woning-app wordt de stekkerdoos als één accessoire weergegeven. Zodra je erop tikt, opent een nieuw scherm waar je de individuele aangesloten apparaten kan in- en uitschakelen. Wil je liever voor elk stopcontact en de groep usb-poorten een aparte tegel in de Woning-app, dan kan dat ook via de instellingen van het accessoire. Het enige voordeel wat je dan hebt is dat je sneller in één oogopslag kan zien wat er aan en uit staat. Je kunt de verschillende stopcontacten niet elk aan een aparte kamer toewijzen.

In de Woning-app kun je bovendien aangeven wat voor type apparaat erop aangesloten is, namelijk een lamp, ventilator of gewoon als algemeen stopcontact. Wij hebben de stekkerdoos gebruikt voor de kerstverlichting, voor zowel in de kerstboom als de verlichting buiten op het balkon. Voor deze tijd van het jaar is de stekkerdoos daarom ideaal, omdat je dan heel eenvoudig al je kerstverlichting kan automatiseren met HomeKit en makkelijk met Siri kan in- en uitschakelen.

Maar ook tijdens de rest van het jaar komt zo’n HomeKit-stekkerdoos van pas, bijvoorbeeld voor je thuiswerkplek. Steek je externe beeldscherm, je domme bureaulampje en je usb-opladers direct in het stopcontact en je kan ze allemaal individueel bedienen met HomeKit. Je kan bijvoorbeeld een iPhone-oplaaddock in een usb-poort steken. In de Opdrachten-app kun je deze zo instellen dat hij aan gaat zodra het batterijniveau van je iPhone onder een bepaald percentage komt. Je kunt op deze manier je iPhone de hele dag door in je mooie oplaaddock zetten, zonder dat deze continu opgeladen wordt.

De stekkerdoos reageert dankzij de wifiverbinding lekker snel. In nog geen seconde schakel je een aangesloten apparaat aan of uit. Verbindingsproblemen hebben wij in onze test niet ervaren. Bij sommige andere stekkers die met Bluetooth werken kan dat nog wel eens gebeuren, maar bij deze Meross-stekkerdoos hebben we daar geen last van.

Bedienen met de Meross-app

Nadat je de stekkerdoos ingesteld hebt via HomeKit, kun je ook nog de optionele Meross-app gebruiken voor een aantal extra opties. Je moet hiervoor wel een account aanmaken via je e-mailadres. Je gebruikt de app om bijvoorbeeld de firmware van de stekkerdoos bij te werken, maar je kan er ook scènes en routines mee instellen. De app heeft ook een widget (in de oude stijl, niet aangepast voor iOS 14) om vanuit daar een stopcontact in- of uit te schakelen.

De Meross-app is redelijk beperkt qua opzet en ook simpel wat betreft het design. We hebben de app dan ook zelden gebruikt, omdat alle mogelijkheden ook via de Woning-app te benutten zijn. Wat wel handig is, is dat je kan instellen dat de stekkerdoos na een zelf gekozen aantal minuten automatisch uit gaat. Wat helaas wel ontbreekt, is de mogelijkheid om inzage te krijgen in het energieverbruik van de stekkerdoos. De Eve Energy heeft dat via de eigen Eve-app bijvoorbeeld wel.

Design en bouwkwaliteit van de Meross-stekkerblok

De stekkerdoos is gemaakt van wit plastic. Hoewel de prijs laag is, voelt het materiaal van de stekkerdoos niet goedkoop aan. Het gewicht is bovendien goed, waardoor hij ook niet zomaar omvalt als er veel stekkers in de stekkerdoos zitten. Aan de onderkant zitten vier rubberen voetjes, zodat hij ook niet zomaar wegglijdt van een gladde vloer.

Zodra een stopcontact ingeschakeld wordt, brandt er een klein groen lampje om aan te geven dat deze aan staat. De lampjes zijn subtiel en zorgen niet voor een bak licht in een donkere ruimte. Je kan de stekkerdoos daarom ook prima in een slaapkamer gebruiken. Tot slot zit er nog een fysieke knop op om direct alle stopcontacten en usb-poorten in- of uit te schakelen. Deze kan je ook bedienen via de Meross-app, maar niet via de Woning-app.

Score 8.5 Meross-stekkerdoos met HomeKit vanaf €39,99 Voordelen + Eenvoudig in te stellen

Reageert snel dankzij wifi

Prima bouwkwaliteit

Voordelige prijs Nadelen – Alleen 2,4GHz wifi

Geen inzage in energieverbruik

Geen fysieke knoppen voor individuele stopcontacten

Conclusie Meross-stekkerdoos met HomeKit review

De Meross-stekkerdoos met HomeKit is wat ons betreft een prima slimme stekkerdoos. Het koppelen gaat helemaal via de Woning-app en alle stopcontacten zijn individueel te bedienen. Het in- en uitschakelen gaat lekker snel dankzij de wifiverbinding. Bovendien vinden we de bouwkwaliteit van de stekkerdoos goed, zeker voor de relatief lage prijs van zo’n €40. De enige nadelen van de stekkerdoos is dat de verbinding alleen kan op 2,4GHz-netwerken, dat je geen inzage kan krijgen in het energieverbruik en dat er geen fysieke knoppen op zitten om een individueel stopcontact in- of uit te schakelen. Al met al vinden we deze stekkerdoos zeker een aanrader. Is het model met drie stopcontacten niet genoeg, dan kan je ook kiezen voor het model met vier stopcontacten.

Wil je een slim stekkerblok kopen na het lezen van deze review van de Meross-stekkerdoos? Ze zijn onder andere verkrijgbaar bij Amazon. Check ook ons uitgebreide overzicht van slimme HomeKit stekkers en stekkerdozen.

Bekijk ook Slimme stekkers of stekkerdoos met HomeKit kopen? Dit zijn je opties Slimme stekkers zijn er genoeg, maar ze zijn lang niet allemaal geschikt voor HomeKit. In deze round-up zie je onze aanraders van slimme stekkers die met HomeKit werken, zodat je ze met Siri kunt bedienen. Ook zetten we de beste HomeKit stekkerdozen voor je op een rij.