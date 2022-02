Lidl HomeKit-hub

In de Nederlandse webshop van Lidl troffen we alleen nog de oude modellen van de Silvercrest-hub aan. Die zijn nog niet HomeKit-geschikt. In de Duitse webshop is de HomeKit-variant al wel verkrijgbaar, voor dezelfde prijs die Lidl voorheen ook hanteerde: 25 euro. De hub was al geschikt voor Zigbee-producten.



Lidl met HomeKit

Lidl maakt gebruik van de technologie van Tuya, dat eerder al Matter-support beloofde. Dit is een gigantische speler die ook de smart home-software van allerlei andere merken maakt. Van Action tot Kruidvat en HEMA: het draait allemaal op de software van Tuya.

Lidl kondigde de HomeKit-ondersteuning al een jaar geleden aan en paste de Lidl Home-app er al eerder voor aan. Het werkt hetzelfde als bij IKEA: je kunt nu HomeKit-producten van Silvercrest aan de hub toevoegen en kunt ze vervolgens bedienen. De budgetsupermarkt verkoopt onder andere rookmelders, slimme stekkers, bewegingsmelders, lampen en camera’s. Die zullen niet allemaal in je Woning-app verschijnen, aangezien ze niet allemaal geschikt zijn. Wel kun je de nieuwere Zigbee-producten gebruiken, zoals de €10 kostende slimme stekker.