De Homewizard Energy Socket is een slimme stekker om je stroomverbruik te meten. Wij hebben deze stekker getest en in deze review lees je onze ervaringen.

Homewizard Energy Socket review

Door stijgende energieprijzen gaan mensen steeds meer op hun stroomverbruik letten. De Homewizard Energy Socket kan je daarbij helpen. Je plaatst deze stekker tussen je elektrische apparaat en het stopcontact. Je kunt deze stekker bijvoorbeeld gebruiken om te achterhalen welk apparaat sluipverbruik veroorzaakt. Nu deze stekker in de aanbieding is (van €33,95 voor €27,95) leek ons dat een mooie gelegenheid om eens onder de aandacht te brengen en onze ervaringen te delen.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in mei 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. De stekkers zijn zelf aangeschaft.



Homewizard Energy Socket in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Homewizard Energy Socket:

Slimme stekker met schakelmogelijkheid

Werkt niet met HomeKit, wel met Homey

Toont energieverbruik in de app

Maximaal 3.680 Watt aansluiten

Lokale API voor ontwikkelaars

Verkrijgbaar voor ca. 30 per stuk

Design Homewizard Energy Socket

De Homewizard Energy Socket is een simpele witte stekker met een schakelknop aan de zijkant. Er is een grote gekleurde ring aanwezig, die blauw kleur tijdens het koppelen en groen tijdens het gebruik. Je plaatst de stekker tussen het elektrische apparaat en het stopcontact. Wil je meteen het stroomverbruik van meerdere apparaten meten (en schakelen), dan moet je een stekkerblok gebruiken. Meer apparaten is goed te doen, want je komt niet zo snel aan het maximaal toegestane vermogen van 3.680 Watt (16 A). De Energy Socket zelf verbruikt nog geen 1 Watt.

De Energy Socket (HWE-SKT-11) wordt geleverd in een milieuvriendelijke bruinpapieren verpakking. Verder vind je in de verpakking nog een handleiding. Het is niet de mooiste slimme stekker die we hebben gezien, maar als je ‘m ergens achter het apparaat insteekt zie je er niets meer van. Vanwege de groen verlichte ring is deze stekker minder geschikt om in een slaapkamer te gebruiken. De ring is gelukkig wel te dimmen.

Ingebruikname en installatie Homewizard Energy Socket

De ingebruikname van de Energy Socket is erg simpel. Je steekt de stekker in het stopcontact, opent de Energy-app en volgt de stappen. Heb je al een account, van ben je nog sneller klaar. Je kiest het WiFi-netwerk dat je wilt gebruiken en vult het wachtwoord is. De Energy Socket verschijnt daarna automatisch in de Energy-app en gaat direct meten.

Je regelt verder alles in de Energy-app. Als je al een paar Homewizard Energy-producten hebt, is het een mooie aanvulling om ook van specifieke apparaten het verbruik te kunnen meten. Je kunt de stekker achtereenvolgens aansluiten op verschillende apparaten, om een beter inzicht te krijgen in de grootste energieslurpers.

In de Energy-app volgden we al het verbruik van elektriciteit, gas en water en met deze slimme stekker kun je nu ook nog het energieverbruik van een los apparaat volgen. Dat geeft net wat meer inzicht. We hebben meteen een set van drie Energy Sockets gekocht en hebben die aangesloten op een waterkoker en op een vriezer. Dit geeft een goed inzicht hoe energieverslindend een bepaald huishoudelijk apparaat is. De waterkoker geeft daarbij grote pieken en dalen, terwijl de vriezer een constant verbruik laat zien.

Pluspuntje: je kunt in de app het uitschakelslot activeren. Dit komt van pas bij de vriezer, waarbij je natuurlijk niet wil dat ‘ie ongemerkt wordt uitgeschakeld.

Schakelen en statusring van de Energy Socket

De Energy Socket is voorzien van een lichtgevende led-ring die de status van de stekker weergeeft. Groen is normaal gebruik, blauw is koppelen. Meer opties zijn er niet en dat vinden we jammer. Het zou handig zijn als de stekker meekleurt met het stroomverbruik. Je kunt deze led-ring gelukkig dimmen.

Met een knopje aan de zijkant kun je de stekker in- en uitschakelen. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld in de slaapkamer bent en de elektrische deken of ventilator wilt inschakelen, zonder eerst je smartphone te moeten pakken. De fysieke knop gebruiken gaat een stuk sneller dan via de Energy-app, want die zit nogal verstopt in de app. We hadden ‘m verwacht bij de instellingen van de stekker zelf, maar hij is alleen te vinden bij de grafiek ‘Nu’. Daarnaast kun je een schema instellen om de stekker in en uit te schakelen.

Energy-app voor metingen

Je koopt deze stekker niet alleen om te kunnen schakelen, maar ook om het energieverbruik te meten. De Energy-app is beschikbaar voor iPhone en Android en toont gedetailleerde grafieken voor nu, dag, week, maand en jaar. Er is zelfs een Apple Watch-app met complicaties voor je wijzerplaat.

Je kunt op de iPhone het actuele stroomverbruik op dit moment zien of het stroomverbruik over een langere periode bekijken. Als niet-betalende gebruiker kun je 12 maanden terugkijken. Voor veel mensen zal dit genoeg zijn, maar wil je toch tussen verschillende jaren vergelijken dan kun je voor een heel redelijk bedrag (€0,99 per maand) het Energy+ abonnement afsluiten. Heb je meerdere Homewizard-producten voor je stroomverbruik, zonnepanelen en dergelijke, dan is dit wel aan te raden.

Bij Energy+ krijg je niet alleen een langere historie, maar ook meldingen bij ongebruikelijk stroom- of gasverbruik, een overzicht van sluipverbruik en de mogelijkheid om je data te exporteren (CSV). Wie helemaal in het stroomverbruik wil duiken kan gebruik maken van de lokale API, om de data in JSON-formaat uit te lezen.

Huisgenoten kunnen ook toegang krijgen tot de verbruiksdata, zodat ze misschien wat minder lang douchen of wat vaker hun apparatuur uitschakelen.

Wat, geen HomeKit?

HomeKit wordt niet ondersteund en dat vinden we wel een nadeel, aangezien we de afgelopen jaren alleen producten met HomeKit hebben gekocht. Toch willen we voor Homewizard wel een uitzondering maken. We hebben al een P1 Energy Meter en een Homewizard Watermeter en dan heb je toch al een account in de app. Je zou gebruik kunnen maken van een ander type slimme stekker met energieverbruik (zoals de Eve Energy), maar het mooie is dat je in de Energy een dashboard hebt voor al je energiezaken.

Als je een Homey Bridge of Pro hebt kun je deze overigens wel gebruiken voor de aansturing.

Zonder HomeKit en ondersteuning voor andere smart home-protocollen mis je wel de mogelijkheid om te schakelen met triggers en scenes. Omdat ze deze stekkers vooral willen gebruiken om het energieverbruik te meten, is dat geen probleem. Maar zoek je iets om het in- en uitschakelen van je apparaten te regelen, dan ben je met Eve of een andere slimme stekker beter af.

Conclusie review HomeWizard Energy Socket: kopen of niet?

De HomeWizard Energy Socket is een slimme stekker die je kunt schakelen en ook je energieverbruik kan meten. Door apparaten uit te schakelen met een schema kun je echt energie besparen. Maar het belangrijkste pluspunt is dat je meer inzicht krijgt in stroomverbruik en sluipverbruik van bepaalde apparaten. De installatie verloopt eenvoudig en de bediening werkte foutloos. Ook zonder Energy+ abonnement is deze stekker goed te gebruiken. Het is vooral een aanrader als je al de andere producten

HomeWizard Energy Socket kopen

Deze slimme stekkers zijn alleen verkrijgbaar bij Homewizard. Je koopt een los exemplaar voor €33,95 en bij een 3-pack krijg je extra korting. Ze zijn daarmee een stuk goedkoper dan de eerder genoemde Eve Energy.



Momenteel geldt er een kortingsactie:

Ter vergelijking zie je hieronder de prijzen van de Eve Energy: