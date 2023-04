Heb je een Apple TV en een HomeKit-deurbel, dan kun je eenvoudig een melding met beeld krijgen als er aangebeld wordt. Handig als je onderuitgezakt op de bank of in bed tv zit te kijken, want zo zie je meteen wie er voor je deur staat.

Een HomeKit-deurbel heeft allerlei voordelen. Je ziet wie er aanbelt en je kunt ze koppelen met andere HomeKit-accessoires. Een ander voordeel is dat een HomeKit-deurbel nauw samenwerkt met alle andere Apple-apparaten. Zo kun je het deurbelgeluid via de HomePod laten klinken en met een Apple TV krijg je meteen een melding met beeld als er aangebeld wordt. In deze tip lees je hoe je dit instelt en wat je daarvoor nodig hebt.

Dit heb je nodig voor het krijgen van een melding op de Apple TV van je HomeKit-deurbel

Om een melding op je Apple TV te krijgen als er bij je deurbel aangebeld wordt, heb je dit nodig:

Apple TV HD of Apple TV 4K

HomeKit-deurbel

Het aanbod van HomeKit-deurbellen is beperkt. De Netatmo-deurbel en de Aqara Video Doorbell G4 zijn momenteel de twee meest toegankelijke opties. In onze gids vind je welke HomeKit-deurbellen er momenteel zijn.

Zo krijg je een melding van je deurbel op je Apple TV

Om een melding te krijgen op de Apple TV, zorg je ervoor dat de standaardgebruiker dezelfde gebruiker is als de eigenaar van het HomeKit-huis en dat je op de Apple TV ingelogd bent met hetzelfde Apple ID. Dit zal in de meeste gevallen zo zijn. Bovendien moet de Apple TV een HomeKit-hub voor hetzelfde huis zijn als waar de deurbel aan toegevoegd is. Je controleert dat via Instellingen > AirPlay en HomeKit > Kamer op de Apple TV.

Om vervolgens meldingen te krijgen als er iemand aanbelt, doe je het volgende:

Ga naar Instellingen > AirPlay en HomeKit. Selecteer de optie Camera’s en deurbellen. De deurbellen en eventuele camera’s in je HomeKit-huis worden hier weergegeven. Zorg ervoor dat Toon op deze Apple TV en Meldingen van deurbel aan staan. Eventueel kun je ook nog de optionele Activiteitmeldingen inschakelen. Je krijgt dan een melding als er bijvoorbeeld een persoon, voertuig, dier of pakketje gedetecteerd wordt. Voor de activiteitmeldingen hoeft er niet aangebeld te worden.

Zodra er iemand voor je deur staat en op de deurbel drukt, ontvang je op je televisie in de rechterbovenhoek een melding als je op moment van aanbellen via de Apple TV aan het kijken bent. In die melding zie je een livestream van je deurbelcamera. Met de TV-knop op de afstandsbediening schakel je naar de schermvullende weergave. Het is niet mogelijk om vanaf de Apple TV te praten met degene die voor je deur staat: daar heb je je iPhone of Apple Watch voor nodig. Wel kun je diegene die voor je deur staat via de Apple TV horen.

Dankzij deze functie kun je dus, zonder dat je je iPhone of Apple Watch nodig hebt, zien wie er voor je deur staat als er aangebeld wordt, gewoon vanaf je televisie. De melding verdwijnt na een aantal seconden automatisch weer uit beeld. De Apple TV bewaart deze melding niet, maar je kunt wel altijd via het Bedieningspaneel de livestream van je HomeKit-camera’s bekijken. Meer daarover lees je in onze tip over HomeKit op de Apple TV.