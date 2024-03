IKEA Tretakt: nieuwe slimme stekker voor een prikkie

Meubelwarenhuis IKEA heeft een nieuwe slimme stekker uitgebracht. De IKEA Tretakt kost €7,99 en is in combinatie met de Dirigera-hub ook geschikt te maken voor HomeKit.

De nieuwe Tretakt-stekker is een stuk compacter dan de inmiddels wat verouderde Tradfri Smart Plug. In de omschrijving op de website staat, dat de stekker vooral handig is voor het bedienen van een lamp, koffiezetapparaat of ander huishoudelijk apparaat. Als je van huis bent, weet je zeker dat het apparaat uit staat. Bedienen kan met de IKEA Home Smart-app, een afstandsbediening of een bewegingssensor. Je kunt maximaal 10 stekkers aansluiten op één afstandsbediening of bewegingssensor. Daarnaast kun je de stekker aansturen met een timer of schema.

Maar bij een slimme stekker wil je natuurlijk ook HomeKit kunnen gebruiken. En dat kan. Door met de Dirigera-hub te koppelen kun je je Tretakt-stekker meenemen in automatiseringen of combineren met andere smart home-producten. Bovendien krijg je dan de beschikking over HomeKit-, Alexa- en Google Home-functies. Koppelen met de oudere Tradfri-hub kan overigens ook.

IKEA Tretakt met of zonder remote

De getoonde afstandsbediening (IKEA Rodret van €6,99) krijg je er niet bij. Maar dat kan ook moeilijk voor de genoemde prijs van €7,99. Een interessante observatie is dat de stekker in de Duitse IKEA-winkels voor €9,99 te koop is, maar dan krijg je er wél een afstandsbediening bij. Wie aan de grens woont en liever voor twee euro meer het complete pakket wil, moet dus even omrijden. De echte smart home-gebruiker heeft zo’n afstandsbediening helemaal niet nodig.

De Tretakt werkt ook samen met de pas geïntroduceerde IKEA Vallhorn bewegingssensor van €9,99. Hoewel IKEA het zelf niet noemt wordt de verbinding waarschijnlijk gelegd via Zigbee, waardoor hij ook te koppelen is met andere smart home-systemen zoals Philips Hue. Dit moet nog blijken.

Je kunt maximaal 3680 Watt aan apparaten aansluiten. De stekker kan geen energie meten, maar heeft wel een fysieke aan/uitknop. Wil je deze stekker gebruiken in een krappe situatie, dan is het goed om te weten dat hij 9 x 7 x 6 cm meet. Op de foto’s hierboven is te zien dat de stekker een naastgelegen stopcontact toch wel wat kan blokkeren.

Meer weten over slimme stekkers met HomeKit? Daar hebben we een overzicht van!