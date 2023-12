Filmic Pro

Serieuze videomakers kennen Filmic Pro al. Deze app zit vol krachtige functies en geeft je de mogelijkheid om vrijwel alles handmatig in te stellen. Je krijgt waarschuwingen als de belichting niet goed is en kunt opnames maken van LOG-gammacurves als je de kleurgradatie achteraf wilt doen. Filmic Pro kan framerates aan van 24 tot 240 fps en biedt verschillende opties voor bestandsformaten en audio-opnames. Grootste nadeel is dat het originele team van Filmic Pro is ontslagen na een overname en dat de app nu verder wordt onderhouden door medewerkers van de huidige eigenaar. Maar het is de vraag of die wel dezelfde passie voor de app hebben.

Positieve punten zijn de interface en vele professionele functies, waardoor de output vergelijkbaar is met professionele videocamera’s. Nadeel is dat je wel heel geoefend moet zijn om de app te kunnen gebruiken en voor beginnende filmmakers kan het allemaal wat overweldigend zijn. Jammer is ook dat de nieuwe eigenaar de prijs van in-app aankopen heeft verhoogd.