Apple zou overwegen om de derde generatie Apple Watch SE te voorzien van een plastic behuizing. Er zijn nog meer geruchten over de volgende Apple Watch SE en in deze round-up zetten we ze voor je op een rijtje.

De derde generatie Apple Watch SE verschijnt niet meer in het najaar van 2024, ondanks dat er de laatste tijd wel wat geruchten over geweest zijn. Maar wat is de nieuwste informatie? Zijn er nog nieuwe geruchten over de Apple Watch SE 3? Zo wordt gesproken over een plastic behuizing en een groter scherm voor de Apple Watch SE 3. Een nieuwere chip is ook vrijwel zeker. Wat kunnen we nog meer verwachten bij de nieuwe Apple Watch SE?

Releasedatum Apple Watch SE 3: september 2025?

De vorige generaties van de Apple Watch SE werden uitgebracht in september 2020 en september 2022. Een jaar geleden meldde Bloomberg dat Apple zich aan de tweejaarlijkse updatecyclus houdt, maar dat is niet gebeurd. Er komt in 2024 geen nieuwe Apple Watch SE meer. Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo gaat Apple in 2025 wel een nieuwe Apple Watch SE uitbrengen. Dit zou dan de derde generatie zijn, die eerder nog voor dit jaar verwacht werd. Over verbeteringen zegt de analist nu niks, maar er zijn de afgelopen maanden wel al geruchten over de Apple Watch SE 3 geweest.

Behuizing Apple Watch SE 3: plastic?

Mark Gurman van Bloomberg beweerde in juli 2024 is Apple bezig met een plastic behuizing voor de Apple Watch SE 3. In augustus 2024 herhaalde hij dit nog een keer. Het zou gaan om stevig kunststof in plaats van geanodiseerd aluminium. Apple zou voor dit materiaal gekozen hebben om de kosten van de Apple Watch SE omlaag te brengen. De huidige Apple Watch SE is verkrijgbaar vanaf €249,- maar concurrerende smartwatches zijn vaak een stuk goedkoper.

Geen paniek: zo gaat het er niet uitzien. Dit zijn slechts plastic hoesjes die je voor €0,94 op Ali Express kunt kopen.

De keuze voor plastic doet terugdenken aan 2013, toen Apple de ‘unapologetically’ plastic iPhone 5c uitbracht. Deze was gebaseerd op de iPhone 5, maar de buitenkant was gemaakt van polycarbonaat in allerlei vrolijke kleuren. Niet iedereen was er enthousiast over: Apple rekende nog steeds een relatief hoge prijs terwijl het toestel niet de gebruikelijke luxe uitstraling had.

Een plastic Apple Watch zou ook interessant kunnen zijn voor kinderen, aangezien dergelijke kindermodellen vaak in plastic zijn uitgevoerd. Maar dan moet Apple wel de uitstraling zodanig maken dat ook volwassenen ermee willen lopen.

Design Apple Watch SE 3: groter scherm

Volgens onderzoeksbureau Omdia krijgt de volgende Apple Watch SE hetzelfde schermformaat als de Apple Watch Series 8. Dit is identiek aan de Series 7, toen Apple nieuwe formaten aankondigde om plaats te bieden aan het grotere scherm met slankere randen. Dit betekent dat de huidige SE-formaten van 40 en 44mm gaan verdwijnen en worden vervangen door 41 en 45mm. Dit zijn de gebruikelijke formaten voor de huidige Apple Watchp-modellen. Het zou betekenen dat je bijna 20% meer schermoppervlak krijgt op de SE.

Omdia-analist David Hsieh sprak over de nieuwe schermformaten 1,71- en 1,92-inch en dit is gelijk aan de huidige Apple Watch Series 7 t/m 9.

Prijs Apple Watch SE 3: goedkoper dankzij plastic?

Dit zijn de huidige adviesprijzen van de Apple Watch SE:

Als Apple maatregelen heeft genomen om de productiekosten van de Apple Watch SE nog verder omlaag te brengen, betekent dat niet automatisch dat de winkelprijs lager wordt. Apple kan de besparingen simpelweg gebruiken voor meer winst, of om de kosten van duurdere componenten te compenseren. Een forse prijsverlaging verwachten we niet, dus we gaan er voorlopig vanuit dat de prijs op ongeveer hetzelfde niveau blijft. Er zijn weliswaar goedkopere concurrenten, maar Apple zal daar niet rechtstreeks de strijd mee aangaan. Zo is het gebruikelijk dat je bij aankoop van een Samsung-smartphone de bijbehorende smartwatch cadeau krijgt. Dat zien we bij Apple nog niet zo snel gebeuren.

Hier zijn enkele concurrerende modellen:

Zoals je ziet zijn sommige concurrerende smartwatches duurder, maar daarbij gaat het vaak om het topmodel in het assortiment, terwijl de Apple Watch SE duidelijk bedoeld is als budgetoptie. Bekijk ook ons overzicht van Apple Watch-alternatieven, waarvan er een aantal ook geschikt zijn om in combinatie met de iPhone te gebruiken. Maar veel interactie is er niet mogelijk.

Chip in de Apple Watch SE 3: S9- of S10-chip?

De huidige tweede generatie Apple Watch SE is voorzien van een S8-chip, die in feite dezelfde prestaties biedt als de vorige S6- en S7-chips. Met de komst van de derde generatie Apple Watch SE kan Apple een klein sprongetje maken naar de S9-chip of nieuwer. Deze bevat 60% meer transistors en biedt 30% beter prestaties in vergelijking met zijn voorganger. Hij heeft ook een 4-core Neural Engine die tot twee keer sneller is dan de S8-chip in de Apple Watch SE 2022. Dit kan worden gebruikt om Siri-verzoeken en het dicteren van tekst te verbeteren. Je hoeft er nog niet op te rekenen dat Apple Intelligence al op de Apple Watch beschikbaar komt, ook niet op de duurdere modellen.

Functies van de Apple Watch SE 3: de basis

De Apple Watch SE is bedoeld voor mensen die een goede en betrouwbare smartwatch zoeken, maar daar niet teveel voor willen betalen. Daarom ontbreken enkele geavanceerde functies, met name op het gebied van hartslag. Je kunt er bijvoorbeeld geen ECG en bloedzuurstof mee meten.

Wel zou Apple de optische hartslagsensor kunnen vernieuwen. In de huidige Apple Watch SE wordt nog de 2e generatie hartslagmeter gebruikt, die op de duurdere modellen sinds de Apple Watch Series 6 (2020) is opgevolgd door een 3e generatie hartslagmeter. Deze is nauwkeuriger en het zou logisch zijn dat de SE deze nu ook krijgt. Veel nieuwe gezondheidsfuncties verwachten we niet.

Een betere hartslagmeter in de SE? Maar geavanceerde hartslagfuncties zullen waarschijnlijk nog steeds ontbreken.

Ook verwachten we niet dat Apple een Ultra Wideband-chip gaat inbouwen om nauwkeuriger te zoeken. De achterkant zal waarschijnlijk nog steeds van nylon composiet zijn gemaakt om de kosten te drukken. De kans is klein dat Apple dit gaat vervangen door een duurdere achterkant van keramiek.

Wat dan wel? Mogelijk gaat Apple snelladen ondersteunen, ook al is dit geen cruciale functie. Sinds de Apple Watch Series 7 is het mogelijk om de smartwatch in drie kwartier op te laden tot 80%, speciaal voor mensen die het device ‘s nachts willen dragen om de slaapfuncties te kunnen gebruiken.

Ook zou Apple wat watchOS-functies die eerder in de S9-chip zijn geïntroduceerd kunnen toevoegen aan de SE 3, zoals de Tik dubbel-functie.

Conclusie Apple Watch SE 3: kleine verbeteringen

Kortom: we denken dat Apple vasthoudt aan de huidige rij functies bij de Apple Watch SE 3. Als er al iets nieuws in zit, dan is het een iets snellere chip, een nauwkeuriger hartslagmeter en eventueel ondersteuning voor snelladen. Bij de verwachte aankondiging in september 2025 zal de aandacht vooral op het nieuwere design liggen.

Er zijn ook al geruchten over de Apple Watch Ultra 3, de andere nieuwe Apple Watch die in 2025 verwacht wordt.

