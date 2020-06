Philips Hue Smart Plug review

Er waren al diverse slimme stekkers op de markt, waar je bijvoorbeeld een ‘domme’ lamp, ventilator of ander elektronisch apparaat in kan steken. Toch besloot Philips Hue ook zelf nog met een stekker te komen, vooral bedoeld om niet geschikte lampen en armaturen te gebruiken in combinatie met de Hue-lampen. De Philips Hue Smart Plug werkt daarom op veel verschillende manieren. We zijn dan ook erg enthousiast over de Philips Hue Smart Plug en in deze review lees je waarom.

Phlips Hue Smart Plug in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Philips Hue Smart Plug:

Slimme stekker die werkt met Bluetooth en Zigbee

Drie manieren om te gebruiken: met Hue Bridge, alleen met Hue Bluetooth-app of in combinatie met Hue Dimmer

Geschikt voor HomeKit (vereist Hue Bridge), Google Assistent en Amazon Alexa

Werkt met nagenoeg alle elektrische apparaten

Gemaakt van mat wit plastic, kleine behuizing

Beschikbaar voor €29,95



De Philips Hue Smart Plug voor deze review is door onszelf aangeschaft.

Wij hebben de Philips Hue Smart Plug aangeschaft voor gebruik in de keuken. Er is een reeks keukenspotjes op aangesloten, zodat deze net als de andere verlichting in huis eenvoudig en gezamenlijk te bedienen en automatiseren is. Eerdere stekkers die we gebruikt hebben zijn de Eve Energy en de Koogeek Smart Plug, maar de slimme Hue-stekker leek ons de beste oplossing in combinatie met de Hue-lampen die we al hadden. We hebben de Smart Plug voornamelijk getest in combinatie met de Hue Bridge, maar hij is ook op zichzelf te gebruiken. De stekker werkt namelijk via Bluetooth in combinatie met de Hue Bluetooth-app. Het voordeel daarvan is dat je met de aanschafprijs van €29,95 in één keer klaar bent. Een nadeel is wel dat de stekker dan dus werkt met Bluetooth, wat een beperkt bereik geeft en iets trager reageert. Wel hebben we gemerkt dat de stekker in dat geval vlotter is dan de Eve Energy. Ook is de Bluetooth-app beperkt qua mogelijkheden. Je kan geen routines of timers aanmaken, waardoor de stekker dan niet echt heel slim is. En net als de andere slimme stekkers in ons overzicht kan ook de Hue Smart Plug aangesloten lampen niet dimmen.

Je kunt de Hue slimme stekker ook gebruiken in combinatie met de Hue Dimmer. Je hebt dan helemaal geen app meer nodig, want je bedient het aangesloten apparaat dan met de fysieke afstandsbediening van Hue. Het voordeel hiervan is dat je dus evengoed vanuit je luie stoel een lamp aan kan zetten (als de afstandsbediening ten minste binnen bereik is). De bediening gaat dan wel lekker vlot en is een ideale oplossing voor als je niet op zoek bent naar een slim alternatief, maar wel het gemak van bedienen op afstand wil. Hou er dan wel rekening mee dat je deze voor zo’n €20 moet aanschaffen, als je deze niet al hebt.

Desalniettemin vinden we de veelzijdigheid van de Philips Hue Smart Plug één van de grootste pluspunten. Het maakt niet uit of je nu al jarenlang Philips Hue gebruikt, slechts een paar Bluetooth-lampen hebt of alleen maar een afstandsbediening wil gebruiken.

Hue Smart Plug in combinatie met Hue Bridge

Verreweg de slimste manier om de Hue Smart Plug te gebruiken, is in combinatie met de Hue Bridge. Heb je een tweede generatie Bridge (de vierkante), dan wordt de stekker meteen herkend zodra je hem in een stopcontact steekt. In de Hue-app ga je naar Instellingen > Accessoireconfiguratie en kies je de Hue Smart Plug. Vervolgens wordt deze als lamp (sic) toegevoegd en geef je hem een naam en plaats je hem in een kamer. Het instellen gaat relatief makkelijk, al moesten we wel even twee keer kijken bij welke optie in de app we nu moesten zijn. We vinden het een onhandige keuze van Hue om de stekker als lamp toe te voegen, waardoor je het instellen afrondt via de lampconfiguratie.

Het grote voordeel de Hue Smart Plug in combinatie met Hue Bridge is dat je de slimme stekker van Philips dan ook voor HomeKit kan gebruiken. Dat is hoe ik de stekker nu gebruik. Je geeft de stekker een naam en een bijpassend icoontje, zodat deze makkelijk te herkennen is tussen al je lampen die je eventueel al hebt. Het andere voordeel van de HomeKit is dat je de stekker (en dus het aangesloten apparaat) gecombineerd kan worden met al je andere HomeKit-apparaten, zoals thermostaten, deursloten en meer. Je kan in HomeKit ook een ander type voor het aangesloten apparaat kiezen. In de Hue-app kun je de Smart Plug alleen als lamp instellen, maar in de Woning-app kun je de slimme stekker ook schakelen als ventilator of algemene stekker. Dat heeft met name als voordeel dat je specifieke stemcommando’s kunt gebruiken, bijvoorbeeld “Zet de ventilator aan”.

Doordat de stekker in verbinding staat met de Hue Bridge, maakt hij gebruik van Zigbee. Een kenmerk van Zigbee is dat andere accessoires met dit protocol het signaal doorsturen. Het bereik is daardoor groot, zeker als je veel Hue-lampen in huis hebt. We vinden ook dat de stekker lekker snel reageert, een stuk sneller dan Eve Energy en de gemiddelde Bluetooth-stekker.

Design: net compact genoeg

Qua ontwerp vinden we de Hue Smart Plug een stuk mooier dan bijvoorbeeld de Eve Energy. De stekker van Hue is strakker vormgegeven en minder bol. Met zijn formaat van 8,4 x 5,1 x 5,1 centimeter is hij in ons geval net compact genoeg zodat hij andere stekkers niet in de weg zit. Vaak is dat bij andere slimme stekkers wel het geval, zoals de lompe Koogeek Smart Plug. Bovenop de Hue Smart Plug zit ook nog een knopje om de stekker handmatig aan of uit te zetten en het lampje geeft aan of hij werkt. We gebruiken zelf deze knop niet en vinden het lampje ook niet nodig, omdat de stekker ergens achterin hebben weggewerkt.

Wel is het jammer dat je voor de Philips Hue Smart Plug geen inzage krijgt in het stroomverbruik van het aangesloten apparaat. Sommige andere slimme stekkers kunnen dat wel, waarbij je zelfs met grafieken kan zien wat het verbruik is en wanneer de stekker ingeschakeld is geweest. Zie daarvoor ons overzicht van de slimme stekkers met HomeKit.

Score 9 Philips Hue Smart Plug €29,95 Voordelen + Veelzijdige slimme stekker, met drie manieren van bedienen

Compact genoeg voor de meeste stopcontacten

Reageert snel, vooral in combinatie met Hue-bridge

Beste keuze als je al Philips Hue hebt Nadelen – Mogelijkheden via Bluetooth en Hue Dimmer Switch beperkt

Geen inzage in energieverbruik

In Hue-app alleen te gebruiken voor verlichting

Conclusie Philips Hue Smart Plug review

We vinden de Philips Hue Smart Plug één van de betere slimme stekkers die we getest hebben. Qua design is hij compact genoeg om op een standaard stopcontact te passen, zonder dat andere stekkers geblokkeerd worden. De veelzijdigheid voor de aansluiting en bediening vinden we een groot pluspunt. Met drie verschillende manieren is er voor ieder wat wils, al vinden we de optie in combinatie met de Hue Bridge de beste keuze. Je hebt dan verreweg de meeste mogelijkheden en voor HomeKit-ondersteuning heb je sowieso de Hue Bridge nodig. De Philips Hue Smart Plug reageert snel in combinatie met de Bridge, al ontbreken meer geavanceerde functies zoals inzicht in het verbruik. Heb je al Philips Hue met Hue Bridge in huis en ben je op zoek naar een slimme stekker, dan is de Philips Hue Smart Plug eigenlijk de beste keuze.

