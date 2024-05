De meest eenvoudige manier om een stopcontact slim te maken, is om er een slimme stekker in te doen. Maar er is lang niet altijd ruimte voor zo’n slimme stekker, bijvoorbeeld achter een meubelstuk. Veel slimme stekkers steken namelijk ver uit en dat is onhandig als je een stopcontact hebt achter bijvoorbeeld een kast en je de kastverlichting slim wil maken. In zo’n geval kun je dan een volledig slim stopcontact gebruiken. De nieuwe Aqara Wall Outlet H2 is een Europees stopcontact dat werkt met Matter en dus te gebruiken is in HomeKit. Dit slimme Europese stopcontact is nu verkrijgbaar voor €39,99.

Aqara Wall Outlet H2

Met dit slimme stopcontact vervang je je bestaande stopcontact. De Outlet H2 is geschikt voor stopcontactdozen met een diepte van minimaal 50mm, zodat het binnenwerk genoeg ruimte heeft in de muur. De drie draden uit de muur (blauwe, bruine en aardedraad) steek je vervolgens in de Outlet H2. Daarna bevestig je het stopcontact met schroeven aan de muur. Het gehele frame is geschikt om bestaande stopcontacten van 55mm bij 55mm te vervangen. Er is ook een frame voor een dubbel stopcontact beschikbaar.

De Outlet H2 werkt via het Zigbee 3.0-protocol en ondersteunt Matter. Je hebt wel een Aqara Zigbee-hub nodig om de slimme functies van het stopcontact te kunnen gebruiken. In de Aqara-app kun je de real-time energieverbruik van het apparaat dat aangesloten is op stopcontact in de gaten houden. Via de Woning-app kun je het stopcontact op afstand in- en uitzetten en daarmee dus het aangesloten apparaat bedienen.

Het stopcontact heeft ook enkele automatiseringsfuncties. Je kan in de Aqara-app een automatisering aanmaken op basis van het energieverbruik van het aangesloten apparaat. Hou je het stopcontact zelf altijd ingeschakeld, dan ziet hij wanneer je het aangesloten apparaat handmatig aan of uit zet. Op basis daarvan kun je dus andere smart home-producten bedienen. Op die manier kan je bijvoorbeeld automatisch de lampen dimmen als je de televisie (die op de Outlet H2 aangesloten is) inschakelt.

De Aqara Outlet H2 is bij Amazon te bestellen voor €39,99. Eerder vandaag schreven we ook over de Aqara-rolgordijnmotor T1S, die binnenkort in de winkel ligt.