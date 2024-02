Eve Energy is een slimme stekker die in de EU-versie uit november 2023 al geschikt is voor Matter. Hij is echter alleen binnenshuis te gebruiken. Het nieuwe model ziet er een stuk robuuster uit, met een klepje om tegen de regen te beschermen als hij niet in gebruik is. De outdoor-versie van de Eve Energy doet qua uiterlijk ook wel wat denken aan de vernieuwde Eve Aqua, die in de zomer van 2022 verscheen en een stuk duurder is geworden vanwege het gebruik van betere materialen. Informatie over de nieuwe outdoor smart plug van Eve lekte uit via de officiële website van de Connectivity Standards Alliance (CSA), de organisatie die verantwoordelijk is voor de Matter-standaard.

Slimme outdoor stekker van Eve Energy

De stekker heeft een compacte en vierkante behuizing, met een zwarte klep. Volgens de begeleidende tekst bij de CSA kun je de Eve-stekker gebruiken om slimme lampen en apparaten in hun huis te bedienen via spraakopdrachten of via de officiële app. Net als het indoor-model kun je zien hoeveel energie de aangesloten apparaten verbruikt hebben. Op de productpagina van CSA staat verder dat de buitenstekker compatibel is met zowel Thread als Matter. En ook dat is een goede ontwikkeling, want voorheen zette Eve volop in op Bluetooth-verbindingen, die buitenshuis niet altijd goed werken.

Tegelijk maakt Matter het mogelijk om je accessoires te laten samenwerken met andere smart home-systemen zoals Google Home en Amazon Alexa. Voor Apple-gebruikers heeft de Matter-ondersteuning niet zoveel toegevoegde waarde, aangezien de Eve-accessoires altijd al prima samenwerkten met HomeKit.

Stof- en waterbestendiger dan normale Eve Energy

De aanstaande slimme stekker voor buiten zal waarschijnlijk hetzelfde werken als het huidige model voor binnen, zodat je bijvoorbeeld schema’s kunt maken voor de buitenverlichting of een tuinsproeier. Ook kun je een kinderslot instellen, zodat nieuwsgierige kinderen geen elektrische schok kunnen krijgen als ze iets in het stopcontact steken. Verder is er mogelijk sprake van een IP65-rating voor stof- en spatwaterbestendigheid, maar dit is de nu gepubliceerde documenten nog niet af te leiden. Hetzelfde geldt voor de afmetingen.

Omdat het definitieve ontwerp nu bij de CSA ligt zou de introductie al binnen een paar weken kunnen plaatsvinden. De huidige stekker voor binnenshuis kost rond de 40 euro en voor de verandering is Apple niet de duurste aanbieder. We verwachten dat het outdoor-model een tientje duurder zal zijn vanwege de iets robuustere behuizing.

