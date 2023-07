We zien steeds vaker accessoires verschijnen die Thread ondersteunen. Daarbij wordt vaak een Thread Border Router vereist, om accessoires te kunnen aansturen. Maar hoe werkt het dan? En heb je er een nodig in je smart home?

Alles over Thread Border Routers

We hebben op iCulture al uitgebreid aandacht besteed aan Thread, het smart home-protocol van de Thread Group. Hiermee kun je een mesh-netwerk creëren zodat allerlei smart home-accessoires onderling verbinding kunnen maken. Het is vooral nuttig als vervanging voor de Bluetooth-verbinding, omdat je daarmee niet altijd een goede verbinding hebt met de smart home-hub van de fabrikant of de Woning-hub van Apple. Maar om Thread in je huis te kunnen gebruiken, heb je minimaal één apparaat nodig dat dienst doet als Thread Border Router. Een Thread Border Router werkt ook als een centrale hub, maar doet dat op een nét iets andere manier.

Welke Thread Border Routers zijn er?

Voor Apple-gebruikers zijn er vier Thread Border Routers die het meest voor de hand liggen:

Je vindt ook Thread Border Routers bij andere fabrikanten, zoals:

Nanoleaf Shapes, Lines en Essentials

Amazon Eero 6 / 6 Pro / Pro / Beacon

Google Nest Hub (2e generatie) of Google Nest Hub Max

Google Nest Wifi

Amazon Echo (4e generatie)

SmartThings Hub v3 of SmartThings Station

Belangrijke spelers in de Thread Group zijn Apple, Google, Amazon, Eve en Nanoleaf en dat zie je ook terug in het lijstje met geschikte Border Routers.

Hieronder zie je waar een Thread Border Router (zwarte blokjes) voor nodig is:

Je kunt dus meerdere Thread Border Routers in huis hebben en ze mogen van verschillende fabrikanten zijn.

Thread-accessoires: niet allemaal gelijk

Het lijkt misschien alsof de Thread-accessoires aan de eindpunten allemaal gelijk zijn, maar dat is niet zo. Er zijn twee soorten:

Full Thread Devices (FTD)

Minimal Thread Devices (MTD) Een FTD dient als router-knooppunt en stuurt datapakketjes van andere Thread-accessoires door. Dit zijn meestal accessoires die op het stroomnet zijn aangesloten, zoals slimme stekkers en lichtschakelaars. Je Thread-netwerk moet minimaal één router-knooppunt FTD bevatten en wordt robuuster naarmate je meer toevoegt. MTD’s zijn eindpunten. Dit zijn vaak Thread-accessoires op batterij, zoals raam- en deursensoren, bewegingssensoren, luchtkwaliteitsensoren en weerstations. Hieronder zie je duidelijk welke accessoires een eindpunt vormen:

Bron: Eve Thread Border Router en Matter Een andere ontwikkeling is Matter-over-Thread. Daarbij maakt Matter gebruik van het Thread-netwerk in huis om apparaten van verschillende fabrikanten met elkaar te laten samenwerken. Matter is de andere veelgehoorde standaard voor smart homes en eentje waar je zeker rekening mee moet houden. Dankzij Matter kun je namelijk allerlei accessoires gebruiken die van zichzelf geen HomeKit ondersteunen. Matter-apparaten kunnen een verbinding leggen via Thread én WiFi. Bij accessoires op batterij zal vaak gebruik worden gemaakt van Thread, terwijl bij accessoires die op het stroomnet zijn aangesloten meestal wordt gekozen voor een verbinding via WiFi. Om het Thread-netwerk zo robuust mogelijk te maken is het aan te raden om de Thread-accessoires zoveel mogelijk over je huis te verspreiden, zodat er een dekkend netwerk ontstaat. Ga je een apparaat op een afgelegen plek neerzetten (bijvoorbeeld tuinhuisje, zolder of kelder) en zijn er geen andere Thread-accessoires in de buurt, dan is het beter om WiFi te gebruiken. Onderstaande afbeelding maakt dit wat duidelijker: Hoe zit het dan met Matter Controllers? Smart home-platformen zoals HomeKit, Alexa, Google Home en SmartThings zijn standaard niet compatibel met elkaar. Om te zorgen dat je je Alexa-accessoire ook via HomeKit kunt bedienen heb je Matter-ondersteuning nodig. Het aansturen van dergelijke accessoires werkt alleen als je beschikt over een Matter Controller. Maar wacht, betekent dit dat je nóg een apparaat moet aanschaffen? Gelukkig niet, want veel apparaten kunnen tegelijk dienst doen als Matter Controller. We noemden eerder al deze Thread Border Routers:

HomePod 2023

HomePod mini (alle modellen)

Apple TV 4K (2e generatie)

Apple TV 4K (3e generatie met 128GB opslag)

Als Matter Controller kun je ook deze devices gebruiken:

Apple TV 4K (3e generatie met 64GB opslag)

Apple TV 4K (1e generatie gen)

Apple TV HD

HomePod (1e generatie)

SmartThings Hub v2

Diverse Amazon Echo-speakers (zie deze pagina)

Google Home en Google Home Mini

Google Nest Mini en Nest Audio

Maar bovengenoemde zijn dus niet geschikt als Thread Border Router. We raden dan ook aan om te upgraden naar de eerder genoemde nieuwere modellen die zowel Thread als Matter ondersteunen.

Conclusie: heb je een Thread Border Router nodig?

Nu je weet wat de rol van een Thread Border Router is, zal ook meteen duidelijk zijn dat je minimaal één nodig hebt om Thread te kunnen gebruiken. Thread is als meshnetwerk vergelijkbaar met Zigbee en Z-Wave, maar heeft geen speciale smart home-hub van een bepaalde fabrikant nodig. In plaats daarvan heb je de Thread Border Router. Dit hoeft geen hub te zijn, maar kan zo simpel zijn als een speaker of lamp. Je hoeft daardoor geen geld uit te geven aan een speciaal kastje dat aan het stroom hangt en verder geen functionaliteit heeft. Een HomePod mini is al genoeg en daar kun je veel meer mee! Bovendien ziet ‘ie er ook nog eens leuk uit.

Thread maakt gebruik van de standaarden IPv6 en 6LoWPAN om te zorgen dat apparaten binnenshuis met elkaar kunnen communiceren, ongeacht door wie ze gemaakt zijn. Om te zorgen dat de apparaten ook van buitenaf te bedienen zijn is een Thread Border Router nodig. Deze staat via WiFi of Ethernet in verbinding met de internetrouter en zodoende met clouddiensten zoals IFTTT.

Wil je Thread gebruiken dan móet je dus beschikken over een Thread Border Router. Maar geen paniek: de kans is groot dat je al een dergelijke apparaat in huis hebt.

Bekijk ook Wat is Thread en wat kun je ermee in jouw smart home? Thread is een nieuwe, energiezuinige netwerktechnologie die je de HomePod mini en Apple TV 4K (2021) aantreft. Ook producten van Nanoleaf , Eve en andere fabrikanten zijn steeds vaker geschikt gemaakt voor Thread. Wat is het en wat kun je ermee? Dat lees je hier.