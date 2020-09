Wil je een HomeKit deurslot of deurbel kopen? In dit artikel lees je wat de huidige stand van zaken is en welke opties je hebt om een deurslot of deurbel met HomeKit te kopen.

HomeKit deursloten:

HomeKit deurbellen:

HomeKit deursloten

Er zijn al verschillende slimme deursloten verkrijgbaar, waarbij de Nuki 2.0 en de Danalock het meest geschikt zijn voor Europese gebruikers. In de Verenigde Staten is heel wat meer keuze, maar daar wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘deadlock’. Dit is een speciaal type slot dat minder veilig is dan de SKG-sloten die we in Europa gewend zijn. Zo zijn merken als August en Schlage alleen te gebruiken in de VS. August gaf in januari 2017 aan te werken aan een August-deurslot voor Europa, maar lijkt geen concrete plannen te hebben.

Nuki 2.0 deurslot met HomeKit

Nuki is een deurslot dat ook voor Nederlandse huizen geschikt is. De 2.0-versie van dit deurslot verscheen in het najaar van 2018 en is geschikt voor HomeKit. Wat ons betreft is dit momenteel het meest geschikte deurslot. De installatie verloopt vrij vlot en je kunt je bestaande cilinder blijven gebruiken. Het Nuki 2.0 deurslot met HomeKit is onder andere verkrijgbaar bij slimmedeursloten.nl voor een prijs rond de 300 euro. Lees ook onze Nuki 2.0 review over de ervaringen met dit deurslot.

Netatmo deurslot met HomeKit en NFC (nog niet verkrijgbaar)

Netatmo heeft op CES 2020 een nieuw slim deurslot aangekondigd. Het slot werkt met alle deuren met een Europese cilinder en wordt geleverd met een setje NFC-sleutels. De deur openen met een app is ook mogelijk. Het nieuwe slot, dat voluit officieel Netatmo Slimme Deurslot en Sleutels heet, werkt met HomeKit en fysieke sleutels met NFC. Je kan daardoor op een meer traditionele manier je deur openen, zonder dat iemand de sleutel na kan maken.

Om te installeren vervang je je huidige cilinder door het Netatmo-slot. Het werkt met deuren met een éénpunts- of meerpuntsvergrendeling. Als je nu een Europese cilinder hebt en je deur is niet dikker dan 10 centimeter, dan moet installatie geen probleem zijn. Het slot is standaard niet verbonden met het internet en er worden ook geen gegevens in de cloud opgeslagen. Je hebt na de aanschaf ook geen verdere kosten, want er is geen betaald lidmaatschap nodig.

Dankzij de ondersteuning voor HomeKit kun je het slot op afstand bedienen met de Woning-app en combineren met andere HomeKit-accessoires. In dat geval is er uiteraard wel een internetverbinding. Netatmo heeft beloofd dat het slot najaar 2020 uitkomt, maar dit kan later worden. Qua prijs moet je rekenen op een prijs tussen de €350 en €400.

Danalock deurslot met HomeKit

Danalock heeft al een aantal slimme deursloten op de markt gebracht, maar de HomeKit-versie had nogal wat voeten in aarde. Het duurde relatief lang voordat alle goedkeuringen waren geregeld. Let dan ook op dat je de Danalock V3 HomeKit te pakken hebt, als je er eentje koopt. Dit draadloze deurslot open je via de app, met Siri (“Doe de voordeur open”) of via de Woning-app. Als je bijna thuis bent krijg je een pop-up met de mogelijkheid om de deur te openen. Dit werkt alleen als je toestel ontgrendeld en in de buurt is, dus er kan geen misbruik van gemaakt worden.

Het simpele Deense design spreekt ons aan en er is rekening gehouden met deursloten die in Nederland gebruikelijk zijn. Je kunt altijd nog gewoon de normale sleutels gebruiken, die er ook bij geleverd worden. Volgens de fabrikant is rekening gehouden met de hoogste veiligheidsnormen met is gebruik gemaakt van een geavanceerd encryptie-algoritme. Je kiest zelf of de deur na binnenkomst meteen in het slot valt of niet.

Verder kun je anderen op afstand toegang geven, eventueel tijdelijk. Zo kan de schoonmaker of de hondenuitlaatdienst alleen naar binnen op tijdstippen die jij hebt ingesteld. We hebben dit slot een aantal maanden gebruikt, waarna we het hebben vervangen door een Nuki-slot. We merkten als belangrijkste nadeel dat het Bluetooth-bereik beperkt is (dit geldt overigens ook voor Nuki). Je moet zorgen dat je Woning-hub niet te ver van de voordeur staat, als je op afstand wilt openen.

De Danalock V3 is nog maar bij een beperkt aantal winkels verkrijgbaar, onder andere verkrijgbaar bij deze winkel.

Eve Lock (nog niet verkrijgbaar)

Eve (voorheen Elgato) kondigde in augustus 2017 al de Eve Lock aan, een deurslot met HomeKit. Deze was aanvankelijk nog voorzien van het Eve-logo, maar sinds 2018 staat er het Yale-logo op. Yale, onderdeel van ASSA ABLOY, is namelijk de partner waarmee Eve samenwerkt. Dit deurslot is overigens nog niet verkrijgbaar in Nederland en wordt ook niet genoemd op de website van Eve.

Eve Lock werkt met een interne batterij en maakt verbinding via Bluetooth. Dat betekent dat de afstand tot de Woning-hub niet te groot mag zijn. Eventueel kun je een extra Apple TV in je meterkast zetten, als deze zich vlakbij de voordeur bevindt. Maar dat maakt deze oplossing wel iets duurder.

HomeKit deurbellen

Hoe zit het dan met deurbellen? Begin 2019 werden de eerste concrete plannen voor HomeKit-deurbellen aangekondigd. Er is echter nog niet veel keuze.

Apple lijkt wat te hebben getwijfeld over deurbellen met HomeKit. De ondersteuning voor deurbellen werd samen met iOS 10 aangekondigd, maar daarna bleef het stil. In juli 2018 verwijderde Apple zelfs de productcategorie deurbellen van de website. Fabrikanten August en iRing hadden eerder aangegeven dat er deurbellen in ontwikkeling waren, maar die lijken er niet te komen. Wat HomeKit betreft ben je het beste af met Netatmo en bij de niet-HomeKit-producten zou je de Nest Hello of de Ring kunnen overwegen.

Netatmo deurbel met HomeKit

Netatmo heeft in januari 2019 een videodeurbel met HomeKit aangekondigd. De deurbel met Full-HD camera, infrarood, en HDR-functie kun je sterk contrasterende beelden goed onderscheiden. Daarnaast beschikt het deurslot over ondersteuning voor IFTTT en het eigen Netatmo Security-systeem. De Netatmo Slimme Video Deurbel werkt samen met de Netatmo Security-app. In de app is het mogelijk om bijvoorbeeld te zien wanneer er is aangebeld en welke videobeelden er op dat moment zijn opgenomen.

Hoewel dit niet de eerste deurbel is met videofuncties, zou dit wel een van de meest gewilde met HomeKit-ondersteuning kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat je op al je iOS-apparaten een notificatie krijgt met een livestream wie er voor de deur staat. Je kunt zo snel in contact komen zonder dat je thuis hoeft te zijn. Ook kun je via de Woning-app kijken wie er voor de deur staat.

De Netatmo-deurbel met HomeKit wordt in de loop van 2020-2021 verwacht, maar is nog niet verschenen.

Eufy deurbel (HomeKit aangekondigd

Eufy is van plan om een HomeKit-update uit te brengen voor de bekabelde versie van de video-deurbel. De fabrikant heeft het nieuws al bevestigd en zegt dat het in de loop van 2020 beschikbaar komt. Het gaat om een firmware-update die gebruik maakt van de Homebase 2. De draadloze versie van de Eufy Video Doorbell is wel bij diverse winkels in Nederland verkrijgbaar voor ongeveer 200 euro. De bekabelde versie konden we echter niet vinden.

Robin ProLine deurbel met HomeKit

De Robin ProLine is gemaakt door een minder bekende, Nederlandse fabrikant met de naam Robin Telecom. Het heeft echter niets te maken met de gelijknamige provider.

De ProLine deurbel is goedgekeurd door Apple en beschikt over een HD-camera en audio in twee richtingen. De ProLine is voor bijna €700 verkrijgbaar in Nederland en België, waarbij de levering vooral aan installatiebedrijven en aannemers plaatsvindt. Zij bouwen de deurbel in bij grotere huizencomplexen.

DoorBird deurbel met HomeKit

De DoorBird deurbel zal op termijn ook geschikt worden voor HomeKit. De Duitse fabrikant biedt al sinds 2015 smartphone-functies voor de deurbel aan. Voor het eerst komt daar ook HomeKit-ondersteuning bij. De fabrikant heeft belooft. dat de update voor het basissysteem D101 in de loop van 2019 zou verschijnen. Deze deadline is echter niet gehaald.

DoorBird meldt op de website dat de producten moeten worden voorzien van een encryptie co-processor van Apple. De huidige DoorBird-producten hebben nog niet zo’n co-processor en volgens de fabrikant zijn er ook geen andere intercomsystemen die dat wel hebben.

De DoorBird D101 is een systeem waarop je ook een automatisch deuropener, een gong en bedieningsknop kunt aansluiten. De deurbel zelf is voorzien van een camera, luidspreker en microfoon. Je monteert deze op de plek van de deurbel en koppelt het met een kabel of draadloos met je thuisnetwerk. Daarna kun je via de DoorBird-app spreken met personen die voor de deur staan. Je kunt eventueel ook opdracht geven om de deur te openen. Technische specs vind je hier bij de fabrikant.

Overige deurbellen (zonder HomeKit)

Als je een slimme deurbel zoekt zonder HomeKit-ondersteuning, dan heb je nog meer opties tot je beschikking:

Nest Hello deurbel

Ook Google heeft een slimme deurbel. Deze is voorzien van een ingebouwde camera en gezichtsherkenning. Als iemand aanbelt krijgt je een notificatie op de iPhone en via de app kun je praten met de persoon die bij de deur staat. Nest Hello is voorzien van een HDR-camera die ook goed beeld biedt in het donker. Je kunt ook een lampje inschakelen om het pad naar de deur te verlichten.

Er zit en microfoon en een speaker in. De verbinding wordt gelegd via Bluetooth. De ingebouwde gezichtsherkenning maakt onderscheid tussen bekenden en vreemden.

Ring deurbellen van Amazon

De Ring deurbellen zijn vrij bekend en zijn verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen. De meest eenvoudige uitvoering is de Ring Video Deurbel (ca. 100 euro), die in meerdere uitvoeringen verkrijgbaar is. Je kunt tegen een meerprijs deze deurbel ook laten installeren. De nieuwere uitvoering is de Ring Video Deurbel 2 (ca. 200 euro).

Er is ook een duurdere Pro-versie, die compacter is, 5 GHz verbindingen ondersteunt en op het elektriciteitsnet kan worden aangesloten. Dit maakt de installatie wel iets ingewikkelder. Alle modellen hebben verwisselbare frontjes. Je leest er meer over op onze pagina over Ring-deurbellen.

Arlo Video Doorbell

Je kunt ook kiezen voor de Arlo Video Doorbell. De zwart-witte deurbel ziet er eenvoudig uit en heeft een knop met daarboven een camera. Deze camera levert een vierkant beeld en heeft zowel horizontaal als verticaal een brede kijkhoek. De deurbel heeft een ingebouwde bewegingssensor, is geschikt voor videobellen en kan ook een vooraf opgenomen gesproken boodschap afspelen.

Wat het beeld betreft: er is nachtzicht en HDR-weergave, voor beter omgaan met contrasten. Je kunt ook inzoomen op de video terwijl je een videochat voert. Een ingebouwde sirene waarschuwt als iemand je deurbel met geweld van de deur af probeert te halen. De Arlo Video Doorbell is verkrijgbaar voor rond de €150.

Arlo heeft ook een normale slimme deurbel. Die kost rond de 100 euro.

Meer HomeKit-accessoires

Zoek je nog meer HomeKit-accessoires die in Nederland te koop zijn? Kijk dan eens naar deze round-ups: